Mit diesen Strafen müssen Verkehrssünder jetzt rechnen

"Grundsätzlich ist es absolut richtig, die schwächsten Teilnehmer am Straßenverkehr besser zu schützen und Autofahrer, die Fußgänger und Radfahrer gefährden, schärfer zu sanktionieren", sagt Ulf Evert vom ADAC Schleswig-Holstein. Aber: "Einige der neuen Bestimmungen sind unverhältnismäßig und in keinster Weise nachzuvollziehen."

"Da fehlt die Verhältnismäßigkeit"

Der ADAC-Sprecher benennt Beispiele: Ein Autofahrer, der sein Fahrzeug auf einem Behinderten-Parkplatz abstellt, muss künftig mit einem Bußgeld von 35 Euro rechnen. Wer eine Feuerwehr- oder Rettungswagen-Zufahrt blockiert, dem drohen 55 Euro Geldstrafe. "Wer aber einen Schutzstreifen für Radfahrer beparkt, der soll bis zu 100 Euro zahlen", sagt Evert und fragt: "Wo ist hier die Verhältnismäßigkeit geblieben?"

Ein weiterer Punkt, an dem der Automobilclub Anstoß nimmt, ist der grundsätzliche Entzug der Fahrerlaubnis ab einer Überschreitung der Höchstgeschwindigkeit ab 21 km/h (innerorts) und 26 km/h (außerorts). "Bislang gab es hier eine klare Differenzierung - beispielsweise ob es sich um eine Durchgangsstraße oder eine Tempo-30-Zone handelt. Heute gibt es nur noch eine pauschale Vorgabe", kritisiert Evert. Und die besagt: Innerorts reichen von jetzt an 21 Kilometer pro Stunde mehr als erlaubt, um - neben 80 Euro Strafe und einem Punkt - einen Monat Fahrverbot zu kassieren. Außerorts sind es 26 km/h, anders als bisher kann schon beim ersten Mal der Führerschein für einen Monat weg sein. Bisher waren es 31 km/h im Ort und 41 km/h außerhalb.

Höhere Bußgelder für zu schnelles Fahren

Grundsätzlich wird zu schnelles Fahren teurer: Innerorts und außerorts verdoppeln sich die möglichen Bußgelder bis zur 20-km/h-Marke. Bis 10 km/h zu schnell drohen innerorts nun 30 Euro, bis 15 km/h 50 Euro und bis 20 km/h 70 Euro. Außerhalb von Orten sind es nun 20, 40 und 60 Euro.

Der ADAC kritisiert das "intransparente Verfahren", spricht von einer "Nacht- und Nebelaktion", in der der Bund die neue Straßenverkehrsordnung verabschiedet habe. "Viele Autofahrer werden bislang nichts oder wenn, nur wenig davon gehört haben, da der gesellschaftliche Fokus auf der Corona-Pandemie liegt", so Evert.

Grundsätzlich müssen sich Auto- und Lkw-Fahrer ab dem 28. April auf höhere Strafen bei Verstößen einstellen: So dürfen Lastwagen über 3,5 Tonnen innerorts beim Rechtsabbiegen nur noch in Schrittgeschwindigkeit fahren, wenn mit Rad- oder Fußverkehr gerechnet werden muss. Andernfalls drohen 70 Euro Geldstrafe und ein Punkt.

Parken ohne Ticket: Bußgeld verdoppelt

Allgemeine Verstöße beim Parken, etwa wenn die Parkuhr abläuft oder die Parkscheibe fehlt, werden mit mindestens 20 statt wie bisher 10 Euro geahndet, und können je nach Dauer bis 40 (statt 30) Euro kosten. Allgemein das Halteverbot zu missachten kann mit 20 statt 10 Euro geahndet werden, kommt es zur Behinderung mit 35 statt 15.

Auch sogenanntes Auto-Posing wird deutlich härter bestraft: Wer mit heulendem Motor oder durchdrehenden Reifen unterwegs ist und erwischt wird, muss mit einer Geldbuße von 100 Euro rechnen - bislang waren es gerade einmal 20.

Der Verein Mobil in Deutschland nannte die Novelle gar eine "Führerschein-Vernichtungsmaschine". FDP-Verkehrsexperte Oliver Luksic sagte, dem neuen Bußgeldkatalog fehle es "teilweise an Maß und Mitte".

Grüne loben neuen Bußgeldkatalog

Der grüne Verkehrsexperte Stefan Gelbhaar begrüßte dagegen die Aufstockung der Bußgelder im Grundsatz, nannte sie aber "an vielen Stellen schlampig und unvollständig". Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sei noch lange nicht Priorität, sagte er. Es fehlten etwa Erleichterungen bei der Einführung von Tempo 30 in Innenstädten sowie Zonen, in die nur Lastwagen mit Abbiegeassistent einfahren dürften, der Unfälle vor allem beim Rechtsabbiegen verhindern soll.

