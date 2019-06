Weil der Anhänger eines VW Busses am Donnerstag um 14.50 Uhr auf der rechten Spur umgekippt ist, staut sich der Verkehr auf der A 215 in Richtung Süden zwischen Blumenthal und dem Übergang zur A7. Der Autobahnpolizei Neumünster zufolge wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei geleitet.