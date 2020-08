Kiel

Binnenland oder Waterkant? Wer Ruhe und Natur sucht, wählt derzeit besser ersteres. Aber noch mag ich mich nicht festlegen. Der Weg ist das Ziel. Dabei hoffe ich, schon unweit meines Wohnorts Molfsee auf neue Pfade zu stoßen. Doch erst mal fühlt sich der Start mit „Pott und Pann“ auf dem ungewohnt schwer bepackten Rad seltsam holprig an. Meine letzte richtige Tour im Sattel ist fast 40 Jahre her.

Allgäu vor der Haustür

Beim Radeln durchs eigene Dorf kommt mir mein Spontanentschluss plötzlich reichlich bizarr vor. Doch schon kurz nach Flintbek auf der Traumstrecke zwischen Schönhorst und Bissee sind alle Bedenken wie weggeblasen: Mehr Allgäu geht nicht im Kreis Rendsburg-Eckernförde.

Anzeige

Noch weiß ich nicht, wohin die Reise geht. Da ist es gut, alles an Bord zu haben. Notfalls könnte ich auch zwei Tage „Wildnis“ überleben. Dann dürfte mein großes Schweizer Multi-Messer endlich Outdoor-Premiere feiern.

Weitere KN+ Artikel

Eine spontane Route soll es sein

Im Barkauer Land fällt die Entscheidung gegen die Nordostroute an die Ostseeküste. Der Selenter See und die Hohwachter Bucht müssen warten, denn die Erstumrundung des Bothkamper Sees schmeckt nach mehr. Nächstes Ziel ist Kirchbarkau. Die mächtige Holztür der denkmalgeschützten Dorfkirche St. Katharinen ist unverschlossen.

Das alte Gemäuer mit seinen versteckten Winkeln und Emporen erkunde ich am späten Vormittag ganz für mich allein. Und lese im Gemeindebrief, dass der Bund soeben 400000 Euro für die Sanierung des Kleinods locker gemacht hat. Ein Segen für diesen Seelenort.

Mit frisch nachgefüllter Wasserflasche lasse ich den Markttreff der 800-Einwohner-Gemeinde links liegen und widerstehe der Versuchung einer kurzen Kaffeepause. Hinter Barmissen und Postfeld zweigt der Rad- und Wanderweg rechts ab über den Damm einer ehemaligen Eisenbahnstrecke mitten durch den langgestreckten Postsee.

Die Entdeckung der Stille

Im Schilfgürtel zwischen den Gewässern kommt plötzlich mit Macht die große Stille auf. Kein Laut menschlicher Zivilisation stört das Wispern des Windes. Wenig später erscheint mir das belebte Zentrum der „Schusterstadt“ Preetz wie eine Metropole. In der Fußgängerzone ergattere ich den letzten freien Tisch für Kaffee und Kuchen.

Danach führt der Weg am Kirchsee entlang über Schellhorn auf Höhe der Halbinsel Mühlenberg über dem Lanker See. Ländliche Idylle pur. Auf dem langgezogenen Bergrücken führt eine unbefestigte Piste zum Reiterhof Gläserkoppel und zum Camp Lanker See mit rund 280 Stellplätzen.

Seeblick über Pferdeweiden - ein Genuss

Bei Sonnenuntergang wollen hier alle den traumhaften Seeblick über die Pferdeweiden genießen. Die Betreiber Sandra und Dirk Turtschan beantworten täglich Dutzende Anfragen und versuchen freundlich, alle Gäste wunschgemäß unterzubringen. Für mein Mini-Zelt darf ich mir ein Randplätzchen mit reizvollem Talblick aussuchen – für elf Euro pro Nacht.

Eine Holzbank wird für drei Tage mein wichtigstes Möbelstück. An der Lehne hängen Stoffbeutel, farbig sortiert nach Utensilien, die Sitzfläche wird zur Küche, die Lehne zum Kleiderständer. Mein Badetuch trocknet auf der Leine zwischen schmalen Bäumchen.

Abseits der Komfort-Camper

Die Waschräume, Toiletten und Duschen habe ich fast für mich: Zu Corona-Zeiten sind Komfort-Camper gerne autark. Glück ist hier auch, wenn beim Frühstück plötzlich ein Pferd wiehernd vorbeigaloppiert. Und der erste Becher Kaffee morgens nicht ins Gras kippt.

Als Startpunkt für Tagestouren in die Holsteinische Schweiz ist die Lage ideal. Das finden viele: Bis in den späten Freitagabend rollt hier der motorisierte Verkehr hin und her. Abgetrennt nur durch ein schmales Gebüsch. Nur die größeren Wohnmobile bleiben stehen. Ihre Besitzer schwingen sich für den Kurzausflug bevorzugt aufs E-Bike aus der Bordgarage oder vom Heckträger.

Wie eine große Familie

Auch wenn es mir hier eigentlich zu unruhig ist, fasziniert mich das friedliche Miteinander unterschiedlichster Camper: Neben einer Gruppe katholischer Jungpfadfinder mit schwarzen Jurten und Feuerschale beweist eine fünfköpfige holländische Familie mit Faltcaravan beeindruckende Team-Qualitäten – beim abendlichen Würfelspiel wie beim reibungslosen Schnellabbau vor der Heimreise.

Von wegen Old School

Gleich daneben residiert der Dauergast im Großraumwagen mit Vorzelt, Hund, SUV und Motorrad. Andere Fahrrad-Wanderer mit großem Gepäck habe ich an diesem Wochenende nur ein einziges Mal getroffen – in Plön. Sollte diese aktive Reisevariante hoffnungslos Old School sein? Das kann ich nicht glauben nach meinem beglückenden Natur-Erlebnis.

Vermisst habe ich unterwegs nur eines: eine ruhige Wiese als Zeltplatz, ohne Autoverkehr und Party-Feeling.

Weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier