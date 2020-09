Kiel

Das Freibad in Bad Bramstedt, die Roland Oase, ist seit vielen Jahren schon bis Ende September geöffnet, wird in den letzten Öffnungswochen dann aber nur noch von Sportschwimmern genutzt. Die Rückkehr des Sommers brachte jedoch auch der Bad Bramstedter Badeanstalt ungewöhnlich viele Besucher. „Es ist gut voll hier“, sagte Freibadchef Hans-Peter Kalusok am Dienstagvormittag. Am Montag bei Temperaturen um 26 Grad hatten sogar 234 Badegäste die Eingangsschranke passiert.

Freibad Bad Bramstedt : Ab nächster Woche nur noch das Schwimmerbecken geöffnet

Für den Monat September ist das viel, für das Wetter aber eher wenig. „An den heißen Sommertagen hatten wir unsere corona-bedingte Höchstzahl von 1000 Gästen immer ausgeschöpft“, so Kalusok. Ohne Corona-Limit kämen sogar bis zu 2500 Gäste ins beheizte Freibad. „Wenn das Wetter schön wird, brauchen die Leute immer ein, zwei Tage bis sie kommen“, hat der Schwimmmeister festgestellt.

Weil es aber in den nächsten Tagen wieder kühler wird, kann ab kommender Woche nur noch das Schwimmerbecken genutzt werden. Das dann jedoch bis zum 11. Oktober. Die Wirtschaftsbetriebe Bad Bramstedt wollen damit einen Ausgleich für den späten Saisonstart schaffen.

Freibad der Holstentherme hat offen, Freibad Rickling bleibt geschlossen

Das Freibad der Holstentherme in Kaltenkirchen hat diese Woche aufgrund der guten Wetteraussichten von Montag bis Freitag jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es wie in der gesamten Sommersaison online mit Registrierung.

Anders läuft es in Rickling, wo das Freibad seit Ende August geschlossen ist. Das bleibt es jetzt auch über die warmen Tage im September. „Die Temperatur des Wassers ist schon heruntergefahren“, sagt Bürgermeister Keno Jantzen. „Sie wieder zu erhöhen, benötigt eine Woche Vorlauf.“ Außerdem wäre der Gästeandrang erfahrungsgemäß nicht so groß.

Auch das Freibad Schwentinental ( Raisdorf) ist geschlossen. Dort rollen für die Sanierung schon die Bagger übers Gelände. In den Becken ist längst kein Wasser mehr. Eine Webcam der Stadtwerke zeigt Livebilder vom Umbau.

Strandbad am Ihlsee freut sich über "Extraportion Sommer"

Simon Ostwald vom Strandbad am Ihlsee in Bad Segeberg freut sich über die „Extraportion Sommer“. „Das Telefon klingelt und klingelt, weil Badehungrige aus dem Umland nachfragen, ob wir noch geöffnet haben“, berichtet Ostwald. Anders als viele Badestellen in der Region können sich Freibad-Freunde noch bis zum 30. September ins kühle Nass stürzen.

„Der Ihlsee hat im Nichtschwimmerbereich 19 Grad, etwas weiter raus sind es immerhin noch 15“, berichtet der Bademeister. Zurzeit überlegt der Vorstand des Strandbad-Vereins, die Saison noch einen Monat bis zum 31. Oktober zu verlängern. „So lange dürfen auch die Jahreskarten-Inhaber noch ins Freibad“, sagt Ostwald. Das Plus an Badegästen freut die Vereinsmitglieder und tut der Besucher-Statistik gut: „Zwischendurch waren die Gästezahlen katastrophal, jetzt brummt es noch einmal.“ Maximal 500 Besucher dürfen sich angesichts der Corona-Abstandsregeln zeitgleich im Ihlsee-Strandbad aufhalten.

Freibad Katzheide noch bis Ende September auf

Das Freibad Katzheide in Kiel-Gaarden, das nach langer Sanierungspause Mitte August erstmals wieder geöffnet hatte, kann aktuell nur nach vorheriger Reservierung gebadet werden. Bis voraussichtlich Ende September soll hier die Badesaison gehen. Im Eiderbad Hammer ist die Saison seit Sonntag, 13. September, beendet.

In Rendsburg ist nur das Hallenbad auf

Aquacity, das Hallen- und Freibad der Stadtwerke in Rendsburg an der Untereider, hat das Freibad geschlossen. Leiter Jürgen Langmaack: „Wir sind durch damit.“ Die Nächte seien aktuell schon zu kalt, sodass das Aufheizen der großen Wasserflächen zu viel Energie verbrauchen würde. Das Hallenbad ist aber täglich geöffnet.

Das Freibad in Rendsburgs Nachbarstadt Büdelsdorf hat bereits seit dem 21. August unter Verweis auf die aktuell drastisch gesunkenen Besucherzahlen geschlossen.

In Neumünster ist das Wasser bereits abgelassen

Der Freibadbereich im Bad am Stadtwald in Neumünster ist ebenfalls bereits seit dem 1. September geschlossen, das Wasser ist bereits abgelassen. Bei schönem Wetter öffnet das Bad allerdings das Dach seiner Cabriohalle mit dem 50-Meter-Sportschwimmbecken.

Das gemeindeeigene Freibad in Timmaspe verweist auf seiner Facebook-Seite auf das schöne Wetter und will in dieser Woche noch geöffnet bleiben. Die jeweils von einem Förderverein getragenen und ehrenamtlich betriebenen Freibäder in Flintbek und in Bokel bei Nortorf haben bereits seit dem 6. September geschlossen. Der Termin für die Reinigung am 19. September steht bereits, daher sei aktuell eine Öffnung nicht mehr möglich, hieß es auf Anfrage.

Das beheizte Freibad in Aukrug ist ebenfalls bereits geschlossen. Der dortige Förderverein kündigt eine große Sanierung des Bades für die Saison 2021 an.

