Rendsburg

Etwa zwei Drittel der fast 400 Gesundheitsämter in Deutschland stehen in der Kritik, weil sie noch nicht die von der Bundesregierung empfohlene Software Sormas zur Bekämpfung der Corona-Pandemie nutzen. Böse Zungen werfen ihnen stattdessen gern vor, noch mit „Fax, Wählscheibe und Brieftauben“ zu arbeiten. Auch in Schleswig-Holstein ist bis jetzt nur eines von 15 Gesundheitsämtern – das im Kreis Nordfriesland – auf die neue Software umgestiegen, obwohl der Bund den Druck erhöht und die Einführung von Sormas flächendeckend bis Ende Februar forciert.

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde setzt in seinem Gesundheitsamt wie fast alle Kreise im Norden auf eine hauseigene Lösung für die Corona-Daten. Im Kreishaus heißt sie „Covid-19 Panel“. Das System wurde im Frühjahr 2020 zum Ausbruch der Pandemie quasi über Nacht in Eigenregie programmiert und hat sich nach Auskunft der Nutzer bewährt. Die Datenbank könne jederzeit schnell von den IT-Experten im Kreishaus erweitert werden. Mehrmals habe man in den vergangenen Monaten Funktionen ergänzt. Zum Jahreswechsel wurde ein Feld für den Impfstatus eingeführt, vor wenigen Tagen die Möglichkeit, Virus-Mutationen zu erfassen.

Anzeige

Regelmäßige Aktualisierung und automatische Datenübermittlung

Rund 18000 Personen mit den zugehörigen Datensätzen sind im Rendsburger Programm bereits erfasst: neben Corona-Erkrankten und Genesenen auch Kontaktpersonen und Menschen in Quarantäne sowie Reiserückkehrer. Die Daten liegen auf einem Server der Kreisverwaltung. Etwa 150 Leute arbeiten in Rendsburg mit dem „Covid-19 Panel“, eine Schnittstelle überträgt Teile der Daten stündlich an das öffentliche Corona-Dashboard des Kreises, erklärt Prof. Stephan Ott, Leiter des Rendsburger Corona-Lagezentrums. Abends werden die neuen Daten elektronisch an das Robert-Koch-Institut gesendet, wo die Zahlen aus ganz Deutschland zusammenkommen.

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Rendsburger Lösung funktioniert, und im Kreishaus hält man aktuell wenig von dem geforderten Umstieg auf die Bundessoftware Sormas. Denn: Mitten in einer laufenden Pandemie die zentrale Software im Gesundheitsamt zu tauschen, sei eine große Herausforderung. „Wir befinden uns gerade in der Hochphase der Pandemie-Bekämpfung. Ein Umstieg auf Sormas wäre mit erheblichem Schulungsaufwand für über 100 Beschäftigte verbunden. Außerdem müssten die Arbeitsabläufe an die neue Software angepasst und damit teilweise grundlegend neu strukturiert werden. Das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für nicht vertretbar“, sagt der Rendsburger Landrat Rolf-Oliver Schwemer. Er verweist auf das bewährte System: „Wir nutzen im Gesundheitsamt eine gute Software-Lösung. Diese ist auf unsere Arbeitsabläufe zugeschnitten und wird ständig weiterentwickelt.“

Auch in Kiel ist der Städteverband skeptisch. „Bei der Einführung von Sormas ist zu beachten, dass die bislang genutzten digitalen Systeme zum Geschäftsprozessmanagement, insbesondere zur Kontaktnachverfolgung, funktionieren, im vergangenen Jahr erfolgreich an die Herausforderungen der Pandemie angepasst und mit den erforderlichen Schnittstellen versehen worden sind“, sagt Marc Ziertmann, Vorstand des Städteverbands Schleswig-Holstein. „Mit den vorhandenen Programmen werden im Wesentlichen schon heute die Funktionalitäten der ersten Sormas-Versionen abgebildet.“

Andere Probleme derzeit wichtiger

Aber: In den Gesundheitsämtern des Landes werden kurzfristig die technischen Voraussetzungen für den Einsatz der neuen Software geschaffen, so Ziertmann. Höchste Priorität habe jedoch die Bewältigung der akuten Herausforderungen der Pandemie. „Nach einem Testzeitraum wird ein weiterer Austausch unter Beteiligung der Gesundheitsämter über die flächendeckende Nutzung von Sormas stattfinden.“

Ähnlich äußert sich das Kieler Gesundheitsministerium. Sprecher Frank Zabel: „Die Gesundheitsämter und das Gesundheitsministerium sind sich darin einig, dass gute digitale Prozesse einen wesentlichen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie leisten können. Kreise und kreisfreie Städte werden einen Fahrplan erarbeiten, wie eine Einführung und Testung der neuen Sormas-Version gelingen kann.“