Kiel

Wer am Sonnabend gegen halb elf online den Strandticker für die Lübecker Bucht öffnete, sah schon rot und orange. In Scharbeutz war bereits am Morgen vieles belegt. Auf dem Weg zu Falckensteiner Strand in Kiel staut sich der Verkehr zwar zurück bis zur B503, um diese Zeit ist es aber kein Problem noch einen Parkplatz zu finden.

Der Sicherheitsdienst winkt die Wartenden durch. Der Abschnitt zwischen Fähranleger und Leuchtturm ist zwar gut besucht, aber die Badegäste haben ihre Handtücher mit mindestens zwei Metern Abstand bis zu den Nachbarn ausgebreitet.

Frühaufsteher sicherten sich gute Plätze

Die Familien Schuldt und Liebscher aus Bad Bramstedt sind extra schon früh aufgestanden und waren gegen neun Uhr vor Ort. "Wir wollten uns einen guten Platz sichern", sagt André Schuldt, der neben seiner Frau Nicole und Tochter Josie auf einer Liege sitzt.

"Wir waren am Vatertag schon mal hier, da war es aber voller. Heute geht es eigentlich, finde ich." Sie haben ihren Liegebereich für acht Personen mit einem Windschutz zu einer Seite abgetrennt, auf der anderen Seite liegen ihre Bretter zum Stand-up-Paddling und ein aufblasbares Kanu.

Wasserwacht schätzt Zahl der Besucher auf 5000

Paula Klein und Philipp Drescher von der Wasserwacht laufen gerade Streife am Strand entlang und schauen, ob in der Ostsee jemand ihre Hilfe braucht. Seit einer Wochen schieben die beiden Süddeutschen ehrenamtlich Dienst. "Heute ist es definitiv voller als die Woche über, weil es da kühler und bewölkt war", sagt Klein.

Der Gesamtwachleiter Michael Beyer schätzt, dass sich etwa 5000 Menschen auf dem Strandabschnitt verteilen. "Aber es liegen alle mit genügend Abstand voneinander. Der Ordnungsdienst der Stadt und auch die Polizei kommen auch regelmäßig vorbei und kontrollieren das", so Beyer. Einen großen Rettungseinsatz gab es am Vormittag noch nicht, nur einem Kiter hätten sie schon aus der Patsche geholfen.

Strandbesucher achten auf Abstand zwischen den Liegeplätzen

Etwas abseits auf dem Gras in der Nähe des Weges sitzen Christa und Heinz Geertz aus Friedrichsort auf Campingstühlen an einem Tisch. Sie sind zum Frühstücken mit Blick aufs Meer hergekommen. "Wir sitzen eigentlich immer hier hinten, weil wir nicht gerne mitten im Trubel sind", sagt Heinz Geertz.

So hält es auch Thomas Herrmann der sich mit Stuhl und Sonnenschirm ein Stück weg von der Wasserkante an den Deich gesetzt hat. "Eng an eng sitze ich sowieso ungerne. Aber ich finde das Abstandhalten gerade jetzt sehr wichtig. Man sollte Respekt vor dem Virus haben", sagt der Kieler. "Außerdem hat man hier hinten etwas mehr Ruhe als vorne am Meer." Er findet es zudem gut, dass am Falckensteiner Strand ein Sicherheitsdienst den Parkraum managt und keine Autos mehr durchlässt, wenn es zu voll wird. "So wird die Zahl der Menschen dosiert, das ist sinnvoll."

Polizei rät von spontanen Tagesreisen in Richtung Küste ab

Zur Mittagszeit warnte die Polizei am Sonnabend kurzentschlossene Tagesgäste davor, noch den Weg an die Küste anzutreten. "Die Verkehrslage auf der A 1 ist katastrophal. Wer jetzt noch Richtung Ostsee losfährt, muss selbst wissen, was er sich antut", sagte ein Sprecher der Polizei.

Zwischendurch habe sich der Verkehr auf bis zu 17 Kilometern gestaut, doch auch auf dem restlichen Streckenabschnitt zwischen Hamburg und Lübeck sei durchweg mit stockendem Verkehr zu rechnen. Auch an den Küsten selbst kam es bedingt durch das hohe Besucheraufkommen zu langen Wartezeiten: gegen 12 Uhr waren in der Lübecker Bucht nach Angaben der Polizei nahezu alle Parkplätze belegt.

Auch die Strände, wie in Timmendorf an der Seebrücke oder in Scharbeutz, seien zu dieser Zeit bereits stark ausgelastet gewesen. "Das Kontigent ist aufgebraucht, mehr geht nicht", sagte eine Polizeisprecherin des Lagedienstes Schleswig-Holstein. Neben dem Aufruf, auf einen Strandbesuch zu verzichten, mahnte die Polizei zudem Urlauber zur Vorsicht. So lasse sich an den engen Strandpromenaden kaum kontrollieren, ob die geltenden Bestimmungen wie der Mindestabstand eingehalten werden.