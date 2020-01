Das Sprachproblem der Jüngsten

Kiel

Laut Statistikamt Nord stammen fast 80 Prozent aus Familien, in denen kein oder nur wenig Deutsch gesprochen wird. 3659 Kinder aus Migrantenfamilien, bei denen wenigstens ein Elternteil aus dem Ausland stammt, sind einer aktuellen Untersuchung des Statistikamts zufolge am Stichtag 1. März 2019 in einer Kieler Tagesstätte betreut worden. 2854 Mädchen und Jungen (78 Prozent) kamen aus Elternhäusern, in denen man sich nicht vorrangig auf Deutsch unterhält.

Kaum besser sieht es in den anderen kreisfreien Städten aus: Bei Migrantenkindern in Flensburg liegt der Anteil der Familien, in denen nicht oder nur wenig Deutsch gesprochen wird, bei 76 Prozent, in Neumünster bei 70 und in Lübeck bei 64 Prozent.

Weniger Deutsch in Migrantenfamilien

In den Kreisen gibt es große Unterschiede: Im Herzogtum Lauenburg wird fast in jeder zweiten Familie (46 Prozent) überwiegend in deutscher Sprache kommuniziert, in Plön in 43 Prozent, es folgen Ostholstein (41), Segeberg (37) und Rendsburg-Eckernförde (32). Landesweit wird in 33 Prozent der Migrantenfamilien vorrangig Deutsch gesprochen – deutlich weniger als noch vor fünf Jahren. Damals lag der Anteil noch bei knapp 45 Prozent, so Thorsten Erdmann vom Statistikamt in Hamburg.

Eltern wollen mehrsprachige Erzieher

Für Axel Briege, Vorsitzender der Landeselternvertretung der Kitas, ist die Entwicklung angesichts der starken Zuwanderung von Flüchtlingen keine Überraschung. Für ihn müsse ein Fokus auf Migrantenkinder gerichtet werden. „Gerade für sie ist die frühkindliche Bildung von besonderer Bedeutung, Integration funktioniert am besten im Kindergarten-Alter“, sagt Briege und wünscht sich in Schwerpunkt-Einrichtungen den Einsatz von mehrsprachigen Betreuungskräften. „Hier gilt es nicht nur sprachliche, sondern auch kulturelle Barrieren zu überwinden“, sagt Briege. Dafür müssten gezielt auch Väter und Mütter ausländischer Kinder in Elternbeiräte gewählt werden.

Laut Statistikamt werden in Schleswig-Holstein 24 840 Kinder, von denen mindestens ein Elternteil aus dem Ausland stammt, in Kitas betreut. Das entspricht einem Anteil von 22 Prozent aller Kinder. In Hamburg sind es 41 Prozent. Landesweit am höchsten ist der Migrantenanteil in Kieler Kitas (36 Prozent), am niedrigsten in den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde mit jeweils 14 Prozent.

GEW drängt auf kleinere Gruppen

Von einer Herausforderung für das Personal spricht Bernd Schauer, Landesgeschäftsführer der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ( GEW). Er drängt darauf, vor allem Einrichtungen mit hohen Anteilen von Migrantenkindern stärker zu fördern und personell besser auszustatten. „Hier sollten Gruppengrößen von 20 auf 15 Kinder reduziert werden“, regt Schauer an. Erzieher müssten zielgerichtet in interkultureller Kompetenz fortgebildet werden. „Hier bedarf es aber politischer Unterstützung, allein können Kitas das nicht“, so der GEW-Chef.

Land investiert in Sprachbildung

„Der frühzeitige Spracherwerb ist eine zentrale Voraussetzung für eine gute Entwicklung der Kinder“, sagt FDP-Familienminister Heiner Garg. Sprache sei ein Schlüssel für einen erfolgreichen Bildungsweg, der Besuch einer Kita von zentraler Bedeutung. „Wir haben dafür den Bereich Sprachförderung deutlich gestärkt, um die Startchancen aller Kinder zu verbessern“, so Garg. Dafür investiere das Land rund neun Millionen Euro.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Schleswig-Holstein.