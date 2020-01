Der lange Weg zum modernen Verein

Kiel

100 Kinder wuseln durch die große und altehrwürdige Halle des KMTV, unweit des Schrevenparks in Kiel. In Socken schlurfen die Großen über die Holzplanken hinterher. "Die Eltern sind begeistert", ruft Erzieherin Sara Maria Albrechtsen, "und machen immer wieder andere darauf aufmerksam."

Zwei Räume weiter bereiten sich 18 Sportler auf das Langhanteltraining von Carina Heinemann vor. "Wir sind zum Probetraining hier. Neben Gerätetraining gibt es noch viele Angebote", sagen Jessica Schuster und Nicole Wulf. "Du kommst unter Leute", sagt ein älterer Teilnehmer. Dann muss er sich seinen Platz sichern und kommt nicht mehr dazu, seinen Namen zu nennen. Beim KMTV läuft’s.

KMTV ist für die Zukunft aufgestellt

Der Kieler Männerturnverein mag einen antiquierten Namen führen. Doch der älteste Sportverein Schleswig-Holsteins, wie er sich selbst nennt, ist für die Zukunft gut aufgestellt. Neben dem Vereinsheim am Schrevenpark führt er zwei weitere Standorte an der Ringstraße und in Friedrichsort – und bietet Fitness- und Kursangebote, aber auch den klassischen Mannschaftssport. "Manche Vereine verharren", sagt Patrick Mielke, Geschäftsführer Sport und Gebäude. "Dabei müssen sie ihr Angebot an den Wünschen der Gesellschaft ausrichten."

Es sei wichtig, die alten Tugenden eines Sportvereins wie Miteinander, Verlässlichkeit und Fairness weiterzuvermitteln. Aber der klassische Weg führe nicht mehr jedes Kind automatisch in einen Verein. Die müssten daher ihre Komfortzone verlassen, fordert Mielke. "Was für viele der richtige Schritt sein kann, ist, auf Hauptamtliche zu setzen, die herausfinden, wohin der Verein will."

"Traditionsverein Itzehoer SV nach Insolvenzverfahren aufgelöst", "Der FFC Oldesloe 2000 war ein Frauenfußballverein aus Bad Oldesloe" – zeigt Google jedem, der sich das Schwinden der Vereine vergegenwärtigen will.

Positive Beispiele aus SH

Aber es gibt auch Beispiele, die der Landessportverband lobt: Der TSV Vineta Audorf setzt auf Eltern- und Kindturnen, Kinder in Bewegung, sagt Vorsitzender Joachim Sievers. Und: "Wir haben relativ früh erkannt, dass die sogenannte Best-Ager-Generation gesundheitsbewusst Sport treiben möchte."

Thomas Glüsing ist seit 2013 Geschäftsführer im Gettorfer TV und gleichzeitig Berater im Landessportverband, der es Vereinen leichter machen will, sich moderner aufzustellen. "Die Mehrheit ist bereit und in der Lage, für gute Gesundheits- und Sportangebote auch kostendeckende Beiträge zu bezahlen. Vereine werden allmählich auch als Dienstleister wahrgenommen."

Die Sportverbände wollen bei der Modernisierung helfen

"Sport in der Mitte der Gesellschaft unterliegt auch deren Entwicklungen", sagt Thomas Niggemann, für Vereins- und Verbandsentwicklung im Landesportverband zuständig. Dabei seien die Vereine die erfahrensten Anbieter für Bewegung. Und die werde von der Kita über die Schule bis zur Altenpflege in den entsprechenden Gesetzen gefordert. Mit Zukunftswerkstätten und Moderatoren sowie Tagungen versuche der Verband, die Vereinsmodernisierung zu forcieren. " Sportvereine sind keine Auslaufmodelle."

Doch: "Die Zahl der gemeldeten Mannschaften sinkt", sagt Karsten Tolle vom Fußballverband (SHFV). Der will im Februar auf einem Kongress einen Masterplan zur Modernisierung des Amateurfußballs besprechen. Der Verband zeige bereits innovative Wege auf, die nicht jedem klassischen Verein sofort sympathisch sind: "Wir greifen auch das Thema E-Football auf", sagt Tolle, "darüber kommt man an potenzielle und ehemalige Fußballer."

