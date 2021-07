Kiel

Der Sommer ist in Schleswig-Holstein angekommen. Die Strände füllen sich, auch auf dem Wasser ist immer mehr los. Eine Trendsportart der vergangenen Jahre ist das Stand-up-Paddling. Doch wo in Kiel und Umgebung macht es mit Board und Paddel am meisten Spaß? Und worauf muss ich bei der Ausrüstung und der Wahl meines Revieres achten?

Für alle SUP-Anfänger und die, die es noch werden wollen, geben wir Antworten auf die wichtigsten Fragen. Dazu haben wir uns an Thomas Schwekendiek gewandt. Er betreibt das Surf-Depot Kiel seit 1999, berät Firmen, ist lizenzierter Wassersportlehrer und selbst aktiver Paddler „sobald sich die Möglichkeit ergibt“, wie er sagt.

Was gilt es also zu beachten, wenn ich mir als Anfänger selbst ein SUP schnappen will?

„Über das Ausleihen und damit Testen kann man sich an den Sport herantasten und optimal das für sich passende Board in Bezug auf Charakteristik und Größe herausfinden“, sagt Schwekendiek. Auf jeden Fall solle man sich an den Fachhandel wenden, wenn es konkreter werde. Das seien in der Regel die SUP- und Surfshops, sagt er. „Eine Verleihstation ist natürlich auch supergeeignet, um in den Sport hinein zu schnuppern“, erklärt der Experte aus Kiel.

Die gängigen Boardgrößen sind Allround- und Touringboards. Welches SUP-Board ist das beste?

„Je breiter das Board, desto kippstabiler ist es, aber auch von den Gleiteigenschaften weniger flott und hat etwas mehr Druck auf dem Paddel. Man ermüdet also eher“, erklärt Schwekendiek. „Ein schmaleres Board ist flotter und kraftärmer zum Paddeln. Dafür ist es wackeliger, aber auch sportlicher und vom Feeling macht es mehr Spaß“, sagt der Surf-Depot-Inhaber. Es gilt also, die Balance aus Sportlichkeit und Kippstabilität zu finden. Im Zweifel das kippstabilere Board wählen. So hat man mehr Sicherheit bei einfachem Zugang zum Sport und Spaß auf dem Wasser. „Breitere Boards mit schlank zulaufendem Bug sind zudem auch ausreichend sportlich und keine lahmen Gurken“, erzählt der Experte. Eine weitere Möglichkeit: SUP-Boards, die zusätzlich über eine Windsurfoption, also eine Aufnahme für das Windsurfsegel (Rigg) haben, und über einen zusätzlichen abnehmbaren Abdrifthemmer (Schwert/Finne) verfügen.

Stand-up-Paddling: Hier können Sie SUP-Boards kaufen und mieten Es gibt eine Reihe von Anbietern in Kiel für SUP-Kurse und das Mieten von SUP-Boards. Hier eine kleine Übersicht, die nicht den Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. SUP-Schule Kiel, Tel. 0172/411 1027, www.sup-schule-kiel.de, info@sup-shop-kiel.de; zur SUP-Schule Kiel gehört auch der SUP-Shop Kiel, Wörthstraße 41; über die Facebook-Gruppe SUP-Club Kiel kann man mit Gleichgesinnten Touren unternehmen und gemeinsam den Sport betreiben. Surf-Depot Kiel, Volbehrstraße 43, Kronshagen, Tel. 0431/61722, surfdepotkiel.de, service@surfdepotkiel.de Westwind Katamaran-, SUP- und Surfschule, Falckensteiner Strand 87, 0431/2483872, www.westwind-kiel.de, info@westwind-kiel.de SUPflow bietet in Kooperation mit der Seebar Kiel Stand-up-Paddling direkt im Seebad Düsternbrook an, Tel.: 0431/70570379, ahoi@supflow.de, www.supflow.de Surf Line Kiel, Alte Lübecker Chaussee 26, 24113 Kiel, Tel. 0431/641606, www.surfline-kiel.de; anfrage@surfline-kiel.de Surf Shop Kiel, Klausdorfer Weg 167, 24148 Kiel, Tel. 0431/25934900, www.surfshop-kiel.de, info@surfshop-kiel.de Surf Coast, Siemensstraße 8, 24118 Kiel, Tel. 0431/55691610, surf-coast.de, info@surf-coast.de

Wie lang und breit sollte das SUP-Board sein?

