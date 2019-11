70 Prozent der Häuser nicht versichert

Kiel

Insgesamt verursachte allein Starkregen im vergangenen Jahr acht Millionen Euro Schaden an Häusern, Hausrat, Gewerbe- und Industriebetrieben in Schleswig-Holstein. „ Starkregen kann jeden treffen. Insbesondere die schweren Unwetter sind deutschlandweit in etwa gleich wahrscheinlich“, sagt Andreas Becker, Klimaexperte beim DWD.

Am meisten Starkregen gibt es in Heide

Für Starkregen müssen massive Quell- oder Gewitterwolken mit großen Wassermengen und starken Aufwinden zusammenkommen. Das ist normalerweise nur in warmer Luft möglich. Deshalb halten die Meteorologen einem Zusammenhang zwischen Klimaerwärmung und vermehrten Extremwetterereignissen wie Starkregen für sehr wahrscheinlich.

Am meisten Starkregen - also mehr als 25 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde oder mehr als 35 Liter pro Quadratmeter in sechs Stunden – gab es in Schleswig-Holstein laut DWD seit 2001 im Gebiet St. Annen bei Heide mit mehr als 27 Stunden, gefolgt von Maasbüll und Sörup bei Flensburg, Lübeck und Norderstedt. In Kiel wurden nur sieben Stunden Starkregen erfasst, in Hamburg 18 Stunden. Dabei ist das Risiko von Starkregen im Juli am höchsten, gefolgt von August und Juni.

In Kiel waren es durchschnittlich 1600 Euro pro Gebäude

Auch andere Extremwetter wie Sturm, Hochwasser und Hagel haben viele Hausbesitzer in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren zu spüren bekommen. Der Kreis Nordfriesland ist am stärksten betroffen. Das zeigt eine Langzeit-Bilanz des GDV. Dafür wurde hochgerechnet, wie hoch der Schaden pro Gebäude – unabhängig ob versichert oder nicht – im Zeitraum 2002 bis 2016 war.

In Nordfriesland betrug der Schaden durchschnittlich 2400 Euro pro Gebäude. Den Kreis Rendsburg-Eckernförde traf es mit durchschnittlich 2000 Euro, in Kiel waren es 1600 Euro und in Neumünster 1400 Euro. Glimpflicher kamen die Kreise Plön (1200 Euro), Segeberg (1150 Euro) davon. Am niedrigsten waren die Schäden bisher im Kreis Pinneberg mit 700 Euro pro Gebäude. Da das Durchschnittswerte pro Haus sind, heißt das für die tatsächlich Betroffenen, dass sie oft Schäden in fünf- oder sogar sechsstelliger Höhe hatten.

Elementarschadenversicherung extrem wichtig

Das böse Erwachsen kommt dann, wenn die Versicherung nicht zahlt. Und das passiert in Schleswig-Holstein mit häufigem Starkregen besonders oft. Zwar sind in der Regel alle Wohnhäuser gegen Sturm und Hagel versichert, aber nicht gegen Starkregen, Hochwasser, Schneedruck und Erdrutsch. Dafür ist eine Elementarschadenversicherung notwendig und die haben in Schleswig-Holstein nur 27 Prozent der Gebäude – im Bundesschnitt sind es 43 Prozent. Deshalb musste die Provinzial bisher nur zwischen 800000 und 1,2 Millionen Euro pro Jahr an Elementarschäden zahlen. In diesem Jahr allerdings sind es bereits jetzt 2 Millionen Euro.

Folge der extremen Regenfälle im Mai oder ein Hinweis darauf, dass mehr Bürger die Versicherung nutzen? Das würde Sinn machen, denn auf Hilfe vom Staat können sie im Ernstfall nicht hoffen: Die Ministerpräsidenten der Länder haben sich darauf verständigt, Hilfsgelder nur noch in zwei Fällen zu zahlen: wenn sich Bürger erfolglos um eine Versicherung bemüht haben oder wenn ein Versicherungsangebot finanziell unzumutbar war.

Vorkehrungen treffen

Neben dem umfassenden Versicherungsschutz rät die Landesregierung Hauseigentümer aber auch zur Vorsorge in dem Gebäude selbst: Weil Kellerräume besonders von Starkregen und Überschwemmungen betroffen sind, sollten dort keine wertvollen Erinnerungsstücke, Möbel und Dokumente gelagert werden. Keller sollten möglichst wasserresistente Böden und Wandverkleidungen wie Fliesen und keine Holzeinbauten haben. Haustechnik und Elektrizitätsanlagen sollten möglichst nicht mehr im Keller installiert werden, Heizöltanks zumindest gegen Aufschwemmen gesichert werden. Gefahrstoffe sollten in überschwemmungssicheren Bereichen gelagert werden. Der Kanalanschluss im Haus sollte durch eine Rückstau-Sicherung oder Hebeanlage ergänzt werden. Tür- und Fensteröffnungen sowie Lichtschächte und Kellereingänge sollten an den Küsten und an Flüssen durch bauliche Maßnahmen gegen das Eindringen von Hochwasser gesichert werden.