Gute Handball-Simulationen gibt es nicht. Aber auch der Handballverband (HVSH) arbeitet gegen den Trend sich abmeldender Mannschaften. Geschäftsführer Sascha Zollinger kann verstehen, dass steigende Belastungen für Kinder, Eltern und Ehrenamtler durch weitere Fahrten nicht gerade attraktiv sind. Häufig legen benachbarte gefährdete Vereine ihren Betrieb zusammen, gründen Handballspielgemeinschaften (HSG). Aber: "Ich kenne nicht eine HSG, die am Ende mehr Mitglieder erreicht."

Verschmelzungen, Fusionen, Innovationen

Der Wandel treffe alle etablierten Sportarten, sagt Zollinger. Vor allem Jugendliche verließen häufig die Vereine. Gegenrezept des Handballverbands: "Kitas und Schulen müssen enger mit den Vereinen zusammenarbeiten. Wir gehen auch an die Unis, um die Sportlehrer zu erreichen." Auch wenn Zollinger zugibt: "Ich sehe den Wendepunkt noch nicht."

Den glaubte man im VfR Minerva Kiel gefunden zu haben. Nach Jahren brachliegendem Vereinsleben stiegen 2018 Akteure der Stiftung Drachensee ein und wollten einen inklusiven Sportverein schaffen. Doch laut Marc Hohensee, Bereichsleiter soziale Teilhabe in der Stiftung, ist das Vorhaben zum Erliegen gekommen. Ein Freizeitklub für Kicker mit Handicap bestehe weiterhin. Die Stiftung arbeite derzeit eher an einer "stärkeren Vernetzung im Stadtteil".

Während Spielgemeinschaften nicht zwangsläufig Erfolg versprechen, können Fusionen darbenden Klubs zu neuer Stärke verhelfen. So verschmolzen 2013 der SV Ellerbek und Comet Kiel zum SVE Comet. "Fusion als Erfolgsgeschichte", schrieben die Kieler Nachrichten eineinhalb Jahre später. Aktuell befinden sich der Preetzer TSV und die FT Preetz in entsprechenden Verhandlungen. Vorteile: mehr Mitglieder, mehr Gelder, mehr Möglichkeiten, Einrichtungen instand zu halten und das Vereinsangebot flexibel zu öffnen.

Das für Sport zuständige Landesinnenministerium habe seit 2015 mehr als 31 Millionen Euro aus dem Infrastrukturpaket Impuls in kommunale Sportstätten gesteckt, so Sprecher Dirk Hundertmark. Von rund sieben Millionen Euro im Jahr 2019 sinke die Summe 2020 voraussichtlich allerdings auf etwa vier Millionen. Dazu kommen jährlich 1,5 Millionen Euro Landesmittel für vereinseigene Sportstätten, die an den Landessportverband gehen. Anfang 2018 habe das Ministerium mit Experten begonnen, den Zukunftsplan Sportland Schleswig-Holstein zu erarbeiten, der Ende 2020 stehen soll. "Eine der wesentlichen Erkenntnisse ist schon jetzt, dass die Vereine sehr viel stärker Kinder und junge Mitglieder an sich binden müssen."

Im KMTV gelingt das mit einem Mix aus "Meistersportarten", wie Sportchef Mielke klassische Sparten wie Badminton und Fußball nennt, bis hin zu Kursen für Reha, Yoga, Zumba und alle Altersklassen. In seiner Mitgliedschaftsstruktur (Gold, Silber, Bronze) und mit schnell buchbaren Kursen erinnert der KMTV stark an Fitness-Studios. Die seien eben nicht mehr Feind, sondern Marktkonkurrent, sagt Mielke. Schließlich geht es einzig um die Frage: "Gehst Du mit wehenden Fahnen unter, oder passt Du Dich an?"

