Drohen Schleswig-Holstein neue Gettos?

Kiel/Norderstedt

Größere Bauprojekte ab 30 Einheiten sollen in Norderstedt künftig nicht mehr zu 30, sondern mindestens zu 50 Prozent Menschen vorbehalten sein, die über einen Wohnberechtigungsschein verfügen. Wobei nach Angaben der Fraktionen 60 Prozent aller Norderstedter Anspruch auf eine solche Sozialwohnung hätten. Die Einkommensgrenze für Singles liegt bei 2040 Euro brutto, bei einer Familie mit zwei Kindern bei 3300 Euro brutto.

Andreas Breitner : "Mancher Stadtteil könnte kippen"

Mindestens 50 Prozent Sozialhilfeempfänger in einem Quartier? „Das würde dazu führen, das bereits ’belastete’ Stadtteile wie Mettenhof in Kiel, Moisling in Lübeck, Hainholz in Elmshorn oder Mastbrook in Rendsburg, die mühsam und mit vielen öffentlichen und privaten Mitteln sozial stabil gehalten werden, wieder kippen könnten“, sagte Andreas Breitner, Chef des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen und ehemaliger SPD-Innenminister, KN-online.

„Ich befürchte eine Gettoisierung. Und gerade die wollen wir doch durchbrechen, indem wir Menschen mit mittlerem Einkommen in die Viertel holen“, so Breitner. Er halte eine 50-Prozent-Quote aus sozialpolitischer Sicht für „brandgefährlich“. Es spreche nichts dagegen, hundertprozentige Sozialbauprojekte dort zu realisieren, wo die Durchmischung der Milieus stimmt. „Aber am Beispiel Norderstedt sollten sich Kommunalpolitiker anderer Städte bitte kein Beispiel nehmen.“

In der CDU munkelt man über parteitaktische Spielchen

In der Landes-CDU schüttelt man über das Votum der Parteifreunde im Süden nur den Kopf. Diese hätten offenkundig der SPD-Oberbürgermeisterin Elke Christina Roeder in die Suppe spucken und ihr Bündnis für Wohnen, eine Allianz von Stadtverwaltung, Politik und Bauwirtschaft, torpedieren wollen, hieß es am Freitag hinter vorgehaltener Hand. Wenn das man nicht nach hinten losgehe. Der Parlamentarische CDU-Fraktionsgeschäftsführer Hans-Jörn Arp bescheinigte der CDU, „sicherlich in guter Absicht“ gehandelt zu haben. „Aber ich halte den Beschluss für eine unsoziale Entscheidung und nicht verantwortbar, denn nun wird sicher gar nicht mehr gebaut.“ Damit sei niemandem geholfen. „Am Ende müssen sich Investitionen rechnen.“

Sozialer Wohnungsbau : FDP spricht von Planwirtschaft

Die FDP hatte in Norderstedt gegen die Quote gestimmt. Jan Marcus Rossa, wohnungsbaupolitischer Sprecher der Landtagsfraktion, ging mit seiner Kritik denn auch in die Vollen. „Planwirtschaftliche Maßnahmen im Wohnungsbau haben sich in der Vergangenheit mehrfach als total untauglich erwiesen“, sagte er. Die Bereitschaft zur Investition entstehe nur, wenn diejenigen, die Wohnungen bauen, damit auch etwas verdienen könnten. Nach einem Bericht des Innenministeriums vom Juni 2018 benötigt das Land jährlich 15 000 neue Wohnungen. Rossa: „Im geförderten Wohnungsbau sind es gerade einmal 1600. Das zeigt, wie sehr der Beschluss in Norderstedt an der Sache vorbeigeht.“

SPD und Grüne in Schleswig-Holstein wohlwollender

Die Kieler SPD-Landtagsabgeordnete Özlem Ünsal äußerte sich wohlwollender und konstatierte, dass die Angst vor hohen Wohnkosten breite Schichten der Bevölkerung erreicht habe. Das erhöhe den Druck auf Rathäuser und Kommunalpolitiker. „Politik hat die Aufgabe, darauf zu reagieren.“ Ünsal forderte eine Offensive für bezahlbares Wohnen, an dem sich auch das Land beteiligt.

Ähnliche Töne kamen von den Grünen. Er halte den Norderstedter Ansatz für nachvollziehbar, erklärte der Abgeordnete Andreas Tietze. „Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie Mieten die Belastbarkeitsgrenzen von Familien übersteigen und gleichzeitig ein stetiger Abbau von gefördertem Wohnraum stattfindet.“ Eines räumte er jedoch ein: Mit einer Vorgabe allein sei noch nichts gewonnen. Es müssten sich auch Investoren finden.

