Corona: Wie wappnen sich die Altenheime in SH?

In zahlreichen stationären Einrichtungen der Altenpflege sowie der Jugend- und Behindertenhilfe in Schleswig-Holstein sind die Reserven an Schutzmasken und -bekleidung nahezu aufgebraucht. Im vergangenen Dezember und Januar gab es bereits andere Infektionskrankheiten wie die klassische Grippe, die den Gebrauch notwendig machten. Anschließend bestand angesichts der Corona-Krise keine Möglichkeit mehr, die Bestände aufzufüllen. Es besteht ein akuter Bedarf an Schutzmasken und - ausrüstung. Der Markt dafür ist nahezu leergefegt. Deshalb appellieren alle Wohlfahrtsverbände an alle Unternehmen in Schleswig-Holstein, die über Schutzkleidung und Atemmasken verfügen: „Bitte prüfen Sie, ob Sie einen Teil Ihrer Bestände den Wohlfahrtsverbänden zur Verfügung stellen können. Sie leisten damit einen großen Beitrag für die Gesundheit unserer Mitarbeitenden sowie der Bewohnerinnen und Bewohner in unseren Einrichtungen!“