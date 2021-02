Kiel

Wenn man fragt, wer sich am meisten darüber freut, dass die Kinder wieder in die Schule gehen werden, meldet sich der Papa. Martin Schmeling (48) ist Softwareentwickler und arbeitet seit Beginn der Pandemie im Homeoffice. In den vergangenen Wochen waren auch die zehnjährigen Zwillinge Lars und Sophie dauerhaft zu Hause. Nur Mutter Petra Schmeling (48), die Erzieherin in einer Kita in der Nähe von Eckernförde ist, ist für die Arbeit noch außer Haus.

Dass die Kinder ab Montag wieder Präsenzunterricht haben, löst allerdings gemischte Gefühle aus. Bei den Zwillingen, weil das Homeschooling für sie auch positive Seiten hat - Ausschlafen zum Beispiel, wie der zu Scherzen aufgelegte Lars erzählt. Bei den Eltern, weil sie froh sind über die Entlastung und Beschulung, aber auch mit Sorge auf die vielen Kontakte blicken. Lars und Sophie sind im vierten Jahrgang der Grundschule Holtenau, in unterschiedlichen Klassen.

Familie Schmeling blickt mit ambivalenten Gefühlen auf den Schulstart

"Die Kinder kommen unter Leute und ich kann auch mal eine halbe Stunde in Ruhe arbeiten", sagt Martin Schmeling. "Andererseits tobt in Flensburg eigentlich schon die dritte Welle, das kann ratzfatz hier sein. Meine Frau hat ab Montag mit 22 anderen Haushalten Kontakt, meine Kinder jeweils mit 16." Insgesamt also über 50 Haushalte, und das, obwohl sich die Schmelings nach eigener Aussage privat mit Kontakten sehr zurückhalten.

Mit Blick auf den Lockdown der vergangenen Wochen sagt die Familie, sie hätte es noch gut. Die vier wohnen in einem Reihenhaus im Kieler Stadtteil Holtenau. Die Eltern können beide arbeiten. Die Kinder haben eigene Zimmer, der Vater ein Büro und alle eine gute technische Ausstattung. Nur eine schnelle Internetverbindung sei nicht verfügbar, erzählt Martin Schmeling.

Einfach war die Zeit dennoch nicht. Mal will der eine Ruhe haben, der andere Musik hören, mal ist den Kindern langweilig. "Wir zoffen uns im Lockdown schön öfter", sagt Sophie mit Blick auf ihren Bruder Lars. Der ergänzt: "Und Papa meckert auch mal, wenn mir was runterkracht oder ich laut Musik höre, wenn er im Meeting ist."

Homeschooling und Homeoffice sind nicht leicht unter einen Hut zu kriegen

Denn das Büro des Vaters im ersten Stock liegt unter den Kinderzimmern. Eine Zeit lang hat Lars auch in der Küche seine Schulaufgaben gemacht. "Dann habe ich teilweise von unten und von oben ein 'Keine Lust, ich kann das nicht' gehört", erzählt Martin Schmeling. Für den Softwareentwickler kann schwierig sein, sich dann noch auf die Arbeit zu konzentrieren.

Auch wenn er mal bei Englisch- oder Matheaufgaben unterstützt, kümmert sich vornehmlich seine Frau darum, dass die Zwillinge ihre Schularbeiten erledigen. "Je nachdem, ob ich Früh- oder Spätdienst habe, mache ich das vor oder nach der Arbeit", sagt Petra Schmeling. Während Sophie sehr selbstständig arbeite, brauche Lars etwas mehr Begleitung.

Motiviert seien die Kinder nicht immer. "Es gibt bei beiden gute und schlechte Tage", sagt die Mutter. Und ihr Mann ergänzt: "Ich bewundere die Lehrer, dass sie 20 Kinder motivieren können."

Die Kinder der Schmelings sind selbstständiger geworden

Doch Petra Schmeling kann dem Lockdown auch etwas Positives abgewinnen. "Die beiden sind viel selbstständiger geworden", stellt sie fest. Sophie hat das Kochen für sich entdeckt und brät nun Würstchen, macht Kartoffelbrei oder backt Waffeln.

Andere Hobbys hingegen ruhen oder können nur eingeschränkt stattfinden. Beide singen in Chören: für Sophie fällt das aktuell ganz weg, für Lars gibt es Stimmtraining per Video. Dem Kampfsport Wing Tsun können die Zwillinge aktuell auch nur per Videokonferenz nachgehen. "Wir kennen ja schon einige Figuren, dann sagt uns unser Trainer, was wir machen sollen", erklärt Sophie. Ab und zu würden sie auch gemeinsam üben.

Die Trainerinnen und Trainer seien schon im ersten Lockdown sehr engagiert gewesen, erzählt Petra Schmeling. Mit Blick auf die Gesamtsituation sagt sie dennoch: "So richtig Ausgleich haben die Kinder nicht."

Freude über ein Wiedersehen mit den Fischen

Und so wird der erneute Schulstart für die Zwillinge durchaus positive Seiten haben, wenn bei den Eltern auch Bedenken bleiben. Während Lars wieder mit Mitschülerinnen und Mitschülern Spaß haben will, freut sich Sophie auf ein Wiedersehen mit den Fischen, die in einem Aquarium im Klassenraum leben.

Wenn die Schulranzen der Kinder dann nicht mehr ungenutzt im Flur stehen, sondern wieder gepackt und die Zwillinge aus der Haustür sind, kehrt wohl ein bisschen mehr Ruhe im Haus ein. Petra Schmeling überlegt: "Es ist bestimmt komisch, wenn es hier dann totenstill ist."