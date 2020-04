Viele Läden in Schleswig-Holstein bleiben am Sonntag zu

Kiel

Den entsprechenden Vorstoß von Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP), durch zwei Sonntagsöffnungen Kundenströme zu entzerren, kommentierten die meisten von uns befragten Geschäftsleute so: gut gemeint, komme aber zu schnell und bringe deshalb noch nichts.

Im Kieler Sophienhof könnte der ein oder andere Laden am Sonntag zwar geöffnet sein. „Doch die meisten unserer Mieter werden dieses Angebot wohl nicht annehmen. Oder besser: nicht annehmen können“, vermutete Center-Manager Karsten Bärschneider. Denn es fehle schlicht am Personal, das entweder gekündigt oder in Kurzarbeit sei. Auch die Kundenfrequenz sei noch nicht hoch genug. „Insofern geht das Angebot des Ministers jetzt am Markt vorbei.“

Anzeige

Am 3. Mai könnten mehr Läden am Sonntag öffnen

Ähnlich sieht das auch der Sprecher von Citti, Harald Rottes: „Grundsätzlich ist die Sonntagsöffnung ja eine gute Idee, die dem Einzelhandel helfen soll.“ Trotzdem werde der Kieler Citti-Park sich zunächst nicht daran beteiligen, die Kundenfrequenz sei dafür noch zu schwach. Allerdings sei es gut möglich, dass am 3. Mai die Citti-Park-Geschäfte die Möglichkeit einer Sonntagsöffnung nutzten, wenn sich eine Belebung abzeichnen sollte.

Weitere KN+ Artikel

„Aktuell nichts geplant“ im Hinblick auf eine Sonntagsöffnung ist laut Center-Management auch im Kieler Nordlicht-Geschäftshaus. „Wir sehen dafür derzeit keine Notwendigkeit“, erklärte Center-Manager Paul Michael auf Nachfrage. Auch andere Kieler Einzelhändler wie Juwelier Mahlberg oder das Textil-Fachgeschäft Meislahn wollen am Sonntag nicht öffnen.

Auch in anderen Kommunen bleiben viele Läden zu

Unterschiedlich ist die Lage in anderen Kommunen im Norden. In Bad Segeberg wird Möbel Kraft auf maximal 800 Quadratmetern an beiden Sonntagen geöffnet haben, rund ein Dutzend weitere Läden dort allerdings nur am 3. Mai. In Eckernförde, Altenholz und Gettorf wollen hingegen zahlreiche Händler die Möglichkeit nutzen, am Sonntag zu öffnen – auch wenn nicht alle von ihnen von der Ausnahme überzeugt sind.

Auch die Kaufmannschaft in Kaltenkirchen hat sich gegen eine Öffnung am Sonntag entschieden. Lediglich Dodenhof XXXLutz werde am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr Kunden empfangen. In Neumünster bleibt es voraussichtlich ebenfalls ruhig am Sonntag. „Das Interesse an einer Sonntagsöffnung ist bislang mehr als gering“, sagte Mailin Huljus, Managerin des Shopping-Centers Holsten-Galerie, auf Nachfrage. Auch Famila- und viele Edeka Märkte wollen nicht öffnen.

Lesen Sie auch: Welche Geschäfte am Sonntag von Rendsburg bis Bad Bramstedt öffnen

Newsletter der Kieler Nachrichten Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Lesen Sie auch:

Weitere Informationen zum Coronavirus erhalten Sie auf unserer Themenseite.

Diese Künstler standen schon auf der KN-Bühne - zu den Videos:

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier