Kiel

Hannerl Sinnhuber hat jahrelang ehrenamtlich Patienten im Städtischen Krankenhaus Kiel besucht – als Grüne Dame. Dann kam das Aus. Der Grund: Die Kielerin wurde 80 Jahre alt und musste ihr Engagement beenden. Für Hannerl Sinnhuber ein Fall von Altersdiskriminierung – und eine Gesetzeslücke. Mit ihrer Kritik ist sie nicht allein.

Dass sich Bürger nach ihren Kräften und Fähigkeiten in der Gesellschaft einbringen sollten – das ist die tiefe Überzeugung von Hannerl Sinnhuber. Deshalb hat sie immer wieder engagiert, als Wahlhelferin, 2015 bei der Versorgung der Flüchtlinge und seit 2006 bei den Grünen Damen und Herren im Krankenhaus.

Anzeige

„Ich wusste, dass viele Patienten keine Angehörigen in der Nähe haben, Kontakt und Gespräche aber gerade in solch einer Situation wichtig sind. Weil ich auch Schwesternhelferin bin, schien der Besuchsdienst ein passender Platz für mich zu sein.“

Weitere KN+ Artikel

Jahrelanges Engagement - mit dem 80. ist plötzlich Schluss

Insgesamt 13 Jahre lang kümmert sie sich um Krebs- und Dialysepatienten und betreut außerdem elf Jahre lang Frühchen, deren Eltern ihren Babys selbst nicht genug Kuscheleinheiten geben können. Und sie springt immer wieder als Vertretung für Kollegen ein.

Doch mit Vollendung des 80. Lebensjahres ist von einem auf den anderen Tag Schluss. Denn so steht es in der Verpflichtungserklärung, die alle Grünen Damen und Herren in dem Verein Ökumenische Krankenhilfe e.V. unterschreiben müssen.

Städtisches Krankenhaus hält Altersgrenze für wichtig

Die Bitte der Kielerin, eine neue Regelung zu finden, lehnt die Mehrheit des Vereinsvorstands ab. Auch das Städtische Krankenhaus Kiel hält die Altersgrenze für wichtig. Zwar könne und wolle man keinen juristischen Einfluss auf den eigenständigen Verein nehmen, betont Krankenhaus-Sprecherin Birgitt Schütze-Merkel. „Die Menschen, die diesen Dienst anbieten, müssen selbst körperlich und geistig fit sein. Da eine Einschätzung eines persönlichen Einzelfalls immer schwierig und anfechtbar ist, wurde eine allgemeingültige Altersgrenze definiert, die tatsächlich auch auf Erfahrungswerten aus früheren Jahren beruht. Ein weiterer Grund ist die Planbarkeit, was die Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht.“

Im Kieler Universitätsklinikum geht Sinnhubers Arbeit weiter

Hannerl Sinnhuber hält die Regelung dennoch für überholt. Sie fühlt sich leistungsfähig, wirkt körperlich und geistig agil und deutlich jünger als das Geburtsjahr vermuten lässt. Aber es geht ihr gar nicht um sie selbst. Schließlich kann sie weiter Patienten zur Seite stehen – im Kieler Universitätsklinikum. Dort hat man kein Problem mit ihrem Alter.

Doch seit sie das Städtische Krankenhaus verlassen musste, beschäftigt sich die Rentnerin mit der Frage: Ist eine starre Altersgrenze im Ehrenamt gerechtfertigt oder eine Diskriminierung? „Selbstverständlich muss derjenige, der Ehrenamtliche einsetzt, sich von deren Eignung überzeugen. Gerade wenn es um kranke Menschen geht, muss das sorgfältig geprüft werden. Das sollte aber meiner Meinung individuell geschehen, zum Beispiel durch ein ärztliches Attest. Die Eignung nur am Alter festzumachen, finde ich diskriminierend. Denn das unterstellt mir, dass ich ab 80 nicht mehr leistungsfähig genug für das Ehrenamt bin.“

Altersgrenze ist kein Einzelfall Eine Altersgrenze gibt es nicht nur bei den Grünen Damen und Herren, sondern auch in etlichen anderen ehrenamtlichen Bereichen. Immer wieder diskutiert wird das für das Ehrenamt der Schöffen, die bei Amtsantritt nicht älter als 69 Jahre sein dürfen. „Es gibt solche Grenzen aber auch noch oft bei Wahlhelfern, bei der Telefonseelsorge, bei Versichertenältesten in der Rentenversicherung und etlichen anderen Ehrenämtern, berichtet Hanne Schweitzer vom Büro gegen Altersdiskriminierung, das Beispiele sammelt. „Unsere Seite wurde in den vergangenen Jahren mehr als sechs Millionen Mal aufgerufen. Das zeigt, wie sehr die Menschen das Thema bewegt und dass die Politik endlich das Antidiskriminierungsgesetz auf andere Bereiche wie das Ehrenamt ausdehnen muss.“

Mehr Infos unter: www.altersdiskriminierung.de

Das sieht auch Hanne Schweitzer vom Büro gegen Altersdiskriminierung so. „Die Menschen einer Altersstufe sind nicht homogen, sondern sehr vielfältig. Das Alter kann nicht das allein entscheidende Kriterium sein.“ Für Schweitzer verstoßen die Altersgrenzen deshalb gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung.

Gleichbehandlungsgesetz untersagt Altersdiskriminierung nur im Arbeitsleben

Das Problem: Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) untersagt Altersdiskriminierung nur im Arbeitsleben. Für andere Bereiche wie das Ehrenamt gilt es nicht. So bekam Karl Rohr, der in Kiel ebenfalls gegen Altersgrenzen wie bei den Grünen Damen und Herren kämpft, von diversen Stellen immer wieder die gleiche Auskunft: Die Altersgrenze ist nicht mehr zeitgemäß, aber rechtlich ist da nichts machen.

Doch weder Hannerl Sinnhuber noch Karl Rohr wollen sich damit abspeisen lassen. Unterstützung bekommen sie von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Dort findet Pressesprecher Sebastian Bickerich: Auch wenn das AGG die Altersgrenzen im Ehrenamt nicht verbiete, seien derartige Altersgrenzen sehr fragwürdig und sollten abgeschafft werden. „Das hat auch eine von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eingesetzte Fachkommission bereits 2012 gefordert. Dies ist von vielen Trägern und Trägerinnen zivilgesellschaftlichen Engagements bislang leider nicht umgesetzt worden.“

Tatsächlich hatte der Kommissionsvorsitzende und ehemalige Bremer Bürgermeister Henning Scherf schon 2012 festgestellt: „ Altersgrenzen halten ältere Menschen vom Engagement für die Gesellschaft ab. Das ist schlicht dumm und gehört abgeschafft.“

Halten Sie eine Altersgrenze im Ehrenamt für gerechtfertigt? Nein, das Alter kann nicht das einizige Kriterium sein. Ja, eine allgemeingültige Altersgrenze ist richtig und wichtig. Ergebnis ansehen Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ. Halten Sie eine Altersgrenze im Ehrenamt für gerechtfertigt? Halten Sie eine Altersgrenze im Ehrenamt für gerechtfertigt? So haben unsere Leser abgestimmt Nein, das Alter kann nicht das einizige Kriterium sein.

Ja, eine allgemeingültige Altersgrenze ist richtig und wichtig. Diese Online-Umfrage ist nicht repräsentativ.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein lesen Sie hier.