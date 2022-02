Kiel

Das Verbot von Stachelhalsbändern bei der Ausbildung von Diensthunden der Landespolizei hat eine Debatte um die öffentliche Sicherheit in Gang gesetzt. Der Deutsche Tierschutzbund hatte sich Mitte Januar direkt an Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) gewandt und gegen eine vom Land Niedersachsen im Bundesrat angestrebte Ausnahmegenehmigung zu intervenieren. Aber was spricht dagegen? Wir sprachen mit der Tierschutzbund-Landesvorsitzenden Ellen Kloth.

Frau Kloth, wie beurteilen Sie, dass die Polizei Hunde zu gefährlichen Einsätzen mitnimmt?

Ellen Kloth: Man muss da differenzieren: Die Diskussion, die um Diensthunde entstanden ist, dreht sich um Schutzhunde. Wenn ich einen Hund bei einer Demonstration einsetze, bei der mit Wasserwerfern und Tränengas gearbeitet wird, oder zu einem Fußballspiel, wo Fans ausrasten, ist das immer auch mit einer Gefahr für den Hund verbunden. Und das sehe ich kritisch.

Ellen Kloth ist die Landesvorsitzende im Deutschen Tierschutzbund Schleswig-Holstein. Quelle: privat

Warum? Der Hund soll die Polizisten schützen und Gefährder zurückdrängen.

Ja, das soll er. Das zeigt aber, dass andere Mittel offenbar nicht vorhanden sind. Die Polizei ist also darauf angewiesen, Hunde einzusetzen, um Dritte unter Kontrolle zu halten. Wenn die Polizei das macht, dann müssen die Hunde kommandosicher sein – und zwar ohne Einwirkung von Gewalt. Und Stachelhalsbänder sind Einwirkung von Gewalt.

Ellen Kloth: Einsatz von Stachelhalsbändern ist „Training mit Schmerzen“

Das neue Tierschutzgesetz verbietet, ein Tier auszubilden und zu trainieren, sofern damit erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden für das Tier verbunden sind. Sind die Folgen von Stachelhalsbändern erheblich?

Ja, das sind sie zweifellos, weil es ein Training mit Schmerzen ist. Medizinisch kommt hinzu, dass am Hals Blutgefäße sowie zwei lebenswichtige Nerven vorbeiführen, die verletzt werden könnten. Aber der wesentliche Punkt ist, dass mit Angst trainiert wird: Der Lernerfolg bei Angst ist meines Erachtens nicht so dauerhaft und nachhaltig, als wenn positive Erlebnisse vermittelt werden: Wenn du auf das Kommando x loslässt, bekommst du eine Belohnung. Das Gegenbeispiel sind die Spürhunde: Die werden anders ausgebildet.

Lesen Sie auch Darum will die Landespolizei beim Einsatz von Stachelhalsbändern bleiben

Die müssen auch andere Charaktereigenschaften haben.

Genau. Bei den Schutzhunden kommt es auf eine gewisse Schärfe an; die müssen gegebenenfalls auf Menschen losgehen, die müssen zubeißen und zum richtigen Zeitpunkt den Angegriffenen wieder loslassen.

Landesvorsitzende des Tierschutzbundes: Ausbildung der Hunde funktioniert mit klaren Kommandos

Wir hören, dass das im Zweifel nicht funktioniert, wenn verschiedene Stressfaktoren auf das Tier einwirken. Dann kann es gefährlich werden.

Wenn die Polizei davon ausgeht, dass die Ausbildung zum Schutzhund nur funktioniert, wenn sie dem Hund Schmerz zufügt, dann sollte sie es sein lassen. Das muss anders gehen, und das geht auch anders. Ich muss klare, strenge Kommandos geben, und die müssen natürlich auch ankommen. Dass auf diese Kommandos reagiert wird, kann dem Hund beigebracht werden.

Ich verstehe nicht, in welchen Situationen das nicht funktionieren soll. Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz machen das ja auch so. Im Springreiten hat man versucht, Barren höher zu setzen, damit sich das Pferd stößt. Oder man hat ihm Medikamente auf die Beine geschmiert, die Schmerz auslösen, wenn es gegen ein Hindernis stößt. Das ist zu Recht inzwischen verboten. Warum soll etwas, das bei anderen Tieren verboten ist, bei Diensthunden erlaubt sein?

Lesen Sie auch Streitpunkt Stacheldrahthalsband: Braucht es eine Ausnahmegenehmigung für Polizeihunde?

Inwiefern ist der Tierschutz höher einzuschätzen als die öffentliche Sicherheit?

Das ist meines Erachtens die falsche Fragestellung. Die Frage ist vielmehr: Brauche ich Hunde, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten? Kann ich dieses Ziel nicht auf anderem Weg erreichen? Da gibt es genügend andere Möglichkeiten.