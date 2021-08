Kiel

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt in Schleswig-Holstein seit mehr als einem Monat unentwegt: Am Mittwoch lag sie bei 27,6 und war damit nach den Stadtstaaten Hamburg (31,1) und Berlin (29,5) am dritthöchsten unter den Bundesländern. Bei der Herkunft der Neuinfektionen zeigt sich derzeit in diffuses Bild.

„Laut aktuellsten Meldungen der Gesundheitsämter an die Landesmeldestelle finden die mit Abstand meisten Infektionen im privaten Umfeld/Haushalten statt. Abgeschlagen liegen die Settings Arbeitsplatz und Freizeitbereich auf Platz zwei und drei. Im Bereich Neuinfektionen bei Reiserückkehrenden liegen im Monat Juli weiterhin die Länder Spanien, Dänemark und die Türkei vorne“, teilt das Kieler Gesundheitsministerium auf Nachfrage mit.

120 Corona-Neuinfektionen in Kiel

Besonders betroffen sind demnach junge Erwachsene und Berufstätige unter 59 Jahre. „Das erklärt sich damit, dass in dieser Gruppe die Impfquote noch nicht ganz so hoch ist wie bei den Menschen über 60 Jahren als auch damit, dass gerade in diesen Gruppen die meisten Kontakte im Alltag, Freizeit oder am Arbeitsplatz stattfinden“, heißt es dazu weiter.

„Viele Aktivitäten sind wieder möglich, deswegen mehren sich auch die Aktivitäten und die Kontakte in diesen Gruppen. Gerade deshalb wirbt das Land gerade in diesen Altersgruppen – auch durch niedrigschwellige Impfangebote – für die Corona-Schutzimpfung“, so ein Sprecher.

In der Landeshauptstadt Kiel gab es in den vergangenen zehn Tagen 120 Neuinfektionen. Die Infektionslage werde weiterhin durch Reiserückkehrer dominiert, so ein Stadtsprecher. „Wie hoch dieser Anteil genau ist, kann nicht benannt werden. Geschätzt sind es die Hälfte aller Neuinfektionen. Dazu kommen vor allem Ausbrüche im familiären Umfeld“, sagte er.

Kreis Rendsburg-Eckernförde: Zuletzt nur zwei Reiserückkehrer betroffen

In Neumünster waren es im gleichen Zeitraum 40 Neuinfektionen, die „auf Reiserückkehrer sowie Ansteckungen im familiären Bereich und Freundeskreis zurückzuführen“ sind, so Stephan Beitz aus der Verwaltung der kreisfreien Stadt. Der Kreis Rendsburg-Eckernförde zählte seit 26. Juli 58 Ansteckungen, davon jedoch nur zwei von Urlaubern.

110 per PCR-Test nachgewiesene Corona-Fälle verzeichnete der Kreis Segeberg. „Wir sehen derzeit ein Infektionsgeschehen, das sich insbesondere auf den familiären Kontext bezieht, das heißt, dass sich derzeit vor allem Familienmitglieder untereinander anstecken“, so Sprecherin Sabrina Müller.

Vereinzelt seien auch Bewohner des Kreises Segeberg unter den Infizierten, die von einer Reise zurückgekehrt waren. Aus anderen Bereichen wie Gemeinschaftseinrichtungen oder Betrieben gebe es derzeit keine relevanten Infektionen.