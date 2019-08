Kiel

Am Wochenende werden in Schleswig-Holstein und Hamburg über 30 Grad erwartet. Am Sonntag hingegen werden Schauer und Gewitter vorhergesagt. „Sonnabend wird es schön sonnig mit Höchsttemperaturen von über 30 Grad in Hamburg und Kiel“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag.

Sonntag wird es deutlich ungemütlicher. Laut Prognose kommt es in der Nacht und tagsüber in weiten Teilen des Landes zu Schauern und Gewittern bei Höchsttemperaturen von 24 Grad. Ab und zu lässt sich aber auch am Sonntag wieder die Sonne blicken. „Der Nordwestwind bringt auch in Schleswig-Holstein und Hamburg eine deutlich kühlere Luft mit sich“, sagte der Sprecher.

So schön ist der Sommer in Schleswig-Holstein

Von dpa/RND