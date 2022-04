Kiel

Eine Woche lang haben sie sich durch Wind und Wetter gekämpft. Sie haben Regenschauern getrotzt, sind gegen Sturmböen angelaufen, haben auch Hagelschauer über sich ergehen lassen. 50 Teams haben bei der Aktion „KN bewegt“ Anfang April alles gegeben. Mit Erfolg: 2400 Euro sind dabei für den guten Zweck zusammengekommen.

Die Idee der Aktion: Die Kieler Nachrichten und die Segeberger Zeitung wollen die Schleswig-Holsteiner in Bewegung bringen. Dazu konnten sich Teams von maximal fünf Teilnehmern anmelden und vom 4. bis 10. April gemeinsam oder allein so viele Kilometer erwandern oder erlaufen wie möglich.

Die „Laufenten“ aus Seedorf schafften bei „KN bewegt“ fast 1000 Kilometer

Motiviert und topfit war auch das Team der „Laufenten“ an den Start gegangen und erreichte an den sieben Tagen in Summe unglaubliche 976,21 Kilometer – ein Ergebnis, das die Seedorfer aus dem Kreis Segeberg auf den ersten Platz katapultierte.

„Die Gemeinsamkeit, das Erlebnis allgemein und die schöne Natur in Schleswig-Holstein haben uns motiviert“, berichtet Kathrin Löbe, Teamchefin der „Laufenten“. Und natürlich die Aussicht auf den Gewinn: Den besten drei Teams sponsert der Kieler Geschäftsmann Rainer Ziplinsky von „Zippel‘s Läuferwelt“ nagelneue Laufschuhe. „Die sind nun auch dringend nötig“, sagt Kathrin Löbe schmunzelnd.

Bereits bei der Premiere von „KN bewegt“ im vergangenen Jahr waren die sportbegeisterten Seedorfer, die alle um die 40 Jahre alt sind, am Start. „Damals reichte es für den sechsten Platz.“ Die Woche sei zwar jedes Mal anstrengend, aber „irgendwie auch ein tolles Erlebnis“.

„Nach der Teilnahme 2021 hat sich unsere Wandergruppe gefunden“, erzählt Kathrin Löbe. Seither gehe es regelmäßig gemeinsam „in lustiger Runde“ auch mal über längere Strecken.

Neue Laufschuhe gibt es auch für Platz 2 und 3

Über neue Laufschuhe freuen sich auch die Teams von Platz 2 und 3: Die Gruppe „Morgens, mittags, abends, ich will laufen“ legte an den sieben Tagen 951,95 Kilometer zurück. Das Team „The Shoe Hunters“ kam auf 813,24 Kilometer.

Kein Tag ohne Bewegung: Sünje Fock, Julia Kempe und Sina Giese (von links) vom Team „Morgens, mittags, abends, ich will laufen“ wanderten von Kiel aus um den Westensee. Quelle: privat

„Tatsächlich war die Woche erstaunlich einfach“, berichtet Sünje Fock, die mit ihrem Team auf Platz 2 kam. „Wir hatten uns 500 Kilometer als Ziel gesetzt. Dass wir nun fast verdoppeln konnten, hat uns gezeigt, dass man viel mehr schafft, als man sich zutraut.“

Was dabei motiviert hat: „Das Team“, sagen die fünf, die aus Kiel und dem nahen Umland stammen. „Sobald jemand eine Tour gemacht hat, wurde es direkt in unsere Gruppe geschrieben. Das hat dann direkt dazu motiviert, dass man selber auch noch eine Runde dreht.“

Als sie nach drei Tagen feststellten, dass sie unter den ersten Teams waren, packte sie der Ehrgeiz. „Nur das Wetter hätte etwas besser sein können“, sagt Sünje Fock. „Aber nun wissen wir, dass man auch bei Hagel oder Schnee mit der richtigen Kleidung losgehen kann.“

Das Team „The Shoe Hunters“ war überrascht von der starken Konkurrenz

Schon im Vorfeld hat sich das Team „The Shoe Hunters“ ambitioniert das Ziel gesetzt, unter die Top 3 zu kommen, und dies ist tatsächlich gelungen. „Wir waren aber doch sehr überrascht von der starken Konkurrenz“, sagt Paul Sommer. „Einige Mitglieder der Konkurrenz haben über 60 Kilometer an einem Tag geschafft.“

Doch auch dies weckte eher noch den Ehrgeiz. Sogar am Sonntag ging es noch um 22 Uhr spontan an die Kiellinie.

Ob die Aussicht auf neue Schuhe gelockt hat? „Erst einmal freuen wir uns, etwas für die gute Sache getan zu haben“, sagt der 26-jährige Betriebswirt. Sein Team bestehe aus Studenten, die sich alle in der Freizeit bereits sozial engagiert haben. „Aber Studierende freuen sich natürlich immer über neue Schuhe, gerade weil der Verschleiß bei uns sehr hoch ist.“

Insgesamt gingen in diesem Jahr 243 Läufer an den Start. In 50 Teams schafften sie zusammen 13 881 Kilometer. „Ich bin sehr beeindruckt, wie viele Kilometer wieder gesammelt wurden“, sagt Svenja Nefen, Leiterin Sales der Kieler Nachrichten und Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins „KN hilft“. „Gerade bei dem Wetter der Aktionswoche musste die innere Stimme bestimmt häufiger besiegt werden, die Schritte zusätzlich zu gehen.“

Startgeld kommt Krebspatienten und der Krebsforschung am UKSH zugute

Dank der Startgebühren der Läufer kamen 2400 Euro für den Verein „KN hilft“ zusammen. Das Geld soll Krebspatienten und der Krebsforschung am Kieler Uniklinikum zugutekommen. „Wir freuen uns sehr über diese großzügige Spende“, sagt Prof. Susanne Sebens vom Kieler Forschungsnetzwerk „Kiel Oncology Network (KON).

Prof. Dr. Susanne Sebens ist Direktorin vom Kieler Forschungsnetzwerk „Kiel Oncology Network (KON). Sie hat selbst bei „KN bewegt“ mitgemacht und freut sich über die Spendengelder, die ans KON gehen. Quelle: Ulf Dahl

„Die Hälfte der Gelder wird das KON zur Förderung der aktuellen Krebsforschungsprojekte unserer Nachwuchswissenschaftler nutzen.“ Mit der anderen Hälfte sollen Sport- und Bewegungsangebote für an Krebs erkrankte Menschen unterstützt werden.

Prof. Susanne Sebens: „KN bewegt ist eine tolle Initiative“

Susanne Sebens war selbst mit Kolleginnen und Kollegen zum zweiten Mal begeistert bei der Aktion „KN bewegt“ dabei. „KN bewegt ist eine tolle Initiative, da sie die Menschen motiviert, sich zu bewegen, und das geht am einfachsten mit Gehen oder Laufen“, sagt die Tumor-Biologin. Bewegung sei gut für die Gesundheit und trage auch zur Vorbeugung von Krebserkrankungen bei. „Und im Team lässt sich häufig mehr bewegen als allein, was auch auf die Krebsforschung zutrifft.“

Wer von den Teams nicht unter den Top Drei gelandet ist, hat noch eine besondere Chance: Alle nehmen an einer Verlosung teil. Das Auto Centrum Lass stellt ein Hybridfahrzeug für ein Wochenende zur Verfügung. Und Svenja Nefen von „KN hilft“ sagt: „Wenn unsere Partner auch im nächsten Jahr wieder dabei sind, möchten wir auf jeden Fall in eine dritte Runde gehen – ich freue mich jetzt schon!“