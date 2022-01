Westerland

Die Nordseeinsel Sylt kommt nicht zur Ruhe. Nach dem Corona-Ausbruch zu Weihnachten im Club „Rotes Kliff“ in Kampen melden immer mehr Betriebe Corona-Fälle und Schließungen. Auch die Nordseeklinik gab am Donnerstag bekannt, dass sich Mitarbeiter infiziert hätten. Planbare Operationen werden bis auf weiteres verschoben.

Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt auf Sylt bei 1400

Die Inzidenz auf der Lieblingsinsel der Partygänger und Erholungssuchenden liegt derzeit bei 1400. Insgesamt 308 Menschen sind erkrankt, 419 befinden sich in Quarantäne.

Seit Mittwoch hat das „Hotel Stadt Hamburg“ in der Strandstraße in Westerland seine Eingangstür geschlossen. Von den 95 Mitarbeitern befinden sich zehn Infizierte in Isolation, 20 weitere in Quarantäne. Unter den Gästen des Hauses mit 69 Zimmern habe es keine Infektionen gegeben, sagte Unternehmenssprecherin Madeleine Beil-Emmermann. Sie hofft, dass nach Ablauf der Quarantänefrist der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.

Ab Sonntag schließt auch das „Hotel Miramar“ in der Friedrichstraße in Westerland. „Wir haben zwar keinen Corona-Vorfall, wollen aber unsere Mitarbeiter schützen“, sagte Inhaber Nicolas Kreis. Bis Mitte Februar wird er nun das traditionsreiche Haus, in dem schon Boxer Max Schmeling und Schauspieler Hans Albers abstiegen, herunterfahren. „Ich hoffe, dass sich bis dahin alles wieder normalisiert hat.“

Der Nachtclub „Pony“ und das Restaurant „Manne Pahl“ haben geschlossen

Die Notbremse gezogen haben auch viele Clubs und Restaurants auf Sylt. Oft aufgrund von Corona-Erkrankungen oder Verdachtsfällen in der Belegschaft. So haben der Nachtclub „Pony“ in Kampen, die „Strandoase“ bei Rantum und das Restaurant „BeachHouse“ in Westerland geschlossen. Auch im „Manne Pahl“ in Kampen werden derzeit keine Krabbensüppchen und Kalbsschnitzel mehr serviert.

Dass Sylt augenblicklich ein Corona-Hotspot ist, bestätigt auch der Kreis Nordfriesland. „Ein erheblicher Teil der Neuinfektionen in Nordfriesland geschah auf Sylt, doch auch auf dem Festland sind die Zahlen teils stark angestiegen“, sagte Sprecher Hans-Martin Slopianka. Der Grund dafür seien immer wieder gesellige private Zusammenkünfte. In der Regel sei es „nicht der Kino- oder normale Restaurantbesuch“.

Das Gesundheitsamt habe kein einziges Hotel aufgrund von Corona geschlossen, erklärte Slopianka. „Doch manche Betreiber entschließen sich freiwillig zu diesem Schritt, weil zu viel Personal in Quarantäne ist oder auch zum Schutz der Gäste. Davon erfahren wir aber allenfalls aus der Zeitung.“

Corona hat auch Einfluss auf geplante Veranstaltungen. Bereits Anfang Dezember hatte sich die Sylt Marketing GmbH aufgrund der Corona-Entwicklung dazu entschlossen, die für Mitte Januar geplante „Sylter Sturmwoche“ nicht umzusetzen. „Weitere größere Veranstaltungen sind eh nicht geplant“, so Geschäftsführer Moritz Luft. Als nächstes größeres Event würde am 21. Februar die „Biike“ anstehen. Die Stimmung auf der Insel beschreibt Moritz Luft als „eher ruhig“, da die Corona-Verläufe meist milde seien. Zudem sei das Gästeaufkommen jetzt im Januarverlauf sowieso gering.

Gästen, die noch zwischen Weihnachten und Neujahr auf der Insel waren, bot sich dagegen ein ganz anderes Bild. „In der Friedrichstraße in Westerland waren die kleinen Kneipen und Restaurants gerammelt voll“, schilderte ein Gast. Auch in der Strandstraße sei es in den Cafés sogar im Außenbereich sehr „eng und voll“ gewesen.

Die Nordseeklinik verschiebt alle planbaren Operationen

Zu spüren bekommt das Corona-Geschehen jetzt auch die Asklepios Nordseeklinik in Westerland. Durch die stark steigenden Infektionszahlen auf der Insel stellt die Klinik vorsorglich die Notfallversorgung in den Mittelpunkt. Das teilte das Klinikum am Donnerstag mit. Alle planbaren Eingriffe, die nicht zwingend medizinisch notwendig seien, sollen zunächst verschoben werden. Einige Klinik-Mitarbeiterinnen und -mitarbeiter hätten sich mit dem Corona-Virus infiziert, heißt es. „Nun trifft es auch uns verstärkt“, sagte Geschäftsführer Thomas Piefke. „Trotz einer sehr hohen Impfquote von über 98 Prozent bei unseren Mitarbeitern.“ Um die kritische Infrastruktur nicht zu gefährden, würde er eine verkürzte Quarantänezeiten oder die Möglichkeit zur schnelleren Freitestung mittels PCR begrüßen.

Urlaubsgäste buchen trotzdem

Derweil gehen bei der Sylt Tourismus Zentrale in Tinnum weiter Buchungen von Urlaubsgästen ein. „Das Buchungsverhalten ist zwar etwas abwartender geworden. Aber von Stillstand kann keine Rede sein.“, sagte Geschäftsführer René Krüger, der rund 200 Wohnungen in der Vermietung hat. Einen positiven Corona-Fall hätte er bisher in keiner Ferienwohnung gehabt. „Unsere Gäste sind fast durchweg geboostert.“ Nun müsse man abwarten, wie die weitere Entwicklung ist.