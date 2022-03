Kiel

Die lautstarken Hupen waren auch drinnen im Plenarsaal noch deutlich zu hören. Inhaber und Angestellte der Logistikbranche aus Schleswig-Holstein haben am Freitag auf ihre angespannte Lage aufmerksam gemacht und Hilfe eingefordert. Die Polizei hatte acht Lkw und drei Pkw aus Neumünster nach Kiel begleitet, wo der Tross etwa eineinhalb Stunden einen Fahrstreifen vor dem Landeshaus blockierte. Und Lärm machte.

„Als Unternehmer ist die Situation auf Dauer weder tragbar und finanzierbar“, sagte Organisator Felix Schmidt, Chef der Firma TransLog aus Westerrönfeld. Am Vortag hatte die Bundesregierung angesichts drastisch gestiegener Energiepreise ein Entlastungspaket geschnürt und unter anderem angekündigt, den Dieselpreis zu senken. 14 Cent pro Liter? „Einfach lachhaft“, sagte der Spediteur. „Normalerweise verfahren wir mit unseren sechs Fahrzeugen binnen zwei Wochen Diesel im Wert von 10 000 Euro. Jetzt liegen wir bei 20 000 Euro.“ Bloß, dass man mit den Kunden feste Verträge geschlossen habe und die gestiegenen Kosten nicht eins zu eins weitergeben könne. „Ich gebe unserer Branche maximal ein halbes Jahr, dann fährt sie gegen die Wand, wenn uns die Politik nicht schnell und langfristig hilft.“ Noch eines merkte Schmidt kritisch an. In der Flüchtlingspolitik sei eine zügige Hilfe auch möglich. „Um nicht missverstanden zu werden: Ich habe gar nichts dagegen. Aber bei uns muss das genauso unbürokratisch funktionieren. Man braucht uns doch – wir sind systemrelevant.“

Wirtschaftsminister Buchholz bietet Branche Gespräche an

Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bezeichnete die Situation der Logistikunternehmen als extrem schwierig. „Die Reduzierung, die die Bundesregierung am Donnerstag vorgeschlagen hat, war schon ein wichtiger Schritt und auch das Höchstmaß dessen, was steuerlich im europäischen Bereich möglich ist.“ Zugleich machte Buchholz der Branche aber ein Angebot: „Wenn wir sehen, dass unverschuldet Unternehmen durch die Ukraine-Krise in eine existenzbedrohende Situation kommen, dann müssen wir mit der Bundesregierung reden, ob da andere Instrumente nutzbar gemacht werden müssen, damit Insolvenzen vermieden werden.“ Der Minister sprach von Härtefall- und Liquiditätshilfen. „Wir brauchen die Fernfahrerinnen und Fernfahrer, wir brauchen die Logistikunternehmen für unsere Lieferketten.“

SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller betonte zwar, dass die Senkung der Energiesteuern auf das europarechtlich zulässige Minimum auch den LKW-Fahrern bei ihren Betriebskosten helfe. „Gleichzeitig haben wir es in Schleswig-Holstein in der Corona-Pandemie immer so gehalten, dass wir da etwas Eigenes gemacht haben, wo die Programme des Bundes Lücken hatten. Deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass wir wie bei den Schaustellern ein Sonderprogramm für die selbstständigen LKW-Fahrer auflegen, um in der akuten Krise zu helfen.“

Der CDU-Wirtschaftspolitiker Lukas Kilian bezeichnete den Unmut über gestiegene Energiepreise als nachvollziehbar. „Eine Demonstration mit Fahrzeugen und laufenden Motoren passt dann aber nicht wirklich“, sagte er. „Das Entlastungspaket der Bundesregierung ist geschnürt. Wir hätten uns mehr und ein schnelleres Handeln gewünscht.“