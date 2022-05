Kiel

Für finanzschwache Menschen sieht die Zukunft derzeit alles andere als rosig aus. Nachdem die Stadtwerke Kiel drastische Preiserhöhungen für Gas und Fernwärme angekündigt haben, machen sich vor allem Menschen mit kleinem Geldbeutel große Sorgen. Die von der Regierung verabschiedeten Entlastungspakete sind dabei vor allem für Rentnerinnen und Rentner kein Trost. Denn ältere Menschen gehen bei den gerade vom Bundestag beschlossenen Maßnahmen so gut wie leer aus.

„Das Ergebnis bei den Entlastungspaketen ist mehr als enttäuschend“, sagt Alfred Bornhalm vom schleswig-holsteinischen Landesverband auf Anfrage. „Menschen ab 65 plus partizipieren in keiner Form bei den Entlastungen. Das ist ein Akt der Diskriminierung.“

SoVD Schleswig-Holstein: Die Entlastungspakete sind für ältere Menschen „skandalös“

Vor dem Hintergrund immens steigender Energie- und Lebenshaltungskosten und in Zeiten, in denen viele Menschen jeden Cent zweimal umdrehen müssten, seien die Entlastungspakete für ältere Menschen „skandalös“, so der SoVD-Landesvorsitzende. Sie würden gar nicht oder kaum von den beschlossenen Maßnahmen profitieren.

In den 15 Beratungsstellen in Schleswig-Holstein, so schildert Alfred Bornhalm, würde es schon lange „brennen“. Die Berater bekämen von den älteren Mitgliedern immer wieder zu hören: „An alle wird gedacht, nur nicht an uns.“ Auch bei den Tafeln sei die Situation schwierig: Auf der einen Seite gebe es immer mehr Menschen, die Unterstützung bräuchten, auf der anderen Seite aber immer weniger Spenden an Lebensmitteln.

Altersarmut, so Alfred Bornhalm, hätte sich im Norden „stark“ entwickelt. Laut Mikrozensus würden 13 Prozent der Menschen über 65 in Schleswig-Holstein in „prekären Verhältnissen“ leben. Die durchschnittliche Rente im nördlichsten Bundesland liege für Frauen bei 650 Euro, für Männer bei 1160 Euro.

Das Problem der Altersarmut wird durch die Babyboomer- Jahrgänge noch verschärft

Das Problem der Altersarmut werde steigen, ist sich der SoVD-Landesvorsitzende Bornhalm sicher. „Die Babyboomer-Jahrgänge kommen noch.“ Viele aus dieser Generation seien im Niedriglohnsektor tätig und hätten wenig in die Rente eingezahlt. „Da braut sich was zusammen.“

Der SoVD-Vorsitzende in Schleswig-Holstein hofft, dass die „Politik nicht resistent ist“ und noch nachbessert. Zusammen mit anderen Verbänden wie der Arbeiterwohlfahrt und der Diakonie werde sein Verband weiter auf den Missstand hinweisen. „Ich werde nicht aufhören, das Problem beim Namen zu nennen. Ältere Menschen haben in Schleswig-Holstein eine ganz, ganz schwere Situation.“

Wie berichtet, hatten die Stadtwerke Kiel Preiserhöhungen von 35 bis 60 Prozent angekündigt. Die Bundesregierung hat aufgrund der stark steigenden Energiepreise mehrere Entlastungspakete mit einem Volumen von knapp 4,5 Milliarden Euro auf den Weg gebracht.

Die Maßnahmen reichen von steuerlichen Vergünstigungen über eine einmalige Energiepauschale bis zu einem Kinderbonus und einer Einmalzahlung von 200 Euro an Sozialleistungsempfänger. Am Donnerstagabend wurde ein Teil davon im Bundestag beschlossen.