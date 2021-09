Flensburg/Kiel

Die Nacht für Stefan Seidler war kurz: Bis halb drei Uhr hat der Spitzenkandidat des Südschleswigschen Wählerverbands (SSW) gefeiert, nachdem die Hochrechnungen auf einen Sitz für die Minderheitenpartei hindeuteten. Um sechs Uhr morgens bestätigte der Wahlleiter, dass Seidler den Sprung in den Bundestag geschafft hat. ,„Ich habe mich wahnsinnig gefreut“, sagt der 41-Jährige, dem damit eine kleine Wahlsensation gelungen ist. Seit 1949 ist kein SSW-Kandidat mehr in den Bundestag eingezogen. „Das ist eine riesige Verantwortung – nicht nur den Dänen und Friesen, sondern allen Schleswig-Holsteinern gegenüber, die uns gewählt haben.“

55.330 Stimmen reichten für einen Sitz

Als Partei nationaler Minderheit musste der SSW nicht die Fünf-Prozent-Hürde schaffen. Diese Parteien sind seit 1953 bei Bundestagswahlen und 1955 bei Landtagswahlen von der Klausel befreit. Der SSW musste in Schleswig-Holstein nur so viele Stimmen gewinnen, dass ihr im Verhältnis zur Wahlbeteiligung ein Sitz zusteht. Das erreichte die Partei mit 55.330 Zweitstimmen und einem Anteil von 3,2 Prozent.

Seidler will die Interessen der Minderheiten in Berlin stärker aufs Tapet bringen. „Schleswig-Holstein hat mit Brandenburg und Sachsen eine Initiative im Bund eingebracht, um den Schutz der Rechte der anerkannten nationalen Minderheiten im deutschen Grundgesetz zu verankern. Das liegt irgendwo auf Standby. Da braucht es einen kräftigen Tritt, um den Prozess in Gang zu bringen.“ Es müsse eine stärkere Förderung kultureller und sprachlicher Angebote geben. So erhielten Friesen dafür etwa keine dauerhaften Zuschüsse, sondern nur einzelne Projektgelder.

„Schleswig-Holstein darf nicht immer zu kurz kommen“

Die Belange ganz Schleswig-Holsteins müssten auf der Tagesordnung im Bund eine größere Rolle spielen, findet er. „Ich will kein ,Make Schleswig-Holstein great again’, aber wir dürfen nicht immer zu kurz kommen, sondern müssen ein gerechtes Stück vom Kuchen abbekommen.“ Als Beispiel nennt er Verkehrsprojekte oder die Verteilung der Stromkosten.

Zudem will Seidler skandinavische Ideen als Vorbilder zur Problemlösung einbringen. „Bei der Digitalisierung sind uns die Dänen um Lichtjahre voraus. Auch bei Fragen des Sozialstaates lohnt sich der Blick nach Skandinavien.“ Der Flensburger hat bislang als Dänemark-Koordinator der Landesregierung gearbeitet.

„Mir gibt keine Parteizentrale vor, wie ich abzustimmen habe“

Dass er es als Einzelkämpfer schwer haben könnte, unter den gewichtigen Fraktionen überhaupt Gehör zu finden, befürchtet er nicht. „Ich habe keine Parteizentrale hinter mir, die mir vorgibt, wie ich abzustimmen habe. Und ich gehe auch nicht als Hinterbänkler unter in einer großen Gruppe, sondern kann den Finger bei den Themen in die Wunde legen, die mir wichtig sind“, sagt Seidler. Sicher seien Bündnisse mit Nord-Abgeordneten demokratischer Parteien notwendig, um etwas erreichen zu können. Wer den SSW kenne, wisse, dass es dabei nicht um parteipolitische Eitelkeiten, sondern um Sachthemen gehe.

Dass der SSW nun nach rund 70 Jahren erstmals wieder im Bund vertreten ist, sei für ihn mehr positiver Anreiz als Druckerzeuger. Seit Gründung der Partei der dänischen Minderheit und der Friesen im Jahr 1948 schaffte nur Hermann Clausen den Einzug in den Bundestag und saß dort ab 1949 für eine Legislaturperiode. 1961 beschloss der SSW, nicht mehr bei den Bundestagswahlen anzutreten – bis jetzt.

Im Landtag ist der SSW seit Jahren vertreten und war zwischen 2012 und 2017 mit SPD und Grünen bereits in Regierungsverantwortung. Durch das gute Ergebnis erhofft sich Seidler auch Rückenwind für die Landtagswahl 2022.