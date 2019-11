„Alles Leben wurde vernichtet“

Kiel

„Der Vorfall ist unerträglich und offenbart das Ignorieren geltenden Naturschutzrechts und unzureichende Umweltstandards der Marine ebenso wie das Komplettversagen der Politik im Umgang mit dem Problem der Kriegsaltlasten“, sagte Nabu-Bundesgeschäftsführer Leif Miller. Die Marine wies indes die Vorwürfe zurück. Allerdings ist die Nato derzeit weiter aktiv und sucht aktuell wieder zwischen Fehmarn und Langeland nach alter Munition.

Vergrämungsmaßnahmen zum Schutz der Tiere

Zuletzt hatte die Marine im August mit mehreren Manövern die Minen aus dem Zweiten Weltkrieg im Bereich des vielbefahrenen Kiel-Ostsee-Seewegs gesprengt. Diese Route wird von über 30.000 Schiffen pro Jahr befahren. Die Sprengung sei in enger Absprache mit den Behörden des Landes und des Bundes erfolgt, teilte ein Marinesprecher mit. Vor der Aktion sei auch die Genehmigung der Bundes-Schifffahrtsverwaltung eingeholt worden. Der Sprecher stellte zudem klar, dass vor jeder Sprengung Maßnahmen zum Schutz der Tiere ergriffen würden. Dazu gehörten sogenannte Vergrämungsmaßnahmen durch akustische Geräusche unter Wasser, die die Schweinswale und andere Tiere aus dem Umfeld der Minen vertreiben sollen.

Insgesamt werden an Schleswig-Holsteins Küsten pro Jahr zwischen 100 und 200 tote Schweinswale entdeckt – die meisten davon auf Fehmarn. Die 18 Totfunde rechnen die Naturschützer aber den Sprengmanövern zu, da es eine zeitliche Übereinstimmung gab. Ob für die toten Schweinswale aber zu einhundert Prozent die Nato verantwortlich ist, ist nicht abschließend bewiesen. In dem Zeitraum vom 9. bis 25. August waren im Fehmarnbelt auch umfangreiche Flottenbewegungen der russischen Marine registriert worden.

Jan Philipp Albrecht will auf Alternativen setzen

Die Grünen im Bundestag haben wegen der toten Schweinswale jedenfalls bereits eine Kleine Anfrage an die Bundesregierung gestellt. Mit der Antwort ist man aber weder bei der Öko-Partei noch beim Nabu zufrieden: „Die Antwort der Bundesregierung offenbart die ganze Katastrophe der Sprengungen. Mitten in einem Meeresschutzgebiet hat jede Mine einen fünf Meter breiten und 1,5 Meter tiefen Krater in streng geschützte Riffe gerissen“, sagte Miller. Im Umkreis von zehn bis 30 Metern rund um die Sprengungen sei alles Leben vernichtet worden, so der Umweltschützer.

Landesumweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) sieht die Bundesregierung in der Pflicht. „Die Sprengungen der Marine gefährden den Bestand der streng geschützten Schweinswale in der Ostsee“, sagte er und forderte den Bund auf, umgehend auf Alternativen zu setzen und Projekte zur Unterwasserentschärfung per Roboter zu fördern. „Ich erwarte von Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, dass sie den umfangreichen internationalen Schutzstatus der Schweinswale endlich achtet und auf Sprengungen von Munition verzichtet“, so Albrecht.

Naturschützer wollen eingebunden werden

Der Nabu forderte unterdessen eine sofortige Einbindung der Naturschützer in die Beseitigung der Altlasten. Das Argument der Bundesregierung, die Sprengung im Sommer 2019 hätten die „sofortige Möglichkeit zur Abwehr von Gefahr für Leib und Leben“ geboten, lassen die Naturschützer nicht gelten. Nabu-Geschäftsführer Miller vermutet, dass der Einsatz der Nato-Minenjäger vielmehr eine kostengünstige Gelegenheit gewesen sei, die Minen zu beseitigen und dabei die zeitaufwändigen und teuren Abstimmungsprozesse mit den Naturschutzbehörden zu umgehen.

Bei der Bundeswehr und der Nato ist man jedoch rechtlich im sicheren Fahrwasser. Die Soldaten hatte zuvor den Kampfmittelräumdienst des Landes Schleswig-Holstein eingebunden. Deren Experten hatten schon damals die Sprengungen der sehr brisanten Grundminen als „alternativlos“ bezeichnet.

Altlastenbeseitigung läuft weiter

Ungeachtet dessen läuft seit dem Wochenende bereits die nächste „Hodops“-Operation des Nato-Verbandes. „Hodops“ steht für „Historical Ordnance Disposal Operations“, übersetzt heißt das: Altlastenbeseitigung. Der Nato-Minenabwehrverband 1 ist mit dieser Operation in der Ostsee beauftragt. Zuletzt hatten die sechs Einheiten aus Dänemark, Belgien, Lettland, Norwegen, Deutschland und den Niederlanden vor Lettland 39 Seeminen gesprengt. Aus Kiel ist der deutsche Minenjäger „ Weilheim“ beteiligt. Die neue „Hodops“-Suchaktion erfolgt in dänischen Gewässern. Dort gibt es keinerlei Einschränkungen bei der sofortigen Sprengung von gefundenen Seeminen.

