Spektakulärer Unfall in Lübeck: Autofahrer durchbricht Geländer am Holstentor

Lübeck

Ein Unfall der besonderen Art: Ein Autofahrer durchbricht die Umzäunung von Lübecks Wahrzeichen, dem Holstentor. Nach Angaben von Lübecks Polizeileitstelle können noch keine konkreten Gründe für den Unfall genannt werden. Die Ermittlungen laufen noch – Verletzte hat es nicht gegeben.

Unfall legt Verkehr lahm

Der Fahrer war mit seinem Ford Ranger mit Lübecker Kennzeichen die Holstenstraße in Richtung Holstentor herabgefahren. Direkt vor dem Holstentor gabelt sich die Verkehrsführung: Dort kam der Fahrer nach Angaben der Polizei von der Straße ab und durchbrach das Geländer am Holstentor. Die Hinterachse des Autos stand noch auf festem Boden, während der vordere Teil des Autos in der Luft hing.

Zur Galerie Schreckmoment am Lübecker Holstentor: Ein Auto hat dort einen Zaun durchbrochen.

Um 17.15 Uhr startete die Polizei ihren Einsatz am Holstentor: Dabei wurde zunächst versucht, das Auto auf die Straße zu ziehen. Zwischenzeitlich sei sogar in Erwägung gezogen worden, das Auto mittels Kran zu bergen, so die Polizeileitstelle. Die Befreiung des Autos legte den Verkehr lahm, sodass ein längerer Stau entstand.

Keine Verletzten und viele Schaulustige

Nach Angaben der Polizeileitstelle hat es keine Verletzten beim Unfall gegeben. Sowohl der Fahrer als auch die Fußgänger und Touristen am Holstentor hätten keinen Schaden genommen. Schaulustige sammelten sich in größerer Entfernung und fotografierten das Geschehen.

Von Kim Kuizenga/RND