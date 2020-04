Sonntagsöffnungen: SPD befürchtet "rappelvolle Innenstädte"

Kiel

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz ( FDP) hat am Donnerstag angekündigt, dass Läden mit maximal 800 Quadratmeter Verkaufsfläche am 26. April und 3. Mai auch sonntags öffnen dürfen. Ob die Geschäfte von diesem Angebot Gebrauch machen, liege in ihrem eigenen Ermessen.

„Das ist keineswegs ein Aufruf zum Familien-Sonntags-Shopping, sondern eine Möglichkeit, die Kundenströme zu entzerren“, betonte Buchholz. Insbesondere rund um das lange Wochenende zum 1. Mai. Er verbinde damit die Hoffnung, dass sich die Kunden nicht alle sonnabends in die Geschäfte bewegen, sondern einige ihre Erledigungen auch auf den Sonntag verschieben.

Ralf Stegner ( SPD ) spricht von falschem Signal

Gegenwind gibt es von der Opposition im Landtag. „Die nächsten zwei Sonntage zum Einkaufen zu öffnen ergibt wenig Sinn, sendet die falschen Signale und belastet die Arbeitnehmer auch noch zusätzlich", so der SPD-Fraktionsvorsitzende Ralf Stegner.

Beschäftigte im Einzelhandel seien durch viel Kundenkontakt einem höheren Infektionsrisiko ausgesetzt und kämpften ohnehin mit Dingen wie fehlender Kinderbetreuung. "Da bräuchte es schon sehr gute Gründe, den Beschäftigten auch noch zwei arbeitsfreie Sonntage zu nehmen. Diese kann ich beim besten Willen nicht erkennen."

Stegner befürchtet, dass die Sonntagsöffnungen als Rückkehr zu Normalität verstanden werden könnten "und wir rappelvolle Einkaufszentren und Innenstädte erleben." Das sei politischer Leichtsinn.

Verdi hält Argument der Entzerrung für vorgeschoben

Wenig Verständnis für die Entscheidung hat auch die Gewerkschaft Verdi. "Wir erleben hier gerade, dass die Landesregierung um Wirtschaftsmister Buchholz im Schatten der Corona-Krise alte politische FDP-Forderungen wieder hervorholt und gnadenlos umsetzt“, so Susanne Schöttke, Leiterin des Verdi-Landesbezirks Nord. Das sei Klientelpolitik auf Kosten der Beschäftigten im Einzelhandel, in deren Arbeitnehmerrechte hier eingegriffen werde.

"Die Beschäftigten brauchen einen Tag Ruhepause in der Woche. Kunden können ihren Bedarf auch an anderen Tagen decken", mahnt auch Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord.

Es sei zu befürchten, dass das Shoppen am Sonntag als Ersatz für andere wegen Corona weggefallene Freizeitaktivitäten dienen werde. "Das ist für die Beschäftigten und aufgrund der daraus resultierenden Risikostruktur der Weg in die falsche Richtung", so Matthias Baumgart, Verdi-Fachbereichsleiter für den Handel. Das Argument, die Kundenströme entzerren zu wollen, hält die Gewerkschaft für vorgeschoben.

Handelsverband findet mehr Flexibilität gut

Der Handelsverband Nord begrüßt die Flexibilität, die Händler durch den Erlass gewinnen. "Das gibt Einzelhändlern die Chance, an einem Tag mehr in der Woche Umsätze zu generieren, nachdem sie lange ihre Geschäfte geschlossen halten mussten", sagt Geschäftsführerin Mareike Petersen. "Das bedeutet ja nicht, dass jeder aufmachen muss. Es ist aber eine Hilfe für die Unternehmen, dass sie es können."

Sie glaubt schon, dass der zusätzliche Öffnungstag ein probates Mittel zur Entzerrung der Kundenströme ist - allerdings seien die bislang eher gering. Die Konsumstimmung sei aktuell schlecht. In den vergangenen Tagen seien nicht viele Leute in die Städte gekommen, daher rechne sie auch nicht mit Menschenmassen in den Läden bei einer Sonntagsöffnung. "Die Einzelhändler werden deswegen genau abwägen, ob sich der Aufwand einer Sonntagsöffnung überhaupt für sie lohnt", so Petersen.

Die Erlaubnis durch das Land komme zudem sehr kurzfristig und müsse erst noch auf Kreis- oder Stadtebene in eine Verordnung gegossen werden. Das sei für die Personalplanung der Geschäfte schwierig.

