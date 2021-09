Kiel.

Der Dreikampf um die Leitung des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig wird immer spannender. In einer Anhörung im Landeshaus rührten der Kieler Ministerialdirigent Dirk Bahrenfuss (52), die Berliner Amtsgerichtspräsidentin Dagmar Mittler (56) und der Braunschweiger Generalstaatsanwalt Detlev Rust (61) für sich eifrig die Werbetrommel. Ein klarer Gewinner war nicht auszumachen.

„Ich habe drei respektable Kandidaten gehört“, bilanzierte Justiz-Staatssekretär Wilfried Hoops. Er hatte das OLG-Triell im Plenarsaal auf der fast verwaisten Regierungsbank ebenso gebannt verfolgt wie rund 20 Zuschauer auf der Tribüne, darunter einige Juristen wie der Direktor des Amtsgerichts Neumünster. Auch einige Abgeordnete des Innen- und Rechtsausschusses fanden alle drei Spitzenjuristen „präsidiabel“. Gleichwohl will sich der Ausschuss bereits in der nächsten Woche hinter verschlossenen Türen auf einen Personalvorschlag verständigen, damit der Landtag noch im September den Posten der zum Jahreswechsel ausscheidenden OLG-Präsidentin Uta Fölster (65) besetzen kann.

Bahrenfuss: „Ich bin nie aus Kiel weggekommen“

Als erster muss aufgrund des Alphabets Bahrenfuss in den Ring. Der gebürtige Kieler berichtet zunächst etwas nervös, wie er an der CAU studierte und nun mit Frau und Kindern in der Landeshauptstadt lebt. „Man könnte den Eindruck gewinnen, dass ich nie aus Kiel weggekommen bin.“ Dafür habe es auch private Gründe gegeben, ergänzt er schnell. So habe er seinen Opa gepflegt. Eine Politikerin nickt mitfühlend.

Bahrenfuss nutzt den Großteil seiner zehn Redeminuten für seine Biographie, zählt seine Stationen an Amtsgerichten, Land- und Oberlandesgericht auf. Er hat zwar im Gegensatz zu seinen Konkurrenten noch nie eine Behörde geleitet, kann als Chef der Ministeriumsabteilung für rechts- und justizpolitische Angelegenheiten, Gerichte, Staatsanwaltschaften und das Gnadenwesen aber in der Fragerunde (zehn Minuten mit Einheitsfragen an alle Kandidaten) mit Fachwissen und Detailkenntnissen punkten. Corona? „Die Justiz in Schleswig-Holstein konnte fast nahtlos weiter arbeiten.“ Auch der SSW, der nach den Minderheiten fragt, bekommt prompt eine Antwort. „Wir haben in der Justiz erstaunlich viele Kollegen, die Minderheitensprachen beherrschen.“

Mittler: „Ich will Land und Leute kennenlernen“

Mittler präsentiert ihren Lebenslauf geschickter, berichtet von ihren Aufgaben in der Berliner Senatsverwaltung, der Leitung der Deutschen Richterakademie „und sehr vielen unterschiedlichen Funktionen in und außerhalb der Justiz“. In Schleswig-Holstein will sie „Land und Leute in allen ihren Facetten kennenlernen“. Über die Landesjustiz in Corona-Zeiten kann sie nichts sagen. Nur so viel: „Wir Berliner haben neidisch auf die niedrigen Inzidenzwerte im Norden geschaut.“ Auch den SSW fertigt Mittler schlagfertig ab. „Ich bin in Aachen aufgewachsen und weiß, was es heißt, in einer Grenzregion zu leben.“

Rust beschwört norddeutsche Identität

Als letztes muss Rust ran. Der gebürtige Niedersachse, der in Braunschweig das Amtsgericht leitete, das Landgericht mitführte und Top-Beamter im Hannoveraner Justizressort war, beschwört eine norddeutsche Identität. „Ich glaube, dass ich eine ähnliche Mentalität wie die Schleswig-Holsteiner habe.“ Zu Corona hat er keine landesspezifischen Kenntnisse, den SSW fertigt er mit dem Hinweis ab, dass es auch in Niedersachsen „Besonderheiten“ gebe wie etwa die Rivalität zwischen Hannover und Braunschweig. Einige Abgeordnete lachen. Der SSW-Mann schaut etwas bedröppelt drein.

