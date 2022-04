Kiel

Noch ist die Zahl der Ukrainerinnen und Ukrainer, die in Schleswig-Holstein einen Job finden wollen, gering: 42 Frauen und sechs Männer haben sich laut Margit Haupt-Koopmann, Chefin der Regionaldirektion Nord, bisher als arbeitssuchend gemeldet. Das ist nur ein kleiner Teil der 12.000 Menschen, die bisher im Land Zuflucht gefunden haben.

„Im Vordergrund steht, hier Schutz und Sicherheit zu finden“, so Haupt-Koopmann. Der erste Gedanke von Menschen, die dem Krieg entronnen sind und deren Familien oft zerrissen wurden, sei nicht die Suche nach Sprachkurs und Job. „Wir gehen aber fest davon aus, dass das Interesse an einer Arbeitsaufnahme deutlich steigen wird, je länger die Menschen hierbleiben“, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs. Auf diesen Moment bereiten sich Land, Arbeitsagentur und Unternehmen vor.

Reger Zulauf an Berufsschulen

In den Erstaufnahmen, Sammelunterkünften und Ankunftszentren finden Ukrainer Informationsmaterial zur Arbeitssuche in ihrer Muttersprache. Auch Beraterinnen und Berater kommen in die Einrichtungen. Sie sollen Kompetenzprofile abfragen – etwa welche Ausbildung die Flüchtlinge mitbringen – und sie nach ihren Interessen fragen.

„Wir haben auch eine bundesweite ukrainisch- und russischsprachige Info-Hotline eingerichtet“, so Haupt-Koopmann. Die Aufnahme einer Arbeit ist für Geflüchtete aus der Ukraine, wenn sie sich bei ihrer Ankunft registriert haben, unmittelbar möglich.

Ein reger Zulauf ist an den Berufsschulen zu beobachten, so Rohlfs. Dort haben sich bereits 89 Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine registriert. Bis nach den Ferien rechne er damit, dass die Zahl auf 150 steige.

Bei vielen der Ukrainerinnen und Ukrainer handele es sich um hoch qualifizierte Personen. Es müsse darauf geachtet werden, dass sie auch entsprechend ihrer Qualifizierung beschäftigt werden und nicht reihenweise beim Spargelstechen landen. Jeder Zweite verfügt laut Haupt-Koopmann über eine akademische Ausbildung.

Flexible Sprachkurse gefordert

Viele der Frauen hätten in ihrer Heimat in technischen oder medizinischen Berufen gearbeitet. Von den Menschen, die sich in Schleswig-Holstein schon arbeitssuchend gemeldet haben, sprachen allerdings nur 20 Prozent deutsch. Ein ausreichendes Angebot an Sprachkursen sei also essenziell. Hier müsse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge flexible Angebote machen.

Ein entscheidender Punkt sei zudem die Kinderbetreuung. Einer Umfrage des Bundesinnenministeriums zufolge handelt es sich bei mehr als 80 Prozent der Geflüchteten um Frauen, 60 Prozent sind in Begleitung von Kindern. „Wenn wir die Betreuung nicht organisiert bekommen, dann wird es auch nichts mit einer Arbeitsaufnahme“, so Rohlfs. Das Land wolle deshalb flexible Lösungen in den Kitas finden und am Betreuungsschlüssel drehen.

Neues Portal für Arbeitgeber

Industrie- und Handelskammer sowie die Handwerkskammer haben zugleich ein Online-Portal für Arbeitgeber entwickelt. Unter www.ihk-sh.de/arbeitsplatz können sie faire Arbeitsplätze für Geflüchtete melden. Sie werden dann von den Kammern auf Plausibilität geprüft. „Wir wollen vermeiden, dass unseriöse Angebote gemacht werden“, so IHK-Präsident Hagen Goldbeck.