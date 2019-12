Stadtwerken droht Ärger mit dem Europäischen Gerichtshof

Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein sind in Sorge um eine Säule ihrer Finanzierung. Der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg prüft, ob die sogenannten steuerlichen Querverbünde ihrer Stadtwerke mit öffentlichen Schwimmbädern, Verkehrsbetrieben und Kultureinrichtungen gegen das europäische Wettbewerbsrecht verstoßen.