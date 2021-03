Fehmarn

In den 1960er-Jahren konzipierte Arne Jacobsen (1902-1971) auf der sonnenreichsten Insel Deutschlands ein weitläufiges, modernes Ferienzentrum. Die Siedlung ist heute denkmalgeschützt und stark sanierungsbedürftig.

Historische Fotos aus den Zeiten der Anfänge sollen nun bei der Wiederherstellung des architektonischen Kleinods helfen. Dabei hofft der Tourismus-Service Fehmarn auf die Mithilfe von Gästen und Einheimischen.

Der Egg-Chair und der Ameisen-Stuhl machten Arne Jacobsen weltweit berühmt

Viele kennen Arne Jacobsen durch seine einzigartigen Möbelentwürfe wie den Egg-Chair, den Ameisenstuhl oder den Sessel, der an einen Schwan erinnert. Doch der Däne war eben auch ein begnadeter Architekt.

So stammen unter anderem das SAS Royal Hotel in Kopenhagen, die Dänische Botschaft in London sowie das Schulgebäude für das Christianeum und die Vattenfall-Zentrale in Hamburg aus seiner Feder.

Zur Galerie Fotostrecke: Arne Jacobsen schuf ein Ferienidyll

Auf Fehmarn schuf Arne Jacobsen ein Ferienidyll

Auf Fehmarn schuf er zusammen mit seinem Büro-Partner Otto Weitling einen Ferienhauskomplex in Burgtiefe direkt am 1,7 Kilometer langen Südstrand. Die beiden Dänen wollten mit Respekt zur Landschaft eine Anlage schaffen, die sich behutsam in die Umgebung einfügt. So konzipierten sie ein "Haus des Gastes" als Zentrum und drumherum ein Kurmittelhaus, ein Wellenbad, Apartmenthäuser und Bungalows.

Doch bei den drei markantesten Gebäuden der Siedlung gab es im Vorfeld auf Fehmarn ordentlich Stress. Denn Jacobsen und Weitling hatten drei Hoteltürme mit je vier Geschossen geplant, die mit Pavillons mit Sonnenterrassen verbunden werden sollten.

Doch die Auftraggeber drängten auf mehr Fläche, mehr Zimmer und somit eine bessere Wirtschaftlichkeit. So wurden die Türme zu Hochhäusern mit 17 Etagen. Die geplanten Pavillons mussten einem gläsernen Vitarium weichen.

"Genau das war nicht im Sinn von Jacobsen und Weitling, die sich von herkömmlicher und verschlossener Hotelarchitektur hin zu neuen Erlebniswelten des 20. Jahrhunderts bewegen wollten", schreibt Jan Dimog in seinem Beitrag zu "50 Jahre Weltarchitektur von Arne Jacobsen in Burgtiefe".

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Architektur der Moderne

Trotz der Querelen wuchs und gedieh das Feriendomizil und dient heute als Musterbeispiel für die von Jacobsen propagierte funktionale Architektur der Moderne. Auf den ersten Blick wirkt alles nordisch-kühl und nüchtern. Doch Fachleute schwärmen von der geschickten Gebäudehierarchie, von unterschiedlichen Höhen und Sichtachsen, von einer organischen und "atmenden" Architektur.

So schuf Jacobsen beispielsweise bei den drei Hoteltürmen Balkon-Lamellen, die man manuell verstellen kann und die so den Blick weit aufs Meer freigeben. Das Meerwasserwellenbad wurde mit einem spektakulär steif aufragendem Dach versehen. Das Haus des Gastes fasziniert mit einem faszinierenden Stahlskelett.

Gesamte Feriensiedlung steht unter Denkmalschutz

1991 wurde das Meerwasserwellenbad unter Denkmalschutz gestellt, 2004 folgte das gesamte Ensemble. Die Stadt Fehmarn will nun mit der BIG Städtebau GmbH als Sanierungsträger daraus ein Denkmal der Moderne machen.

Bereits 2014 wurde die Siedlung mit ihren Bauten in das Bund-Länder-Förderprogramm "Lebendige Zentren" aufgenommen. Ziel der Sanierung ist, die städtebaulichen Besonderheiten sowie ihre Architektur zu erhalten und gleichzeitig die Anlage für zukünftige Bedarfe weiterzuentwickeln. Historische Aufnahmen aus den 1970er-Jahren sollen dabei helfen. Bilder von der Bauphase und Fertigstellung können bis zum 31. März per Post oder E-Mail an den Tourismus-Service Fehmarn (TSF) gesendet werden. Digitalisierte Bilder erreichen den TSF unter l.rotte@fehmarn.de mit dem Betreff "Fotos Sanierungsgebiet". Analoge Aufnahmen können unter Angabe der persönlichen Kontaktdaten und Postanschrift direkt an den Tourismus-Service Fehmarn, z. Hd. Lina Rotte, Burgtiefe, Zur Strandpromenade 4, 23769 Fehmarn geschickt werden.