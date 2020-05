Inhalte aus Grote-Chats veröffentlicht

Kiel

„Wer sich über Indiskretion beschwert und sie mit Indiskretion bekämpft, und zwar mit welchen von ganz anderem Kaliber, erhöht die eigene Glaubwürdigkeit nicht“, kritisierte Oppositionsführer Ralf Stegner ( SPD) am Mittwoch.

Trennung von Grote mit zwei Berichten der Staatsanwaltschaft begründet

Ministerpräsident Daniel Günther ( CDU) hatte sich am Mittwoch vergangener Woche bei seiner Erklärung für die Trennung von Grote auf zwei Berichte der Kieler Staatsanwaltschaft berufen, die auf eine „große Nähe“ zwischen dem Minister, einem KN-Reporter und dem Ex-Vize der Deutschen Polizeigewerkschaft, Thomas Nommensen, hingedeutet hätten. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen Nommensen wegen des Verdachts auf Geheimnisverrats waren Chatverläufe auf dessen Mobiltelefon ausgewertet worden. Die Staatsanwaltschaft hatte sie nach eigenen Angaben gemäß ihren Berichtspflichten in Strafsachen (Bestra) an Justizministerium und Generalstaatsanwaltschaft weitergeleitet.

Anzeige

Am Ende landeten die Berichte bei Günther, der nach Gesprächen mit Grote eine Trennung für unausweichlich hielt. Auf bisher unbekanntem Weg gelangte mindestens ein vertrauliches Dokument aber auch in die Redaktion des „ Flensburger Tageblatts“, dessen Polizeireporter einen Artikel verfasste und darin die Position Günthers bekräftigte. Der „Tageblatt“-Reporter schildert einen regen Informationsaustausch zwischen den Beteiligten und unterstellt Grote ein Abhängigkeitsverhältnis zum Journalisten und zum Gewerkschafter. In dem Artikel heißt es, der Bestra-Bericht liege der Redaktion vor.

Weitere KN+ Artikel

Stegner : Veröffentlichung der Bestra-Berichte verboten

„Wir interessieren uns brennend dafür, wer Ergebnisse aus Ermittlungsverfahren an die Öffentlichkeit bringt, was ja offenkundig geschehen ist“, sagte Stegner. Der Vorwurf an Grote sei, dass er Dinge verraten habe, die er nicht hätte verraten dürfen. Nun würden ausgerechnet Informationen an die Presse durchgestochen, die die Position stützen sollten. „Insofern brauchen wir ja nicht viel Intelligenz, um zu überlegen, wo das herkommen kann“, so Stegner. „Wenn diejenigen, die anderen vorhalten - zu Recht oder zu Unrecht -, sie würden Vertrauliches preisgeben, selbst ganz offenkundig etwas öffentlich machen, dessen Veröffentlichung verboten ist, dann ist das außerordentlich scheinheilig und wirft viele Fragen auf.“

Wie der Bericht durchsickern konnte, kann die Landesregierung nicht erklären

Der Kreis der Menschen, der die zwei Bestra-Berichte einsehen konnte, war begrenzt. Die Dokumente seien an den Generalstaatsanwalt sowie an das Justizministerium, hier per Bote in einem verschlossenen Umschlag, gegangen, so ein Ministeriumssprecher. „Dem Ministerpräsidenten sind Kopien der Berichte durch Ministerin Sütterlin-Waack persönlich übergeben worden.“ Laut Regierungssprecher Peter Höver lag der erste Bericht sowohl Günther als auch dem Chef der Staatskanzlei, Dirk Schrödter, vor.

Ein zweiter Bericht landete demnach nur bei Günther. Auf die Frage nach einer Erklärung für das Durchsickern des Berichts heißt es sowohl von Höver als auch aus dem Justizministerium, dazu lägen keine konkreten Erkenntnisse vor. Dass sie selbst den Bericht an das Blatt weitergegeben haben, verneinen alle Befragten aus Innen- und Justizministerium, Staatskanzlei und Staatsanwaltschaft.

Wurde der Kreis der Eingeweihten gezielt vergrößert?

Nach Angaben des Justizministeriums sind dem Innen- und Rechtsausschuss nach der Sitzung vom 29. April ebenfalls Kopien der beiden Berichte zugeleitet worden. Günther habe den Abgeordneten angeboten, dass sie Einblick erhalten, hieß es von verschiedener Seite. Die Dokumente galten als Verschlusssache, nur für den Dienstgebrauch. Hinter vorgehaltener Hand äußert sich mancher im Landeshaus erstaunt darüber, wie schnell die Bestra-Berichte bei den Abgeordneten landeten. Dauere es doch sonst oft Monate, bis Akten einzusehen seien. Das lege den Verdacht nahe, dass der Kreis der Eingeweihten gezielt vergrößert worden sei.

Grüne und FDP sprechen von einem strafrechtlich relevanten Vorgang

„Wenn der Bericht von staatlicher Seite an die Presse weitergegeben worden ist, dann wäre es eine möglicherweise strafbare Verletzung des Dienstgeheimnisses - und genau das, was Nommensen vorgeworfen wird“, sagte Patrick Breyer, EU-Abgeordneter der Piratenpartei. Kritik kommt auch aus dem Regierungslager: Es sei „in einem hohen Maße empörend, dass diese Dokumente bei der Presse gelandet sind“, sagte Burkhard Peters, innenpolitischer Sprecher der Grünen. Schließlich enthielten sie höchstpersönliche Daten der betroffenen Personen. Ähnlich sieht das seine Fraktionschefin Eka von Kalben: „Ich bewerte dies als hochproblematisch. Es ist ein strafbarer Vorgang. Die Staatsanwaltschaft muss dem von Amts wegen nachgehen.“ Auch Jan Marcus Rossa ( FDP) glaubt, dass es sich um einen strafrechtlich relevanten Vorgang handeln könnte. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt spricht von einem „absoluten Unding“. Es werde aber kaum aufzuklären sein, wer dafür verantwortlich sei.

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen unbekannt

Die Staatsanwaltschaft erklärte auf Anfrage, man habe ein Ermittlungsverfahren gegen unbekannt eingeleitet. Die Berichterstattung begründe einen Anfangsverdacht wegen möglicher Straftaten. In Frage kommt eine Verletzung von Dienst- und Privatgeheimnissen. Ermittelt werde aber auch wegen vorangegangener Berichte im „ Flensburger Tageblatt“ und in den „Lübecker Nachrichten“.