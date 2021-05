Kiel

Damit würden die Grünen ihr Ergebnis mehr als verdoppeln. Zur Landtagswahl 2017 hatten sie noch 12,9 Prozent der Stimmen bekommen. Die SPD müsste mit einem Minus von 12,3 Prozentpunkten starke Verluste hinnehmen und würde mit 15 Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz landen. Die FDP könnte das vormalige Ergebnis mit elf Prozent (-0,5) weitgehend halten, ebenso die AfD mit sechs (+0,1) und der SSW mit drei Prozent (-0,3). Er ist laut Landesverfassung als Minderheitenpartei von der Fünf-Prozent-Hürde ausgenommen. Die Linke würde mit vier Prozent (+0,2) den Einzug in den Landtag erneut verfehlen.

Jamaika wäre Geschichte

Rechnerisch ergäben sich für eine neue Regierung damit zwei Optionen: CDU und Grüne könnten künftig auch ohne die FDP regieren: Das wäre das Aus für das Jamaika-Bündnis. Möglich wäre aber auch eine sogenannte grüne Ampel, also eine Koalition unter Führung der Grünen mit SPD und FDP als Juniorpartner.

Zufriedenheit mit Regierungsarbeit ist groß

Dabei ist laut Umfrage unter den Wählern keine Wechselstimmung vorhanden. 72 Prozent der Befragten und damit eine große Mehrheit äußerten sich zur Arbeit der amtierenden Landesregierung generell zufrieden (63 Prozent) oder sogar sehr zufrieden (neun Prozent). Ein Viertel der Befragten war weniger oder gar nicht zufrieden. Laut Infratest Dimap ist das der beste gemessene Wert für eine Kieler Landesregierung seit 20 Jahren. In den jüngsten Umfragen der Meinungsforscher kam keine Regierung aus Bund und Ländern an diese Ergebnisse heran. Bemerkenswert ist auch die Zustimmung der Parteianhänger: Sogar 72 Prozent der SPD-Wähler äußerten sich zufrieden, aber nur 62 Prozent der FDP-Wähler. Am niedrigsten fiel der Wert mit 32 Prozent bei AfD-Anhängern aus.

64 Prozent Zustimmung zum Corona-Management

Ähnlich fiel das Urteil der Bevölkerung zum Corona-Management der Landesregierung aus: 50 Prozent waren zufrieden, 14 Prozent sehr zufrieden. 25 Prozent äußerten sich weniger zufrieden, zehn Prozent gar nicht zufrieden.

Günther im Norden sehr beliebt

Ministerpräsident Daniel Günther genießt im Norden hohe Popularität. 72 Prozent sind mit seiner Arbeit zufrieden oder sehr zufrieden. Im Vergleich zur vergangenen Umfrage im April 2018 ist das ein Plus von sieben Prozentpunkten. Es folgen Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) mit 40 Prozent (+zwölf Punkte), Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) mit 34 Prozent (-acht Punkte), der SSW-Chef im Landtag Lars Harms mit 23 Prozent und die SPD-Landeschefin Serpil Midyatli mit 21 Prozent. Abgeschlagen auf dem letzten Platz landet der AfD-Abgeordnete Jörg Nobis mit elf Prozent.

Sollte Midyatli tatsächlich Spitzenkandidatin der SPD werden wollen, müsste sie an ihrer Popularität arbeiten. Nur 34 Prozent der Befragten gaben an sie zu kennen.

Corona-Krise, Wirtschaft und Bildung sind die wichtigsten Themen

Die brennendsten Themen sind für die Wählerinnen und Wähler im Norden die Bewältigung der Coronakrise (25 Prozent), die Wirtschaft (23 Prozent), Bildung/Schule/Ausbildung (23 Prozent) und der Verkehr (20 Prozent). Umweltschutz und Klimawandel landen dagegen mit 14 Prozent auf einem hinteren Platz, ganz am Ende liegt das Thema Mieten mit vier Prozent. Besonders schlecht fiel das Urteil zur Digitalisierung aus. 68 Prozent sagten, dass die Digitalisierung im Land weniger gut oder gar nicht gut vorankommt.

Für die Umfrage hatten die Demoskopen zwischen dem 21. und 26. Mai 1220 Wahlberechtigte am Telefon und online befragt.