Allroundboards haben meist eine Länge zwischen 320 und 330 Zentimeter. Touringboards mit verbesserten Gleiteigenschaften, also optimal für längere Strecken, sind zwischen 340 und 385 Zentimeter lang und bilden im Fachhandel die Kerngruppe. „Breiten um die 76 Zentimeter sind schon eher schmal, und für leichte, sportliche Leute durchaus auch einsteigertauglich. Diese Boardklasse sollte aber dennoch vor Kauf getestet werden“, sagt Schwekendiek. Gängig seien Breiten zwischen 79 und 82 Zentimetern. „Noch breitere Boards sind eher für Einsteiger und schwere, nicht so sportliche Leute gut geeignet. Es gibt also für alle das passende Board“, so der Fachhändler.

Wie finde ich als Anfänger das richtige SUP-Board?

Zuerst sollte man sich fragen, was das SUP-Board können soll und was man damit vorhat: Muss ein Kind mit drauf oder der Hund? Möchte ich lieber ein wenig am See rumpaddeln und die Kids nehmen es als Badeinsel? Oder möchte ich lieber ein SUP-Board, mit dem ich auf Touren gehen kann und das auch gern mal sportiver sein darf, um sich mal ein wenig auszupowern? Und muss es auch eine Windsurfoption haben, also eine Mastfußaufnahme? „Das funktioniert übrigens sehr gut, ist für den unteren Windbereich ideal, gerade um bei Leichtwind zu cruisen oder den Kids nach dem Windsurfeinsteigerkurs eine ideale Lernplattform geben zu können“, erklärt Schwekendiek.

Wo lerne ich das Stand-up-Paddling am besten?

Es ist wichtig, sich Gedanken zu machen, in welchen Revieren das Board eingesetzt werden soll. Wer nur auch ruhigen Gewässern wie Flüssen und Seen unterwegs ist, hat andere Anforderungen als jemand, der an der Küste der Ostsee zum Beispiel in Kiel oder Laboe mit mehr Wellengang unterwegs ist.

Wie wichtig ist die Steifigkeit der SUP-Boards?

Sie ist entscheidend, aber. „Die oft angegebene Tragfähigkeit sagt nichts über die Steifigkeit aus, sondern gibt nur die Traglast an, also ab welchem Gewicht das Deck mit Wasser überspült wird“, erläutert Schwekendiek. Für schwere Menschen eigneten sich iSUPs sehr gut, also aufblasbare Boards, die einen Marktanteil von mehr als 92 Prozent haben. „Die sind dann besonders verstärkt, haben zusätzliche Features, die die Zugkräfte aufnehmen oder Längsversteifungen an den Kanten sowie einen aufwendiger gestalteten Innenaufbau“, so der Experte. Das seien in der Regel Boards der Fachhandelsmarken, die ihre Wurzeln häufig im Windsurfsport hätten und auch die Innovationen entwickelten, Teamfahrer auf Wettbewerbsniveau unterstützten und den Sport vorantrieben.

Welches SUP-Paddel ist das beste?

„Das Paddel wird oftmals unterschätzt, ist aber mindestens genauso wichtig wie das Board“, erklärt Schwekendiek. Auch hier gibt es viele Varianten, doch generell gilt: je leichter das Paddel, desto besser, aber auch etwas empfindlicher und etwas kostspieliger. „Man ermüdet aber deutlich später und hat einen echten Mehrwert, weil das Paddeln viel angenehmer ist und man sich auch wirklich dann mehr damit beschäftigt, was einem schnell zu einem guten Paddler werden lässt“, erläutert der Kenner. Wer größer und schwerer ist, braucht auch ein längeres Paddel mit einem größeren Paddelblatt. Bei Gelenkproblemen empfiehlt sich ein besonders leichtes Paddel. Menschen mit kleinen Händen sollte eines mit schmalerem Schaftdurchmesser wählen.

Wie gut sind SUP-Sets für Anfänger?

