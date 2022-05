Kiel

Andernorts staunte man nicht schlecht, als die Weltmetropole San Francisco im September 2017 mit der vergleichsweise unbedeutenden Stadt Kiel eine Städtepartnerschaft einging. Immerhin schloss die Verbindung auch die umliegenden Regionen mit ein, also auch die Bay Area samt Silicon Valley. Allerdings hatte der Kontrakt zunächst nur die Dauer von fünf Jahren und seine Fortsetzung galt als ungewiss. Nun teilte die Landeshauptstadt mit: „Eine Fortführung und Entfristung ist von beiden Seiten gewünscht.“

Dafür muss auf Kieler Seite allerdings noch die Ratsversammlung zustimmen – voraussichtlich in ihrer Sitzung im August. In der Landeshauptstadt werden Städtepartnerschaften in der Regel unbefristet eingegangen. Hingegen sind in der kalifornischen Stadt diese Beziehungen zunächst immer auf fünf Jahre begrenzt. Dort ist die Entfristung des Kontrakts mit Kiel aber wohl nur noch eine Formalie. Das Kommunalparlament muss nicht zustimmen, sondern nur die Bürgermeisterin London Breed. Und Breed befürwortet nach Informationen der Kieler Nachrichten die dauerhafte Partnerschaft mit Kiel.

In der Kieler Stadtverwaltung sieht man die Partnerschaft als Bereicherung

Auch in der Kieler Stadtverwaltung sieht man die Freundschaft mit San Francisco als Bereicherung: „Wir hatten schon auch unsere Zweifel, ob die Partnerschaft Sinn macht: Die große Entfernung und die Zeitverschiebung machen einen spontanen Austausch einfach nicht möglich. Aber vor dem Hintergrund, wie sich die Welt entwickelt, und dass es bei allen Gemeinsamkeiten auch sehr viele kulturelle Unterschiede gibt, ist der Austausch wahnsinnig wertvoll“, sagte Frauke Wiprich, Leiterin des Sachbereichs Internationales und Nachhaltigkeit im Büro des Stadtpräsidenten.

San Franciscos Bürgermeisterin London Breed muss der Verlängerung der Städtepartnerschaft noch zustimmen. Quelle: hfr

Ziel der Städte sei es, die Zusammenarbeit beider Städte auf Behördenebene noch zu verstärken. Zuletzt war im April eine Kieler Delegation rund um Hans-Werner Tovar in San Francisco. Der Stadtpräsident wurde auf seiner Reise begleitet von Vertreterinnen und Vertretern der Stadtverwaltung, des Vereins The Bay Area und von Kiel-Marketing. Tovar betonte sein Anliegen „die Kieler Stadtverwaltung mit der Stadtverwaltung in San Francisco enger zu verbinden, Fachaustausche anzustoßen und Kooperationen zu initiieren“. Auf der Reise sei bereits der Reise der Austausch in den Bereichen Stadtplanung und Stadtentwicklung sowie Umweltschutz und Zero Waste vertieft.

Regelmäßige Reisen von und nach San Francisco trotz großer Entfernung

Wichtig sei den Akteuren laut Wiprich aber auch der zivilgesellschaftliche Austausch – vor allem im Bereich Sport und Kultur. So stand die Delegationsreise auch unter dem Motto „Gelebte Städtepartnerschaft“. Die Kieler Gäste besuchten und begleiteten International Ocean Film Festival San Francisco, das seit einigen Jahren mit dem Cinemare Meeresfilmfestival Kiel kooperiert, und den „Lighthouse Swim goes San Francisco“.

Und in dieser Woche hat auch Kiel wieder Besuch von Übersee. Mitglieder des amerikanischen Friendship Force Club San Francisco waren zu Gast bei dem Friendship Force Club Kiel. Beide Klubs sind Teil eines weltweiten Netzwerks mit insgesamt 350 Klubs und hatten nur aufgrund der Städtepartnerschaft Kontakt miteinander aufgenommen. Die Kieler waren bereits 2019 nach Kalifornien gereist. Beim Gegenbesuch gab es am Dienstag auch eine Einladung ins Kieler Rathaus. Beim Empfang beim Stadtpräsidenten wollten die befreundeten Klubs 2000 Euro überreichen.

Das Geld soll in die Ukraine gehen. Die Amerikaner bewegte bei ihrem Besuch in Europa der nahe Krieg. „Sie sagten, wir leben in Frieden und Sicherheit, wir möchten etwas für die Menschen in der Ukraine tun. Daher haben sie 1000 Euro gesammelt. Uns geht es genauso und wir legen die gleiche Summe noch mal dazu“, berichtet Jens Hansen, Vorsitzender des Kieler Klubs. Doch er musste feststellen, dass das Verteilen von Spenden manchmal komplizierter ist als das Einsammeln. Vergeblich hatte er versucht die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft in Kiel zu erreichen, um die Spenden „direkt und zielgerichtet“ den Bedürftigen zukommen zu lassen. Statt im Rathaus via Scheck übergeben zu werden, bleiben die partnerschaftlich gesammelten Gelder nun in der Vereinskasse. Solange bis die ukrainischen Adressaten erreichbar sind.