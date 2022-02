Kiel

Bis zu 700.000 Menschen in Schleswig-Holstein können sich die vierte Impfung gegen das Coronavirus setzen lassen, nachdem die Ständige Impfkommission (Stiko) den zusätzlichen Booster für gefährdete Gruppen in der vergangenen Woche empfohlen hat. Zunächst sollen die Hausärzte ihre Patienten in den Pflegeheimen impfen, teilt die Kassenärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein (KVSH) mit. Terminvereinbarungen in den Praxen sind aber auch schon möglich.

Die Stiko rät nur bestimmten Personenkreisen zu der zweiten Auffrischungsimpfung. Demnach sollen Menschen ab 70 Jahre, Pflegeheimbewohner, immungeschwächte Menschen ab fünf Jahre und medizinisches Personal erneut geimpft werden. Dabei soll ein mRNA-Präparat zum Einsatz kommen.

Vierte Impfung drei Monate nach der letzten Auffrischung

Wer zur gesundheitlich gefährdeten Gruppe gehört, kann die vierte Impfung ab drei Monate nach der letzten Auffrischungsimpfung erhalten. Bei Beschäftigten In medizinischen Einrichtungen sieht die Stiko einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten vor. „Personen, die nach der ersten Auffrischungsimpfung eine Infektion durchgemacht haben, wird keine weitere Auffrischung empfohlen“, teilt die KVSH mit.

Zunächst sollen die Hausärzte innerhalb von sechs Wochen ihre Patienten in den Heimen und weitere gefährdete Gruppen impfen, so die Vereinigung der Kassenärzte. Mit dem Land sei ebenfalls vereinbart, dass die Impfteams ab Mitte März „noch offene Impfungen nachholen. Parallel öffnet das Land die Anmeldungen für den von der Stiko adressierten Personenkreis, sofern diese in den Impfstellen geimpft werden wollen“, heißt es weiter.

Lesen Sie auch Kommentar von Stefanie Gollasch zur Klinik-Inzidenz: Wie verfälschte Zahlen Vertrauen zerstören

Wann genau die Terminvergabe dort möglich ist, steht laut Kieler Gesundheitsministerium noch nicht fest. Einem Sprecher zufolge gibt es keine genauen Zahlen, wie viele Schleswig-Holsteiner den zusätzlichen Piks erhalten können. Das Ministerium rechnet mit einer halben Million Berechtigten über 70 Jahre sowie bis zu 200.000 Menschen, die „aufgrund eines Immundefizits oder einer besonderen beruflichen Exposition eine vierte Impfung benötigen“.

Schleswig-Holsteiner über 70 Jahre werden angeschrieben

Wer über 70 ist, wird dem Sprecher zufolge „vom Gesundheitsministerium zeitnah angeschrieben und über die Stiko-Empfehlung zur vierten Impfung sowie über die Impfmöglichkeiten informiert“. Auch die Träger medizinischer und pflegerischer Einrichtungen erhalten demnach Informationen vom Land. Laut Dr. Thomas Maurer, Vorsitzender des Hausärzteverbands Schleswig-Holstein, können auch bereits Termine in den Praxen vereinbart werden.

Lesen Sie auch Täglich aktualisiert: So viele Menschen sind in Schleswig-Holstein gegen das Coronavirus geimpft

„Es ist genug Impfstoff vorhanden“, so Maurer. Allerdings fehle es noch an organisatorischen Voraussetzungen, etwa Abrechnungsziffern. „Es geht ja nicht nur um den Piks, sondern zum Beispiel auch darum, dass danach ein Zertifikat darüber ausgehändigt werden kann.“

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Derzeit sei die Nachfrage nach Terminen in den Praxen jedoch noch gering. Wie von den bisherigen Auffrischungen bekannt, werde vor allem der Impfstoff von Moderna verabreicht. Nur Personen unter 30 Jahren erhielten Biontech. Rund 63 Prozent der Schleswig-Holsteiner haben bereits einen ersten Booster erhalten. In der Altersgruppe ab 60 Jahre sind es 85 Prozent.