Das richtige Board und das passende Paddel „kann der Fachhandel gut umsetzen und dann Sets individuell zusammenstellen. Komplette, vorgefertigte Setangebote sind da oftmals ungeeignet, weil nicht die Bedürfnisse Einzelner berücksichtigt wurden, und viele Neueinsteiger sich da auch sicherlich noch nicht so die Gedanken zu gemacht haben“, erklärt Thomas, der selbst mehr als 20 verschiedene Paddel im Sortiment hat. Die beliebten dreiteiligen Paddel passen gut in die Bags der aufblasbaren SUPs und haben einen Variobereich, sind also längenverstellbar. So hat man ein kompaktes Bag, in dem alles enthalten ist. „Da kann es schnell mal nach Feierabend ohne große Packerei noch aufs Wasser gehen“, sagt Schwekendiek.

Was brauche ich als SUP-Anfänger unbedingt?

„Wichtig ist eine geeignete Wärmeschutzbekleidung, sprich ein Neoprenanzug“, so der Rat. Die gibt es in vielen Ausführungen und Materialstärken, mit langen und kurzen Armen und langen oder kurzen Beinen. Später fällt die Wahl oftmals auf das Optimum: einen Semitrockenanzug. „Im Sommer tut es auch gerne eine Neoprenhose oder eigenen sich Neoprenleggins. Es verhält sich wie mit normaler Kleidung, die dann an die Wetterbedingungen angepasst werden“, sagt Schwekendiek. Im Sommer sei gründlicher Sonnenschutz unerlässlich, gern auch ein Cap und UV-schützende Funktionsbekleidung. Und: „Bitte auch reichlich trinken mitnehmen!“

Wichtig ist eine Leash, das ist die Verbindungsleine, die an das Fußgelenk kommt und am anderen Ende mit dem Board verbunden ist. „Sie verhindert, dass einem bei einem Sturz das Board abhaut“, sagt der Experte. Für Utensilien wie Proviant, Autoschlüssel und Handy gibt es wasserdichte Taschen und Beutel. In der Regel benötige man kaum Zubehör, das halte Aufwand, Materialbedarf und Kosten in Grenzen.

Wo ist das beste SUP-Revier in Kiel und Umgebung?

„Wir haben hier ja viele schöne Reviere“, sagt der Experte. Hilfreich sei für SUP-Anfänger wenig Wind und damit auch wenig Wellenbewegung, sodass er die klassischen Badespots wie Heidkate, Schilksee, Strande, Noer, Grönwohld oder Laboe empfehlen würde. „Aber auch die Seen sind wirklich toll. Mein persönlicher Favorit ist der Plöner See: Bosau für die Lernphase, oder als Touringrevier von Plön nach Wittmold, oder um die Prinzeninsel“, empfiehlt er. Klassiker seien auch die Schwentine und die Eider. Tabu sind Bereiche der Schifffahrt, Naturschutzgebiete, begrünte Uferzonen, Ein- und Ausfahrten von Schleusen und Häfen sowie militärische Stützpunkte.

Welche Wetter-App ist die beste für SUP-Sportler?

Wenn man aufs Wasser möchte, gehöre eine Wetterbeobachtung dazu, sagt der Experte. Am besten befasst man sich schon ein bis zwei Tage vorab damit, um die Entwicklung einschätzen zu können. „Windig und Gewittervorhersage bedeutet, bitte an Land bleiben“, stellt Thomas klar. Wenn man ein wenig Strecke paddeln möchte, sollte man die Route so wählen, dass man immer zuerst gegen Strömung und Wind anpaddelt. Sollten dann unerwartet die Kräfte schwinden, komme man viel leichter zurück, ergänzt er. „Wir Wassersportler verwenden fast alle die Windinfos des Kieler Unternehmens Windfinder.com, auch DMI (dänischer Wetterdienst) ist gut für Norddeutschland, oder auch Windguru ist beliebt“, erläutert der Experte. Für die Regenvorhersage habe sich die Website von Wetteronline bewährt, aber auch die klassischen Wettervorhersagen im TV. „Mehrere Quellen können einen guten Gesamtüberblick vermitteln.“