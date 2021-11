Kiel/Eckernförde

Bausätze, Modellautos, Lego-Sets und vieles andere, was junge Herzen beglückt: Eigentlich sind die Regale bei Carstensen Spiel und Freizeit in Eckernförde gut bestückt. Doch Dirk Schreiber weiß, dass er im Weihnachtsgeschäft 2021 viele Kunden wird enttäuschen müssen: „Die Lieferprobleme ziehen sich quer durch das Sortiment“, berichtet der Geschäftsführer des Spielzeugladens, der seit mehr als 75 Jahren am Markt ist.

Vor allem Hersteller, die in Fernost produzierten oder auf asiatische Lieferanten angewiesen seien, hätten „Riesenprobleme“. Vom Modellautohersteller Siku etwa gebe es derzeit nicht einmal Liefertermine. Doch nicht nur dort brauche die Kundschaft „viel Glück“, sobald es rechtzeitig zum Fest etwas ganz Spezielles sein soll – ein ganz bestimmtes Schleich-Tier etwa oder exakt dieses Märklin-Starterset.

Branchenübergreifend wird mit Einbußen wegen Lieferengpässen gerechnet

„Das Problem betrifft alle Bereiche“, sagt Dierk Böckenholt, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbandes Nord. Laut einer Umfrage des Verbands befürchten über alle Branchen hinweg 20 Prozent der Händler, dass ihnen Lieferschwierigkeiten erhebliche Einbußen im Weihnachtsgeschäft bescheren könnten. 57 Prozent erwarten geringe Verluste. Zwar könnten Hersteller regionaler Produkte profitieren, aber auch die bräuchten häufig Einzelteile aus Asien.

Weltweit werden vier von fünf Spielzeugen in China gefertigt. Die stecken derzeit oft in verstopften Häfen fest, oder es fehlen Container zum Transport. Bei Elektrospielzeug schlägt der Chipmangel durch. „Ich gehe davon aus, dass dieses Jahr einiges frühzeitig vergriffen sein wird“, sagt Ulrich Brobeil vom Verband der Spielwarenindustrie in Nürnberg. Selbst wer hierzulande herstellt, hat Probleme, weil Kunststoffgranulat und Papier aktuell knapp und teuer sind.

Das treibt auch Verlage um, denen Papier fehlt, um beliebte Bücher kurzfristig vor Weihnachten nachzudrucken. Noch spürt der Kieler Buchhändler Wolfgang Erichsen das nicht an längeren Bestellzeiten oder vergriffenen Bestsellern. „Wir wissen aber, dass es dazu kommen kann.“

Angebote an Aktionstagen könnten weniger attraktiv ausfallen

Die Sorge vor Verlusten durch Lieferengpässe sind bei Anbietern von Haushaltsgeräten und Unterhaltungselektronik am größten. Bei Aktionstagen wie „Black Friday“ oder „Cyber Monday“, an denen Ende November viel Technik zu Schnäppchenpreisen feilgeboten wird, bleibt es trotzdem. „Die Nachfrage ist derzeit höher als das Angebot. Insoweit wird die Attraktivität gewisser Angebote nicht wie in den letzten Jahren stattfinden“, so Handelsverbandspräsident Andreas Bartmann.

Verbraucher müssten sich darauf einstellen, dass sie „luftigere Regale“ vorfinden als sonst. „Wir werden viele Kunden im Laden stehen haben, die einfach wieder rausgehen, weil ihre Wünsche nicht befriedigt werden können. Das Geschäft ist dann weg“, so Bartmann. Die Lage spiele dem Online-Handel in die Karten, weil dort die gesuchte Ware vielleicht noch in einer anderen Ecke Deutschlands zu finden sei. „Unser Appell ist, sich nicht auf ein bestimmtes Produkt zu versteifen, sondern sich auch Alternativen anzuschauen“, so Böckenholt.

Fast die Hälfte der Händler rechnet mit besserem Weihnachtsgeschäft als 2020

Nichtsdestotrotz rechnet er für die Weihnachtssaison mit einem Umsatzplus von zwei Prozent. Allein in Schleswig-Holstein sollen vier Milliarden Euro in den Kassen landen. Der Arbeitsmarkt sei stabil, Einkommen gestiegen und das Sparvolumen hoch, begründet er die positive Einschätzung.

45 Prozent der Händler erwarten ein besseres Weihnachtsgeschäft als im vergangenen Jahr, als der Lockdown sie hart traf. Das dürfe sich nicht wiederholen. Dass sie ihr Vorkrisen-Niveau wieder erreichen, glaubt die Mehrheit aber nicht.

Mit Blick auf das gesamte Jahr erwartet der Verband für Schleswig-Holstein ein Plus von 1,96 Prozent auf 22,23 Milliarden Euro. Das ist eine deutlich bessere Prognose als für Hamburg (-0,96). Grund sei, dass die Corona-Einschränkungen hier dank guter Infektionszahlen früher als in der Hansestadt gelockert wurden.

Von Anne Holbach und Ulrich Metschies