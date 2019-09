Lübeck-Travemünde

Ein Angelboot ist am Sonntagnachmittag auf der Ostsee gekentert. Das Boot wurde laut Polizei circa eine Seemeile vor dem Brodtener Steilufer von der See überrollt. An Bord befanden sich zwei Personen, ein 36-jähriger Fahrer und sein 33-jähriger Begleiter. Alleine schafften sie es nicht aus dem Wasser. Eine Segelyacht war in der Nähe, die Besatzung zog die beiden Männer aus dem Meer und setzte sie in Travemünde an Land.

Dort wurden die Sportbootfahrer von der Polizei zum Sachverhalt befragt. Auf eine medizinische Begutachtung verzichteten sie, waren aber leicht unterkühlt. Ermittlungen der Wasserschutzpolizei ergaben, dass das offene Angelboot offenbar nach einem Fahrfehler des Bootsführers quer zur Welle geraten war.

Kraftstoff-Tank abgerissen in Lübecker Bucht

Ein Rettungsboot zog das havarierte Angelboot in den Hafen von Travemünde zu einer Slipanlage im Bereich der Priwallfähre. Bei der Bergung des Bootes riss allerdings ein Kraftstofftank ab. Das Wasserschutzpolizei-Boot „Habicht“ eilte deshalb zu Hilfe und suchte den Tank. Gefunden wurde dieser letztlich aber von einer Motorbootbesatzung, die Wasserschutzpolizei verwahrte den Tank schließlich. Zu einem Austritt von Kraftstoff sei es bei der Havarie und durch den treibenden Tank nicht gekommen, sagte Polizeisprecher Dierk Dürbrook.

Von RND/ LN