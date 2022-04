Kiel

Unser Körper ist faszinierend und steckt noch voller Geheimnisse. Noch immer wissen wir nicht genau, warum bei dem einen Krebs ausbricht, bei dem anderen aber nicht. Eines aber wissen die Forscher inzwischen: Sport kann helfen, gesund zu bleiben und nicht an Krebs zu erkranken. Und: Sport kann bei einer schon bestehenden Krebsdiagnose die Nebenwirkungen verringern und die Gesundung beflügeln.

In Kiel wollen nun die Tumorbiologin Prof. Susanne Sebens und der Sportwissenschaftler Dr. Thorsten Schmidt auf diese Erkenntnisse aufmerksam machen. Beim Kiel-Lauf im September starten sie mit einer Laufgruppe unter dem Namen „Gemeinsam gegen Krebs“ und wollen so für mehr Bewegung werben. Wer die Idee aktiv unterstützen möchte, kann sich einfach zum Lauf mit anmelden.

Laufen? Noch vor fünf Jahren hätte Susanne Sebens (50) den Kopf geschüttelt und gesagt: „Das ist nichts für mich.“ Zwar ging die Biologin regelmäßig ins Fitnessstudio, aber als Joggerin hat sie sich nie gesehen.

Dann kam der Tag, an dem sie sich die Brustwirbelsäule verrenkte und dachte, sie hätte nun einen Herzinfarkt. „Da fing ich das erste Mal an zu laufen“, erzählt die Direktorin vom Institut für Experimentelle Tumorforschung.

Laufen bringt Spaß und ist überall und jederzeit möglich

„Mit fünf Kilometern ging es los, und dann ging es auch ganz schnell auf zehn Kilometer.“ Sie merkt: Laufen bringt Spaß. Man ist an der frischen Luft, hat schnell Erfolgserlebnisse, und Laufen geht immer. Man muss keine festen Zeiten einhalten, nirgendwo pünktlich sein, sondern kann einfach loslegen, wann immer man Lust hat.

„Wir haben hier in Kiel so eine tolle Natur“, schwärmt Susanne Sebens. Die gebürtige Braunschweigerin zählt die Förde, den Nord-Ostsee-Kanal, das Projensdorfer Gehölz und die Schwentine auf. Alles Gegenden, wo das Laufen besonders viel Spaß mache. Seit dem Vorfall vor fünf Jahren ist sie dabeigeblieben. „Ich habe inzwischen viele meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, es auch zu probieren.“

Seit die Laufgruppe am UKSH existiert, gibt es weniger Krankmeldungen

Dienstags und freitags wird nun gemeinsam vorm Dienst gejoggt. Anschließend geht es winters wie sommers in die Ostsee. „Schade, dass ich die Entwicklung der Krankentage an unserem Institut nicht wissenschaftlich begleiten ließ“, sagt sie lachend. „Gefühlt ist bei uns – seit unsere Laufgruppe besteht – der Krankenstand sehr niedrig.“

Dass Laufen gut für die Gesundheit ist, untersucht Susanne Sebens auch beruflich. Zusammen mit ihrem Team versucht sie, Strukturen zu identifizieren, die dazu beitragen, Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen zu verbessern. Und dazu gehört ganz eindeutig der Sport. „Wer sich bewegt, verringert die Nebenwirkungen der Krebstherapie“, sagt sie.

Als Institutsdirektorin und Sprecherin des KON ist sie bestens mit vielen anderen Fachbereichen am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) vernetzt und im regen Austausch. KON heißt das Kieler Netzwerk der Krebsspezialisten, das sich aus den Anfangsbuchstaben von „Kiel Oncology Network“ (www.kon.uni-kiel.de) zusammensetzt.

Besonders engen Kontakt hat sie mit Sportwisssenschaftler Dr. Thorsten Schmidt (42), der sein Büro im Nachbargebäude hat. Seit 2010 leitet er am UKSH die sogenannten „Supportivangebote“. Das sind sportliche Angebote auf dem Campusgelände, die auf jeden Krebspatienten individuell zugeschnitten werden.

Acht Wochen lang werden diese kostenlos angeboten. Dann kann der Patient oder die Patientin dem angeschlossenen Verein (VGR am UKSH) beitreten und so weitermachen – seit der Pandemie auch online. „Wir bieten nicht nur Rehasport an, sondern auch ganz normale Bewegungskurse“, sagt Thorsten Schmidt.

Krebs: Sport hilft, die Nebenwirkungen zu vermindern

„Früher hieß es nach einer Krebsdiagnose: Ich bin jetzt krank und muss mich ausruhen“, sagt der Sportwissenschaftler, der selbst ein eifriger Läufer ist. Doch das sei inzwischen längst widerlegt. „Sport hilft eindeutig, die Nebenwirkungen zu vermindern.“

Wer eine Chemotherapie bekommt, leide oft unter vielfältigen Einschränkungen. Dazu gehöre der Verlust von Lebensqualität, Ermüdungserscheinungen (Fatique), Ängste und Depressionen, aber auch Taubheitsgefühle in Armen und Beinen.

Gegen kribbelnde Hände und Füße helfen Gleichgewichtsübungen

Gegen letzteres, so haben die Kieler um Thorsten Schmidt herausgefunden, helfen erstaunlicherweise Gleichgewichtsübungen. Übungen auf der Vibrationsplatte oder mit Vibrationshanteln seien hier äußerst wirksam, sagt der Fachmann. „Aber man kann auch zu Hause den Einbeinstand trainieren.“ 20 Sekunden auf einem Bein stehen – beispielsweise beim Zähneputzen – , dann wechseln.

„Jede Krebsart ist anders“, sagt Thorsten Schmidt, „und jeder Mensch ist individuell. Gemeinsam schauen wir, was am besten passt und hilft.“ Helfen tut allen aber gleichermaßen Bewegung. Deshalb haben Susanne Sebens und Thorsten Schmidt den Kontakt zu Rainer Ziplinsky von „Zippel’s Läuferwelt“ aufgenommen. Seit Jahrzehnten schafft es der Initiator des Kiel-Laufs die Menschen zum Laufen zu bewegen.

Zusammen mit Krebspatienten, Kollegen und Mitarbeitern wollen die beiden Kieler Wissenschaftler nun unter dem Motto „Gemeinsam gegen Krebs“ beim Kiel-Lauf am 11. September starten. Mitmachen kann jeder unabhängig von einer Diagnose. Thorsten Schmidt ist sich sicher: „Jeder Schritt, den man mehr macht, tut gut und hilft der eigenen Gesundheit.“

Wer sich der Gruppe „Gemeinsam gegen Krebs“ beim Kiel-Lauf anschließen möchte, kann sich per Mail bei Thorsten Schmidt (thorsten.schmidt@uksh.de) anmelden. Weitere Infos: www.uksh.de/uccsh