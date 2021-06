Hamburg/Lübeck

Erstmals seit sechs Jahren gibt es am Donnerstag in Deutschland eine partielle Sonnenfinsternis für etwa zwei Stunden zu sehen. Besonders gut ist sie ab etwa 11.20 Uhr im Norden des Landes zu beobachten.

„Je weiter im Norden, desto besser“, sagte eine Sprecherin des Planetariums Hamburg. Dort wird die Sonne zu etwa 17 Prozent verdeckt, in Kiel zu 19 Prozent, in Flensburg sogar zu 20 Prozent – in München dagegen nur zu rund 6 Prozent.

Sonnenfinsternis-Brillen haben spezielle Filterfolien, die die Augen schützen. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Nicht mit bloßem Auge in die Sonne schauen!

Nach Angaben des Planetariums tritt das Naturspektakel dann auf, wenn sich der Mond – von der Erde aus gesehen – vor die Sonne schiebt. Grünes Licht gibt es von Meteorologen: Mit acht bis zehn Sonnenstunden soll das Spektakel im Norden gut zu sehen sein.

Das Planetarium Hamburg warnt jedoch eindringlich davor, das Schauspiel mit bloßen Augen oder Sonnenbrille zu beobachten. Die benötigten Sonnenfinsternisbrillen gibt es etwa in Planetarien und bei Augenoptikern käuflich zu erwerben.

Live-Streams zur Sonnenfinsternis

Das Hamburger Planetarium ist mit Ticket und negativem Corona-Testnachweis besuchbar und bietet zudem einen Livestream im Internet an.

Live-Stream der Sterwarte der Kieler Fachhochschule:

Weitere Planetarien, die im Netz streamen, sind etwa die Sternwarte der Kieler Fachhochschule und das Berliner Planetarium. Dieses zeigt den Blick durch das nördlichste Teleskop Deutschlands, wie die Sternfreunde Flensburg-Glücksburg mitteilten.

Wie wirkt sich Sonnenfinsternis auf die Stromnetze aus?

Wenn sich am Donnerstagmittag der Mond zeitweise vor die Sonne schiebt, wird das auch ein kleiner Stresstest für die Stromversorgung in Deutschland. Die Erzeugung von Solarstrom könnte dann sinken.

Deshalb haben sich die Betreiber der großen Stromnetze darauf vorbereitet, kurzfristig Strom aus anderen Quellen ins Netz einzuspeisen und vorsorglich zusätzliche Erzeugungskapazitäten unter Vertrag genommen. Die Netzbetreiber gehen davon aus, dass etwa ein Gigawatt zusätzliche Leistung benötigt wird. Das entspricht in etwa der Leistung des Steinkohlekraftwerks Datteln 4.

Von RND/dpa/kha