Kiel

Herz-Kreislauf-Training ist nicht nur Ausdauertraining. Auch Muskulatur und Kraft spielen eine wichtige Rolle: Die Blutgefäße werden durch die Bewegungbesser durchblutet und bleiben elastischer. Das beugt Verkalkungen der Gefäße vor, die zu Herzinfarkt oder Schlaganfall führen können.

Zur Galerie Diese Übungen können überall unkompliziert gemacht werden.

Lesen Sie auch: Wie sich die Corona-Pandemie auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt

Dr. Claudia Hacke (35) hat von 2005 bis 2010 an der CAU Kiel Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Psychologie studiert. Vier Jahre später promovierte sie am Institut für Sportwissenschaft der CAU in der Abteilung Sportmedizin. Seit Oktober 2018 ist Claudia Hacke wissenschaftliche Mitarbeiterin am UKSH Campus Kiel, seit April 2019 außerdem am Institut für Sportwissenschaft. Sie ist die Fachfrau für Präventions- und Rehabilitationssport und in diesem Bereich als Trainerin und Referentin in Aus- und Fortbildung tätig.