Die Hanse: Ein Netzwerk für die Zukunft?

Lübeck

Das hat keineswegs allein nostalgische Gründe: Ehemalige Mitgliedsstädte wittern das wirtschaftliche Potenzial, das das Bündnis bieten kann.

Im Mai 2018 trat Jan Lindenau sein neues Amt als Bürgermeister in Lübeck an, das – so ist es in den Statuten des Hansebundes seit jeher verzeichnet – auch mit dem Titel des Obmanns der Hanse verbunden ist. An der Trave, direkt an der Ostsee gelegen, wurde mit der Gründung der Stadt 1143 der Grundstein für die Hanse gelegt. Lübeck war und ist Mitgliedsstadt Nummer 1. „In Spitzenzeiten waren es über 200 Städte, die sich dem Bündnis angeschlossen hatten“, berichtet Lindenau und ergänzt, nicht ohne Stolz: „Heute sind es wieder 195 Hansestädte in 16 Ländern – und damit ist es die größte freiwillige Städtegemeinschaft weltweit.“

Karte: Hansestädte im Ostseeraum

Die Ehrbarkeit des Kaufmanns zählt

Damals, in der ersten Blütezeit, waren es vor allem Fernkaufleute, die miteinander Geschäfte machten, deren Flotten die Hanse sicheres Geleit über Nord- und Ostsee garantierten. Die positiven Charaktereigenschaften des „ehrbaren Kaufmanns“, der sein Wort hält und für den Redlichkeit die Grundlage seiner Geschäfte ist, sind bis heute untrennbar mit der Marke Hanse verbunden. Die Stadtvorderen vieler ehemaliger Hansestädte besinnen sich heute wieder dieser Werte – und wollen erneut dem Bündnis beitreten. Zuletzt war es Hannover, das erfolgreich einen Antrag stellte.

Die neue Hanse reagiert auf aktuelle Themen

In der Hanse der Neuzeit geht es wieder um wirtschaftliche Beziehungen, sagt Lindenau. „Aktuelle Themen wie das nachhaltige und ressourcenbewusste Wirtschaften, der Wandel unseres Klimas oder die Bedeutung der Europäischen Staatengemeinschaft zeigen, dass der Austausch und die Zusammenarbeit über Ländergrenzen hinweg unverzichtbar ist“, erläutert der Obmann. Die Hanse leiste auf kommunaler Ebene dabei einen entscheidenden Beitrag. „So beschäftigen sich die Hansestädte seit einiger Zeit zum Beispiel mit der kommunalen Beschaffung von fair produzierten und gehandelten Produkten, tauschen gegenseitig ihr Wissen dazu aus und unterstützen mit Erfahrungen und Kontakten“, berichtet Lindenau.

"Ein einzigartiges Netzwerk "

Damit könnten große Herausforderungen im Kleinen gemeinsam angepackt werden. „Die Hanse ist ein einzigartiges Netzwerk, das nicht nur auf eine Jahrhunderte alte gemeinsame Tradition zurückblicken kann, sondern auch heute noch für grenzübergreifende Zusammenarbeit steht und den Austausch der Städte zu den Herausforderungen unserer Zeit entscheidend fördert“, sagt Lindenau.

Obwohl keine Segelschiffe mehr übers Meer geschickt werden, so geht es auch heute noch um Waren und Güter. Der Austausch der Häfen von Lübeck und Rostock zu den Hansestädten Kotka, Turku, Tallinn und Ventspils sei eng. Die Hansestadt Oldenzaal habe sogar eine eigene Niederlassung in Travemünde, berichtet Lindenau. Firmen in Deutschland und Finnland, Russland und den Niederlanden, Frankreich uns Island würden gemeinsame Projekte planen und realisieren. „Aktuell planen wir eine B2B-Messe mit russischen Städten“, sagt der 40-Jährige, der nicht nur jüngster Bürgermeister in der Geschichte Lübecks, sondern auch in der Historie des Städtebundes ist.

Auch Tradition spielt eine große Rolle

Neben wirtschaftlichen Synergien geht es heute stärker denn je aber auch darum, die gemeinsame Tradition zu feiern. Den Hansetag, der 1356 erstmals stattfand und damals noch eine höchst politische Zusammenkunft war, richtet seit der Wiederbelebung der Städtepartnerschaft 1980 in jedem Jahr ein anderes Mitglied aus. In diesem Jahr trifft sich die „Hansefamilie“ vom 5. bis 7. Juni in Brilon in Nordrhein-Westfalen, im kommenden Jahr in Riga. Delegationen aller Hansestädte nehmen teil, präsentieren sich und ihre Geschichte.

Die „Pflege von Traditionen und Kontakten“, sagt Lindenau, steht dabei im Mittelpunkt. Allerdings werde es auch noch immer politisch bei Diskussionsrunden und Wirtschaftsforen. In Lübeck fand der Hansetag zuletzt 2014 statt. Die Einwohner waren von dem Fest derart begeistert, dass seit 2016 im Zwei-Jahres-Rhythmus ein eigenes Fest stattfindet – das „Hanse Kultur-Festival“.

Offiziell wurde die Hanse nie aufgelöst Obwohl die Mitgliedschaft mit 150 bis 2000 Euro (je nach Einwohnerzahl) durchaus erschwinglich wäre, kann sich nicht jede Stadt anschließen: „Sie muss nachweisen können, dass sie in der historischen Zeit tatsächlich aktives Mitglied war“, sagt Lindenau und räumt schließlich noch eine Mär aus, was Kiel betrifft. Zwar wurde die heutige Landeshauptstadt tatsächlich wegen Geschäften mit Piraten nach 1518 aus dem Bündnis ausgeschlossen, „tatsächlich ist Kiel aber heute Mitglied im Hansebund – wenn auch nicht aktiv“. Die „ Neue Hanse“ wurde 1980 im niederländischen Zwolle als „Lebens- und Kulturgemeinschaft der Städte über die Grenzen hinweg“ gegründet. Ziel ist neben der Förderung des Handels auch die Unterstützung des Tourismus. Sie soll die Tradition der Hanse des Mittelalters und der Renaissance fortführen. Die alte Hanse war ein wirtschaftlich beherrschendes Bündnis von Städten und Kaufleuten, das Mitte des 12. Jahrhunderts ins Leben gerufen wurde, um die Sicherheit der Überfahrt und die Vertretung gemeinsamer Interessen im Ausland zu wahren. Auch politisch und kulturell hatte die Hanse großen Einfluss. Offiziell wurde sie bis heute nicht aufgelöst.

