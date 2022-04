Kiel

Nur vereinzelt betreten Menschen am Mittwochnachmittag die Teststation „Corona Freepass“ in Kiel. Hier, wo es vor wenigen Wochen noch die Eintrittskarte für den Restaurantbesuch gab, ist die Zeit der Warteschlangen mittlerweile vorbei. Kein 3G oder 2G plus mehr, Lockerungen in allen Bereichen: Die Corona-Schnelltests in Schleswig-Holstein werden seit Ende März allmählich zum Ladenhüter.

Die Zahlen von Axel Strehlitz unterstreichen das. Er betreibt mehr als 30 Teststationen in ganz Deutschland, darunter auch „Corona Freepass“ in Kiel. In der vergangenen Woche wurden in dieser Teststation 759 Tests durchgeführt – vor einem Monat ließen sich hier noch dreimal so viele Menschen testen. „Die Nachfrage geht beständig zurück“, berichtet Strehlitz.

Schleswig-Holstein: Testzahlen in den Teststation brechen ein

Ein Grund, die Teststation zu schließen? „Da denke ich noch gar nicht drüber nach“, sagt Strehlitz, der die Lage aber natürlich im Blick behält. „Wir liegen bei mehr als 100 Tests pro Tag – damit bleibt die Station profitabel“, rechnet er vor. Sollte die 100er-Grenze aber für längere Zeit unterschritten werden, werde es „eng“.

Kevin Literski von der Laboer Firma Timm & Krüger hat bereits eine Teststation in Kiel-Hassee dicht gemacht. Die Nachfrage sei zu gering geworden, erklärt er. An anderen Standorten bleiben die Teststationen des Unternehmens aber geöffnet – noch.

„Man merkt, dass es langsam dem Ende zugeht“, sagt er. Um rund 40 bis 50 Prozent seien die Testzahlen zurückgegangen. Von ähnlichen Werten für Bürgertests berichtet auch Thomas Lorentz vom Labor Krause, das viele Corona-Mobile in ganz Schleswig-Holstein betreibt.

Zahl der Testangebote in Schleswig-Holstein nur leicht zurückgegangen

Die Zahlen sinken deutlich, die Prognosen werden düsterer: Gibt es also eine Schließungswelle der Teststationen? Nein – zumindest noch nicht. In Schleswig-Holstein stehen aktuell 629 Testangebote zur Verfügung. Das sind gerade einmal 29 weniger als Mitte Februar. Für die meisten Teststationen lohnt sich der Betrieb trotz der geringeren Nachfrage weiterhin.

Aber wer lässt sich überhaupt noch per Schnelltest testen? Thomas Lorentz identifiziert bei seinen Corona-Mobilen in Schleswig-Holstein drei Gruppen, die den Großteil der Testwilligen ausmachen.

Erstens: Menschen mit Symptomen, die mit einem Test eine mögliche Corona-Infektion prüfen wollen. Zweitens: Menschen, die sich beispielsweise vor dem Besuch ihrer Großeltern sicherheitshalber testen lassen. Drittens: Arbeitnehmer, bei denen der Arbeitgeber weiterhin auf die 3G-Regel besteht.

Gesundheitsministerium empfiehlt Testen bei Symptomen

In den ersten beiden Fällen empfiehlt auch das schleswig-holsteinische Gesundheitsministerium weiterhin einen Bürgertest. Dieser sei beim Auftreten von typischen Symptomen und vor dem Kontakt zu besonders vulnerablen Menschen sinnvoll.

Dass sich offenbar viele Menschen mit Symptomen testen lassen, zeigt auch die hohe Positivrate der Schnelltests. Bei den Corona-Mobilen von Thomas Lorentz liegt diese derzeit zwischen zehn und 15 Prozent. Die Zahl der Schnelltests geht derweil auch beim Labor Krause sukzessive zurück. Der Bedarf ist aber immer noch da. „Wir wollen die Bevölkerung noch so lange wie möglich versorgen“, verspricht Lorentz.

Einige Teststationen werden angesichts der weiter sinkenden Zahlen in den kommenden Wochen aber wohl schließen. Ihre Ausrüstung werden sie noch nicht verkaufen. „Wir sind auf eine mögliche hohe Nachfrage im Herbst vorbereitet“, sagt beispielsweise Kevin Literski.

Man sei dann in der Lage, innerhalb weniger Tage die Teststationen wieder zu öffnen. Auch Thomas Lorentz wird seine Corona-Mobile behalten – selbst, wenn er sie im Sommer möglicherweise abbauen muss. „Bei Corona wage ich keine Prognosen mehr – wir wissen nicht, ob da noch was auf uns zukommt.“