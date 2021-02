Kiel

„Natürlich war die Chance gering, dass ausgerechnet ich der jungen Frau helfen könnte, Aber wenn jeder so denkt, dann kann es ja nie funktionieren.“ Also geht Sophie Schuster zu dem Termin in die Halle 400 in Kiel, lässt sich Blut abnehmen und anschließend in der Deutschen Knochenmarkspenderdatei DKMS registrieren.

Der jungen Frau kann die Abiturientin leider keine Stammzellen spenden, aber es wird ein passender Spender gefunden. Sophie Schuster baut ihr Abitur und beginnt ihre Ausbildung zur Immobilienkauffrau. Bis sie Ende 2018 ein Päckchen von der DKMS erhält. Inhalt: mehrere Ampullen und die Mitteilung, dass sie möglicherweise einem leukämiekranken Menschen helfen könnte. „Um die Passgenauigkeit noch einmal zu prüfen, sollte ich mir Blut abnehmen lassen und die gefüllten Ampullen zurückschicken. Das habe ich natürlich sofort am nächsten Tag gemacht“, erzählt die 23-Jährige. Keine 24 Stunden bekommt sie den Rückruf: Es passt – und es ist dringend. Ob sie nach Köln kommen kann? Dort sei kurzfristig ein Termin frei. Die DKMS werde alles organisieren und bezahlen.

Sophie Schuster überlegt nicht lange, sondern fragt nur schnell ihren damaligen Chef bei Hans Schütt Immobilien. „Er hat super reagiert: Das sei toll, dass ich das mache. Ich solle mir die Zeit nehmen, die notwendig ist, und müsse auch keinen Urlaub dafür nehmen.“ Also fährt Sophie Schuster nach Köln und wird am nächsten Tag von Kopf bis Fuß in der Klinik durchgecheckt.

Was sind vorübergehende Schmerzen gegen tödlichen Blutkrebs?

Zurück in Kiel erhält sie den Termin für die Stammzellenspende. Bis dahin muss aber mit mehreren Spritzen die Stammzellenproduktion bei Sophie Schuster angekurbelt werden. „Ich habe deutlich gespürt, wie mein Körper durch die Spritzen arbeitet. Das sind schon echte Gliederschmerzen. Aber was sind diese vorübergehenden Schmerzen gegen das Leid der Menschen, die gegen einen tödlichen Blutkrebs kämpfen?“

Dann ist es so weit: Sie fährt wieder nach Köln und wird an die Dialyse angeschlossen. Denn die Stammzellen werden nicht mehr wie früher üblich aus dem Rückenmark, sondern aus dem Blut entnommen. „Alle waren sehr nett, ich konnte mir Filme anschauen, während das Blut aus dem einen Arm herausgeleitet wurde, die Stammzellen herausgeholt und gesammelt und das Blut dann durch den anderen Arm wieder in den Körper zurückgeführt wurde.“ Nach sechs Stunden ist es überstanden.

Sophie Schuster fährt zurück nach Kiel, meldet sich dann aber noch einmal bei der DKMS, um etwas über den Empfänger ihrer Stammzellen zu erfahren. Viel darf die DKMS nicht preisgeben. Es könnte sein, dass die Spenderin noch einmal um Stammzellen gebeten werden muss und dann soll sie objektiv und nicht nach Sympathie oder Antipathie entscheiden. Also erfährt Sophie Schuster zunächst nur, dass es um eine Frau in Amerika geht. Ein paar Tage später erhält sie die erlösende Nachricht: Die Stammzellen wurden erfolgreich transplantiert und auch gut angenommen.

Kate Janulewicz aus den USA ist gerührt von Sophies Spende

Doch die Geschichte geht weiter. Denn Sophie Schuster möchte ihre genetische Zwillingsschwester unbedingt persönlich kennenlernen. Nach Ablauf der Zwei-Jahres-Frist bittet sie im Oktober 2020 die DKMS um die direkte Kontaktvermittlung. „Und dann kam ich abends an meinem Geburtstag nach Hause und fand eine E-Mail von Kate mit Fotos von sich und ihrer ganzen Familie. Das hat mich wirklich überwältigt, dieses Gefühl, dass ich Kate wirklich helfen konnte und es ihr wieder gut geht. Da sind auch ein paar Tränen geflossen.“

Nach einigen E-Mails verabreden sich die beiden zu einem Videochat – und seitdem immer wieder. Sofort sei eine Sympathie dagewesen und irgendwie sei ihr Kate vertraut vorgekommen, sagt die Kielerin. Auch Kate Janulewicz (69) scheint ganz gerührt, als sie jetzt für ein gemeinsames Foto über 6400 Kilometer Entfernung miteinander chatten. Und sie erzählt, dass ihre 93-jährige Mutter immer einen Zettel bei sich trägt mit Sophies Namen – damit sie sie nie vergisst.

Klar ist auch: Sobald es möglich ist, wird Sophie Kates Einladung nach Pennsylvania folgen. „Dann werde ich Kate ganz fest umarmen. Ich kann es immer noch kaum glauben, dass meine Stammzellen ermöglicht haben, dass sie heute wieder glücklich und gesund mit ihrer Familie zusammenleben kann. Für mich steht fest: Mit meiner Spende habe ich eine weitere Familie in den USA bekommen.“