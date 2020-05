100-Jährige gibt Fitness-Tipps

Kiel

Seit fast 90 Jahren gehören Sport und Bewegung zum Leben von Käthe Warnecke. Die kleine, drahtige Frau ist gerade 100 geworden und hat noch bis Anfang März beim Kieler Männerturnverin (KMTV), dem größten Sportverein Schleswig-Holsteins, geturnt. Dann kam die Corona-Pandemie und machte der fitten Rentnerin einen Strich durch die Rechnung. „Gerade der Stuhlgymnastikkurs fehlt mir sehr“, erzählt Warnecke, die seit 1932 Mitglied im KMTV ist und der der immer noch Sport sehr am Herzen liegt.

Wenig Sportangebote für alte Menschen

„Ich habe über 50 Jahre als Krankengymnastin gearbeitet und kann mich zur Not auch selbst fit halten“, erklärt die 100-Jährige, die in jungen Jahren regelmäßig geschwommen ist und viel Handball und Faustball gespielt hat. „Für andere ist das schwieriger, weil es für alte Leute in der Krise so gut wie keine Sportangebote gibt – und ohne Bewegung baut man schnell ab.“

Aus diesem Grund hat Käthe Warnecke beschlossen, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie zeigt Senioren, die wegen der Ansteckungsgefahr nicht aus dem Haus können, wollen oder dürfen, in unserem Video ein paar Gymnastikübungen, die man ganz leicht in den eigenen vier Wänden nachmachen kann. „Einen Stuhl hat ja jeder und anstelle eines Gymnastikstabs kann man auch seinen Spazierstock benutzen“, sagt Warnecke während sie ihren Krückstock wie ein Paddel locker durch die Luft kreisen lässt.

Ausdauer, Beweglichkeit und Dehnung

Mit etwas Kreativität lassen sich vom Kanufahren übers Joggen bis zum Radfahren auch Outdoor-Sportarten in den heimischen vier Wänden simulieren. Einfach hinsetzen, die Füße vom Boden heben und den Bewegungsablauf nachmachen. „Ich bin 90 Prozent schwerbehindert und trotzdem geht es“, erklärt Warnecke mit einem Schmunzeln. Um beweglich zu bleiben, sei neben den Ausdauerübung auch das Dehnen ganz wichtig. „Auch dazu eignet sich der Stock als Hilfsmittel“, sagt die Seniorin und gibt auch noch einen Tipp für die richtige Durchführung: „Die Knie immer schön durchstrecken.“

100 Jahre und noch so fit – da muss es doch ein Geheimnis geben? „So lange ich kann, versuche ich alles was geht, selbst zu erledigen“, erzählt die Rentnerin, die seit nunmehr 91 Jahren in ihrem Elternhaus in der Holtenauerstraße wohnt. „Morgens laufe ich als erstes die Treppe runter und hole die Zeitung im ersten Stock. So lange es ein Geländer gibt, sind Stufen kein Problem für mich.“

Feier zum 100. Geburtstag musste verschoben werden

Auch mit dem Rollator auf dem Wochenmarkt einkaufen oder mit dem Bus fahren sind normalerweise kein Problem für Käthe Warnecke. „Ich verstehe aber, dass man da wegen Corona jetzt vernünftig sein muss, deswegen überlasse ich das Einkaufen meinen Neffen“, sagt die ehemalige Krankengymnastin.

Die Feier zu ihrem 100. Geburtstag am 29. März März musste die Rentnerin wegen der Corona-Krise leider verschieben. „Eigentlich wollte ich mit knapp 50 Gästen im Hotel Maritim feiern, das holen wir im kommenden Jahr nach“, erzählt Warnecke, deren Leben nicht zum ersten Mal von einer Krankheit durcheinander gewirbelt wird. „Als ich 1940 Abitur gemacht habe, wurden wegen einer Kinderlähmungsepidemie die Schulferien verlängert und ich habe mein Abitur quasi geschenkt bekommen“, erinnert sich die 100-Jährige, die auf diese Weise früher mit ihrer Ausbildung bei Lubinus beginnen konnte. „Jetzt im Alter ist mein Leben ja sowieso nicht mehr so Jubel-Trubel, für junge Leute sind die Einschränkungen schlimmer.“

Hoffnung auf Sport im Freien

Dennoch hofft die 100-Jährige, dass die Corona-Krise bald vorüber ist und die Beschränkungen endlich wieder gelockert werden. „Sport in der Gruppe macht einfach mehr Spaß und auch die Korrekturen der Trainerin sind wichtig, deshalb wäre es schön, wenn die Kurse zumindest draußen bald wieder stattfinden könnten“, sagt Warnecke. „Normalerweise habe ich immer viel vor, gehe zum Malkurs oder zum Spazieren an die Kiellinie. Das fehlt mir schon.“

