Rendsburg

Laut der schleswig-holsteinischen Landwirtschaftskammer war es im März und April zu kalt und zu nass. Witterungsbedingt konnten die Landwirte daher zu Ostern heimischen Spargel nur in sehr begrenzter Menge anbieten.

"Auch zum Saisonstart um den 10. bis 15. April konnten viele Betriebe witterungsbedingt nicht genug Spargel ernten und liefern, um die gute Nachfrage der Verbraucher zu bedienen", sagt Sprecherin Daniela Rixen. Zu den verkaufsstarken Feiertagen im Mai fehlten Spargelbauern erhebliche Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr.

In Jahren wie diesem sei die Bedeutung des verfrühten Anbaus durch Folien und Tunnel besonders hoch. "Denn je früher Produzenten mit ihrer saisonalen Ware am Markt sind, desto besser für die Vermarktung und den Absatz", so Rixen.

Rund 1600 Tonnen Spargel wurden im Norden geerntet

Die Landwirtschaftskammer schätzt die Erntemenge auf rund 1600 Tonnen Spargel. Das wäre nur leicht unter dem Level des vergangenen Jahres, als laut Statistikamt 1630 Tonnen Spargeln gestochen werden konnten. Zum Vergleich: 2019 lag die Erntemenge noch bei 1900 Tonnen.

Das kühle, regnerische Wetter sei nicht nur schlecht für das Spargelwachstum gewesen, es habe sich auch negativ auf den Absatz ausgewirkt. Denn laue Temperaturen regten Kauflust und Verzehr an. Weil die Gastronomie erst langsam wieder anlief, fielen zudem Restaurants als Abnehmer großer Spargelmengen weg.

Verkaufsmengen niedriger als sonst

Als es im Juni plötzlich sehr heiß wurde, hätten Verbraucher eher gegrillt als Spargel gegessen. Mit der Wärme seien zwar die täglichen Erntemengen auf den Betrieben deutlich angestiegen, aber die Nachfrage nicht. "Deshalb wurden einige Spargelflächen bereits relativ früh aus der Produktion genommen", so Rixen. Bis kommende Woche stellten die meisten Betriebe traditionell den Verkauf ein.

Insgesamt verringerten sich die Verkaufsmengen im Vergleich zum Vorjahr um zehn bis 20 Prozent. Die Preise blieben Direktvermarktern zufolge über die Saison relativ stabil bei zehn Euro für das Kilo. Mit Premiumware konnten die Spargelbauern vor allem zum Saisonstart sogar 12 bis 15 Euro erzielen. Es sei zwar weniger als 2020 verkauft worden, dafür aber zu etwas höheren Preisen.

Trotz Pandemie kein Mangel an Saisonarbeitskräften

Zugleich sorgten laut der Kammer aber die Corona-Maßnahmen für höhere Kosten auf den Höfen. Sowohl die Hygieneauflagen als auch die Quarantänemaßnahmen für Saisonkräfte, die meist aus Osteuropa anreisen, hätten die Betriebe gut bewältigt. Sie konnten demnach von Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr profitieren.

Ein Infektionsausbruch auf Niedersachsens größtem Spargelhof hatte im Mai zu einer Diskussion über Arbeits- und Lebensbedingungen der Erntehelfer aus dem Ausland geführt.

Ein Mangel an Saisonarbeitskräften bestand in Schleswig-Holstein nicht. In der zurückliegenden Saison hatte es einigen Betrieben Schwierigkeiten bereitet, dass ihre Saisonkräfte wegen der Pandemie nicht problemlos einreisen konnten.

In Schleswig-Holstein bauten 2020 laut Statistikamt rund 50 Landwirte auf 445 Hektar Spargel an. Mehr als die Hälfte der Fläche liegen im Kreis Herzogtum Lauenburg, im Raum Lübeck und Segeberg. Im vergangenen Jahr lag der Ertrag bei 42,8 Dezitonnen pro Hektar, das war fünf Prozent unter dem sechsjährigen Mittel.