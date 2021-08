Spanien stuft Schleswig-Holstein als Corona-Risikogebiet ein

Kiel

Wie die spanische Botschaft in Berlin am Montagmorgen bei Twitter mitteilte, sind neben Schleswig-Holstein mit Berlin, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland vier weitere Bundesländer als Risikogebiet eingestuft worden. Hintergrund sind die dort steigenden Corona-Infektionszahlen. In Schleswig-Holstein stieg die 7-Tage-Inzidenz am Sonntag auf 48,9.

Laut Botschaft ist es bei der Einreise aus diesen Bundesländern nun erforderlich, einen negativen PCR- (max. 72 Stunden) oder Antigen-Test (max. 48 Stunden) vorzulegen.

Geimpfte oder Genesene benötigen den nicht, sie müssen bei der Einreise aber nun wieder ein Zertifikat über ihren Status vorlegen. Das war bislang nicht notwendig. Kinder unter 12 Jahren sind von der Nachweispflicht ausgenommen. „Für sie muss aber ebenfalls, wie für alle Einreisenden – unabhängig, ob aus Risikogebiet oder nicht -, das Formular von Spain Travel Health ausgefüllt werden“, wie die „Mallorca Zeitung“ berichtet.

Spanien ist selbst Hochrisikogebiet

Das beliebteste Urlaubsland der Deutschen ist unterdessen selbst als Hochrisikogebiet von der Bundesrepublik eingestuft. Bei der Rückkehr nach Deutschland müssen alle, die nicht geimpft oder genesen sind, zehn Tage in Quarantäne, die wiederum frühestens nach fünf Tagen durch einen negativen Test beendet werden kann.

Die Sieben-Tage-Inzidenz in Spanien lag zuletzt bei 215, Tendenz fallend. In einigen Regionen bestehen noch relativ strenge Beschränkungen, wie etwa Sperrstunden und Einschränkungen der Versammlungsfreiheit.

Von Jan Wulf