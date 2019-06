Lübeck

Neben Geiselnahme kämen unter anderem auch erpresserischer Menschenraub oder Freiheitsberaubung in Betracht, sagte der Sprecher. Für Geiselnahme sieht das Gesetz mindestens fünf Jahre Gefängnis vor.

Der 36 Jahre alte Gefangene hatte am Montag eine 32 Jahre alte Gefängnis-Psychologin in seine Gewalt gebracht und sie mit einem Küchenmesser bedroht. Er wollte dadurch seine Rückkehr in seine Heimat Rumänien erzwingen.

Geisel wurde fünf Stunden in der JVA Lübeck festgehalten

Die Polizei hatte den Mann nach mehr als fünf Stunden überwältigt und die Geisel befreit. Der genaue Hergang der Tat war zunächst ebenso unklar wie die Antwort auf die Frage, wie der Geiselnehmer an der Messer gelangen konnte.

Nach Angaben der Justizministeriums saß der Täter seit Februar 2018 in der Lübecker Haftanstalt. Er war wegen mehrerer Sexualstraftaten zu einer Haftstrafe von sechs Jahren und zehn Monaten verurteilt worden. Die hätte er nach Angaben des Ministeriums im Januar 2023 verbüßt. Bei einer Verurteilung wegen Geiselnahme müsste er die dafür verhängte Strafe im Anschluss daran verbüßen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Deutsche Polizeigewerkschaft ( DPolG ) zur Geiselnahme

In einer Mitteilung äußerte sich am Mittwoch auch die DPolG zur Geiselnahme in der JVA Lübeck. "Die Frage wie es dazu kommen konnte, dass ein Häftling eine Bedienstete der JVA als Geisel nehmen und dabei ein offenbar anstaltseigenes Messer zur Bedrohung des Opfers nutzen konnte, muss von der Justizministerin Sütterlin-Waack zwingend und konsequent geklärt werden. Auch die Frage, warum nach der Geiselnahme im Jahr 1997 erneut eine Psychologin als Geisel genommen werden konnte, steht im Raume und bedarf der Aufklärung. Werden Sozialtherapeuten bei ihrer Tätigkeit hinreichend von Vollzugsbeamten geschützt? Das reflexhafte Zurückweisen struktureller Defizite in der JVA Lübeck durch Justizministerin Sütterlin-Waack nimmt die DPolG irritiert zur Kenntnis und bewertet diese Äußerung als voreilig", so die DPolG.

