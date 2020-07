Kiel

Die Parteien in Schleswig-Holstein nehmen verstärkt die Bundestagswahl 2021 ins Visier. Viele der bisher 26 Abgeordneten aus dem Land wollen wieder antreten, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab. Prominenteste Neu-Bewerber sind der Bundesvorsitzende der Grünen, Robert Habeck, und SPD-Landtagsfraktionschef Ralf Stegner.

CDU: Von den zehn Bundestagsabgeordneten haben neun ihre erneute Kandidatur erklärt oder signalisiert, darunter der Vorsitzende der Landesgruppe, Unionsfraktionsvize Johann Wadephul (57). «Haudegen» wie Michael von Abercron (67), Gero Storjohann (62) und Ingo Gädechens (62) wollen es auch noch einmal wissen. Petra Nicolaisen (54) will ihren Wahlkreis Flensburg-Schleswig gegen Habeck behaupten.

Als einziger Christdemokrat hat Norbert Brackmann (65), Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft, seinen Verzicht auf Wiederkandidatur erklärt. Um die Nachfolge im Wahlkreis Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd bewirbt sich der Lauenburger Kreisvorsitzende Rasmus Vöge (41). Er hat zwei Mitbewerber. In Kiel tritt erneut der Ex-Bundestagsabgeordnete Thomas Stritzl (62) an. Mit ihm konkurriert die Vize-Kreisvorsitzende Juliane Müller-Weigel (30). Bis zu den Herbstferien will die CDU ihre Direktkandidaten aufstellen. Die Landesliste folgt am 24. Oktober in Neumünster.

Stegner will Landesbühne verlassen

SPD: Die Sozialdemokraten haben derzeit sechs Abgeordnete. Nun will Landtagsfraktionschef Ralf Stegner (60) auf die Bundesbühne. Er tritt in Pinneberg zur Direktkandidatur an. «Dauerbrenner» Ernst Dieter Rossmann (69) hört auf. Die Bewerbungsfrist für die Wahlkreise endet am 2. August. Klar sind die Wiederkandidaturen von Sönke Rix (44/ Rendsburg-Eckernförde), Mathias Stein (50/Kiel), Nina Scheer (48/Herzogtum Lauenburg/Stormarn-Süd) und Bettina Hagedorn (64/ Ostholstein/ Stormarn-Nord). Für Kiel liegen zwei weitere Bewerbungen vor, für Flensburg-Schleswig ebenfalls, für Lübeck eine. Gabriele Hiller-Ohm 67/ Lübeck) hört auf.

Die SPD will die Direktkandidaten zwischen Herbst- und Weihnachtsferien bestimmen. Die Landesliste soll am Wochenende vom 5. bis 7. Februar 2021 aufgestellt werden.

Grünen-Chef Habeck im Rennen

GRÜNE: Neu-Kandidat Habeck (50) bewirbt sich als Direktkandidat im Wahlkreis Flensburg-Schleswig und für Listenplatz 2. Die bisherigen Abgeordneten wollen wieder kandidieren: Luise Amtsberg (35), Ingrid Nestle (42) und Konstantin von Notz (49). Sie sind auf den Listenplätzen 1, 3 und 4 zu erwarten. Angesichts der Umfragen rechnen die Grünen fest mit mindestens vier Mandaten. Weitere Kandidaturen sind nach Angaben der Landespartei noch nicht spruchreif.

Der Landesvorstand möchte, dass die Direktkandidaten erst nach der Listenaufstellung bestimmt werden. Möglichst viele der elf Wahlkreise sollen mit Grünen auf vorderen Listenplätzen besetzt werden. Der Listenparteitag ist für 30. Oktober/1. November geplant.

Keine Überraschungen bei der FDP

FDP: Alle drei Abgeordneten wollen wieder kandidieren: Wolfgang Kubicki (68), Christine Aschenberg-Dugnus (60) und Gyde Jensen (30). Der Landesvorsitzende der Jungen Liberalen, Maximilian Mordhorst (24), will auf Listenplatz 3. Die FDP möchte die Wahl der Direktkandidaten bis Mitte Oktober abschließen. Die Landesliste soll nach bisherigem Stand am 28. November in Neumünster gewählt werden.

AfD: Der Vorstand erwartet laut Landesparteivize Joachim Schneider eine Wiederkandidatur des Abgeordneten Bruno Hollnagel (72). Gleiches gelte für Uwe Witt (60). Er wurde 2017 noch in Nordrhein-Westfalen in den Bundestag gewählt und wolle 2021 in Schleswig-Holstein antreten. Der Abgeordnete Axel Gehrke (78) stehe nicht wieder zur Verfügung. Als sehr schwierig bezeichnete Schneider die Aufstellung von Wahlkreiskandidaten. Er verwies auf «faktisch nicht vorhandenen Chancen auf ein Direktmandat». Zudem würden Parteimitglieder bedroht.

Die Linke entscheidet Anfang 2021

LINKE: Die Abgeordneten Cornelia Möhring (60) und Lorenz Gösta Beutin (41) wollen erneut ran. Weitere Kandidaturen sind noch nicht bekannt. Die Direktkandidaten sollen ab Anfang 2021 aufgestellt werden, die Landesliste im Februar.

SSW: Die Partei der dänischen Minderheit will am 19. September über eine Wahlteilnahme entscheiden. Bisherige Voten waren positiv. Für eine Kandidatur hat noch niemand den Hut in den Ring geworfen.

