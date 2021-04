Kiel

Während CDU und CSU gerade alles unternehmen, um sich in der Kanzler-Frage zu zerstreiten, läuft die Entscheidungsfindung bei den Grünen geräuschlos. Meinungsforscher sehen die Grünen derweil momentan deutschlandweit zwischen 20 und 23 Prozent, die Union verliert an Boden. Zieht mit Robert Habeck womöglich ein Flensburger ins Kanzleramt ein? In Schleswig-Holstein steigt die Spannung.

„Der Landesverband liebt Robert immer noch“, sagt Finanzministerin Monika Heinold. Dem 51-Jährigen ist es gelungen, nach seinem Wechsel vom Kieler Umwelt- und Agrarministerium in die Berliner Bundesparteizentrale 2018 den Kontakt zu den Freunden lebendig zu halten.

Der Umgang blieb unkompliziert: Kaum rief ihn vergangenen Sommer Landtagsvize Aminata Touré im Kampf gegen Rassismus an, schon verfasste er mit ihr einen gemeinsamen Artikel für die „Tageszeitung“. Auf Parteiveranstaltungen in Schleswig-Holstein blieb er präsent. Und gar nicht wenige Neumitglieder traten nach eigenen Angaben seinetwegen bei den Grünen ein. „Robert Habeck war und ist für uns enorm wichtig“, sagt Landeschef Steffen Regis: „Zunächst hier im Land, jetzt als Zugpferd in Berlin.“

Mögliche Spitzenkandidatur von Habeck - wie ein Tor von Holstein Kiel?

Eine Parteifreundin spricht vom lokalpatriotischen Effekt – und zieht Vergleiche zu Holstein Kiel: „Wenn Fin Bartels gegen Bayern ein Tor schießt, dann ist es so, als würden wir selbst auf dem Platz jubeln.“ Ähnlich verhalte es sich mit der Spitzenkandidatur. „Das wäre fast so, als ob man selbst Bundeskanzlerin würde. Schon irgendwie toll.“ So ganz behagt dieses Bild der Landtagsfraktionschefin Eka von Kalben allerdings nicht. Trotz jahrelanger persönlicher Freundschaft und aller Dankbarkeit dafür, dass Habeck sie auf ihrem politischen Weg in die Landespolitik bestärkt habe: „Eine Brandenburgerin wäre im Kanzleramt genauso gut vorstellbar wie ein Schleswig-Holsteiner.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ende März hatten die feministischen Grünen ihren Bundeschef spröde auf Platz 2 der Landesliste gewählt. Strahlkraft hin oder her: Ungerade Plätze stehen allein Frauen zu. Noch vor gar nicht allzu langer Zeit allerdings hatten zu Hause viele Habeck ohne Wenn und Aber noch als Top-Favoriten gehandelt. „Die Dinge haben sich weiterentwickelt“, sagt eine Parteifreundin jetzt. Baerbock sei bärenstark im Auftritt und setze im männlich geprägten Wahlkampf, noch dazu gegenüber den Testosteron-Männern der CDU, einen angenehmen Gegenakzent.

Ausschließliche Fürsprecher für Habeck muss man mit der Lupe suchen. Andererseits äußert sich kaum jemand negativ. Ehemalige Mitarbeiter loben seinen teamorientierten, zugewandten und untechnokratischen Arbeitsstil. Ja, Habeck sei eitel. „Vor einem Termin verwuschelt er sich schon mal schnell die Haare, um cooler auszusehen“, heißt es. Auch manche Demutsgeste wirke wohlüberlegt. „Das geschieht aber durchaus selbstreflektiert und besonnen: Er denkt daran, dass Dinge länger Bestand haben müssen als einen Tag – und dass es nicht immer darauf ankommt, der tollste Hecht im Karpfenteich zu sein.“

Lesen Sie auch: Robert Habeck und Andrea Paluch im gemeinsamen Interview

Auch der Bauernverbandspräsident war Robert Habeck wohlgesonnen

Ein Beispiel aus Habecks Regierungsjahren: Nach dem Muschelfrieden von Tönning war ihm im Oktober 2016 auch der Schulterschluss zwischen Fischerei- und Umweltverbänden gelungen. Am Ende stand ein Fischer auf, ging um den großen Konferenztisch und schlug dem Minister anerkennend auf die Schulter. Das kam einem Adelsschlag gleich.

Auch Bauernverbandspräsident Werner Schwarz erinnert sich noch immer gern an die „zielorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit“. Entsprechend wohlwollend fiel 2018 der Abschied auf dem Landesbauerntag aus.

Bei Umweltverbänden beobachtete man das argwöhnisch. „Wir hätten uns von Habeck einen größeren Einsatz für den Umweltbereich gewünscht“, sagt Ole Eggers vom BUND. Immerhin habe Habeck im vergangenen Herbst ein Planungsmoratorium für die A20 gefordert. „Daran werden wir ihn nach der Wahl messen.“ Die Landtagsabgeordnete Marlies Fritzen räumt ein, dass Veränderungen „nach wie vor viel zu langsam“ voranschritten. „Aber das liegt an der beinharten Lobbyarbeit der Bauernverbände und nicht an Robert Habeck. Er hat versucht, Gräben zu überwinden. Und das ist nach wie vor richtig.“