Einer Immowelt-Studie zufolge frisst die Miete in jeder zweiten deutschen Großstadt mehr als ein Viertel des Haushaltsnettoeinkommens, in Metropolen wie Hamburg oder München sogar mehr. In Kiel müssen demnach im Schnitt Menschen mit anerkanntem Berufsabschluss jeden Monat 26 Prozent ihres Einkommens für ihre Miete ausgeben, bei Akademikern liegt die Belastung bei 19 Prozent. Bei Menschen ohne Berufsabschluss macht die Miete einen Anteil von 31 Prozent aus.

Mieter ohne Rücklagen sind überlastet

Laut dem Sachverständigenrat für Verbraucherfragen deuten erste Meldungen darauf hin, dass Haushalte aufgrund von Einkommensausfällen durch Corona nicht mehr in der Lage sind, ihre monatlichen Mietzahlungen oder Tilgungsraten ihres Immobiliendarlehens zu zahlen.

Demnach sind Mieter ohne Rücklagen durch Wohnkosten überlastet, wenn ihnen im Monat 100 Euro fehlen. Bei Eigentümern von Häusern oder Wohnungen ohne Rücklagen tritt diese Situation erst ein, wenn sie 450 Euro weniger zur Verfügung haben. Mieterhaushalte mit Erspartem kommen bei einem Verlust von 400 Euro an ihre Belastungsgrenze.

Zahl der Wohngeldanträge ist gestiegen

„Corona trifft vor allem die gesellschaftlichen Gruppen, die ohnehin hart am Limit leben“, sagt Ünsal. Sorge bereitet ihr vor allem die Lage von Familien mit geringem Einkommen, Alleinerziehenden, älteren Menschen mit geringer Rente und Studenten. Dass das Mietmoratorium, das zwischen April und Juni galt, nicht verlängert wurde, sei ein Fehler gewesen. Mietern konnte in diesem Zeitraum nicht gekündigt werden, wenn sie ihre Miete aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten durch Pandemie nicht zahlen konnten.

„Der coronabedingte Ausfall bei Wohnungsmieten liegt um ein Prozent. Anlass zur Besorgnis besteht daher nicht“, glaubt dagegen Alexander Blazek von Haus und Grund in Schleswig-Holstein. „Die sozialen Sicherungssysteme – Kosten der Unterkunft und Wohngeld – funktionieren und haben sich in der Krise bewährt. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich daran nichts ändern wird.“ Laut Städtetag ist die Zahl der Wohngeldanträge bundesweit seit März um 30 bis 50 Prozent gestiegen.

Breitner : 597 Mieter kamen in Zahlungsschwierigkeiten

Eine Befragung des Verbands norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) hatte ergeben, dass in Schleswig-Holstein nur 0,57 Prozent der Mietverhältnisse, also 597 Fälle, wegen Corona in Zahlungsschwierigkeiten gekommen sind. Mit 408 Haushalten sei eine Vereinbarung getroffen worden.

Niemand müsse fürchten, seine Wohnung zu verlieren, „wenn er nachweislich wegen der Pandemie nicht in der Lage sein sollte, die Miete zu bezahlen“, so VNW-Direktor Andreas Breitner. Im Dialog seien Lösungen gefunden worden.

Günstige Wohnungen immer schwerer zu finden

Ann Sophie Mainitz vom Mieterbund bestätigt, dass sich die Mehrzahl der Vermieter in der Krise solidarisch gezeigt habe. Sie befürchtet aber, dass Mieter finanziell auf die Nase fallen könnten, die Stundungen oder andere Schulden eingegangen sind, wenn die Krise Arbeitsmarkt und Wirtschaft weiter belaste. „Es ist nicht absehbar, welcher Rattenschwanz noch kommt.“

Wenn das Geld knapp werde, sparten die Menschen zunächst bei Ausgaben für andere Dinge. Kristallisiere sich aber heraus, dass sie sich ihre zu teure Wohnung über einen längeren Zeitraum nicht mehr erlauben können, machten sie sich auf die Suche nach einer preiswerteren Bleibe. Weil die Zahl der Sozialwohnungen stetig abnehme, sei die aber schwer zu finden.

Dieser Entwicklung hätte schon vor Jahren entgegengewirkt werden müssen, kritisiert sie. „Jede Baumaßnahme, die wir jetzt anfassen, dauert ja erst einmal ein paar Jahre“, so Mainitz. Deswegen müsse es andere Wege geben, um Mieten niedrig zu halten. Wenn das nicht durch Mietpreisbremse oder Kappungsgrenze passieren solle, müsse die Politik andere Instrumente präsentieren. „Bis jetzt ist da nichts von der Landesregierung gekommen. Das ist traurig.“

Ünsal warnt vor Aushölung von Mieterrechten

„Es bleibt nicht nachvollziehbar, warum die Landesregierung klare gesetzliche Regelungen durch unkonkrete Ankündigen zu ersetzen versucht“, sagt Ünsal. Es dürfe nicht zu einer weiteren Aushöhlung von Mieterrechten kommen. Sie fordert mehr Transparenz auf dem Wohnungsmarkt und wünscht sich qualifizierte Mietspiegel in mehr Kommunen.

Bislang gibt es diese nur in Kiel, Lübeck, Neumünster und Norderstedt. Das Fördervolumen für sozialen Wohnungsbau sei gut ausgestattet, aber es müsse einen deutlich stärkeren Kriterienkatalog für soziale Nachhaltigkeit geben.

Baukosten explodieren

Deutlich mehr Fördergeld erwartetet die Wirtschaft. „Das größte Problem sind die explodierenden Baukosten. Die Politik trägt mit dazu bei, indem sie ständig weitere Anforderungen und Auflagen für den Wohnungsbau beschließt. Das verteuert das Bauen und damit die Mieten“, so Breitner. Je höher die Kosten für den Bau einer Wohnung seien, desto mehr an Förderung sei notwendig, wenn über 35 Jahre eine günstige Miete garantiert werden soll. Mieten zu deckeln und zugleich Auflagen zu erhöhen – das funktioniere auf Dauer nicht.

