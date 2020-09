Kiel

Das Camp 24/7 an der Kiellinie hat schon die Schotten dicht gemacht, auf der Reventlouwiese werden die Überbleibsel der Kieler Woche abgebaut – und die Badestelle direkt davor macht nochmal die Leinen los. Auch wenn es sich in der vergangenen Woche manchmal schon wie Herbst angefühlt hat, erinnert die Sonnenwärme in diesen Tagen sogar im Norden nochmal an Sommer.

So, dass einige Kieler ein letztes Mal den Sprung in die Ostsee wagen – auch wenn die Wassertemperatur in der Förde inzwischen ordentlich gesunken ist. "Solange die Außentemperatur stimmt, ist das ja kein Problem", sagt die Kielerin Gabriele Dobbrick, die in der Schlange zur Badestelle steht. "So extrem wird das Wasser noch nicht abgekühlt sein", glaubt sie. 27 Grad, die das Thermometer am Dienstagnachmittag anzeigt, scheinen für sie zu stimmen.

"Warme Mittelmeerluft" nennt das die Diplom-Meteorologin Alina Dux von Wetterwelt Kiel. Ein Hochdruckgebiet würde uns gerade diese warmen Septembertage bescheren. Einige Regionen Schleswig-Holsteins könnten Mittwoch vielleicht noch September-Rekorde knacken, meint Dux.

"Es war sehr, sehr kalt"

Die Wassertemperatur ist allerdings inzwischen zehn Grad kälter als die warme Mittelmeerluft, entsprechend hat sich auch die Aufenthaltszeit der Schwimmer an der Kiellinie verkürzt. Ein kleiner Junge hat sich vorsichtshalber schon mit Neoprenanzug ausgestattet. "Es war sehr, sehr kalt", sagt Niklas Hansen, der sich nach seinem Kopfsprung in die Kieler Förde schnell wieder abtrocknet und sein T-Shirt überzieht. Er war am Dienstag allerdings auch schon zum zweiten Mal im Wasser, beim ersten Mal hätte er mehr Überwindung gebraucht. Er genießt die restlichen warmen Sommertage, um Volleyball zu spielen oder zum Falckensteiner Strand zu fahren.

Kirsten Kurok und Helen Tapkenhinderichs haben sich zum einem "Afterwork-Treffen" in den Liegestühlen an der Kiellinie verabredet. "Das war nah, direkt am Wasser und es gibt etwas zu essen und zu trinken", begründen die beiden Kielerinnen ihre Standortauswahl für diesen Septembernachmittag. Nikolas Ross, Silas Engbrecht und Joshua Ewers haben als Alternative zur noch abgesperrten Reventlouwiese die Wiese auf der anderen Seite des Camps 24 gewählt und sich spontan zum Kartenspielen auf der Picknickdecke verabredet.

Die Temperaturen sind bisher noch nichts Außergewöhnliches

Der warme September sei bisher aber noch nichts Außergewöhnliches, in den letzten Jahren sei das Thermometer in diesem Monat auch immer mal wieder auf 30 Grad hochgeklettert, merkt die Meteorologin an. Der September sei zwar zum Vergleichszeitraum der 60er bis 90er Jahre derzeit 1-2 Grad zu warm, aber das könne sich ja bis Ende September noch wieder einpendeln, sagt Alina Dux.

Die Badestelle an der Kiellinie bleibt noch bis Donnerstagabend geöffnet. Dann habe es sich auch schon wieder erledigt mit der Rückkehr des Sommers, kündigt die Kieler Meteorologin an. Am Donnerstagnachmittag erwartet Schleswig-Holstein die nächste Kaltfront, so Dux.

Von Hannah Küppers